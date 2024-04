Unbeeindruckt von den Freitagsiegen des Verfolger-Duos SV Guntamatic Ried & DSV Leoben zieht Liga-Leader GAK 1902 "sein Ding durch", gewinnt in der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga mit 3:0 bei Aufsteiger SW Bregenz und wahrt seinen 11 Punkte-Vorsprung. Thorsten Schriebl per Freistoß und Toptorschütze Daniel Maderner, bereits im Hinspiel 1:0-Goldtorschütze, bringen die Steirer bereits vor der Pause auf die Siegesstraße. Die Vorarlberger, bei denen Trainer-Rückkehrer Regi van Acker sein Debüt gibt, bleiben damit seit sieben Spielen sieglos (2U, 5N) und warten weiter seit dem 21.10. auf einen Heim-Dreier.

Daniel Maderner erzielte seinen 13. Saisontreffer und machte mit dem GAK 1902 dank des 18. Saison-Dreiers, dem Zehnten auswärts, den nächsten Schritt Richtung 2. Liga-Meistertitel und Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga vor dem nun bevorstehenden Heimspiel-Doppel in Graz.

Ein Spiel mit klaren Verhältnissen

Am Samstagnachmittag trafen im Rahmen der 25. Runde der ADMIRAL 2. Liga der Tabellenelfte SW Bregenz und der souveräne Liga-Leader GAK 1902 aufeinander. Die Gäste aus Graz demonstrierten eindrucksvoll ihre Ambitionen auf den Aufstieg und besiegten die Vorarlberger klar mit 0:3.

Die Partie begann mit offensiven Bemühungen beider Teams, wobei die Grazer schon früh ihre Dominanz unter Beweis stellten. Der GAK präsentierte sich auch effektiv in der Chancenverwertung und ging in der 31. Minute durch einen Treffer von Thorsten Schriebl in Führung. Dieser Freistoß, der via Innenpfosten den Weg ins Tor fand, setzte die Richtung für den weiteren Spielverlauf.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Toptorjäger Daniel Maderner mit einem präzisen Abschluss auf 0:2, nachdem der 28-jährige Mittelstürmer von einer perfekt getimten Flanke von Christian Lichtenberger bedient wurde. SW Bregenz hingegen konnte trotz vereinzelter Ansätze keine nennenswerte Gefahr für das Tor der Steirer erzeugen.

GAK 1902 verwaltet und setzt Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit versuchte SW Bregenz durch lange Einwürfe und schnelle Umschaltaktionen zum Erfolg zu kommen, doch der GAK stand defensiv sicher und ließ kaum Chancen zu. Das Team von Cheftrainer Gernot Messner kontrollierte das Spielgeschehen weitestgehend und spielte ihre Angriffe geduldig aus. In der 89. Minute machte Martin Murg mit dem dritten Tor für den GAK alles klar und unterstrich die Überlegenheit seiner Mannschaft.

SW Bregenz bemühte sich zwar um Ergebniskosmetik, doch die Versuche von Okan Aydin und die kurzzeitige Gefahr durch einen Einwurf blieben ohne Erfolg. Der GAK hingegen hätte in der Nachspielzeit sogar noch das vierte Tor erzielen können, doch der Abschluss von Gabriel Zirngast verfehlte knapp das Ziel.

Letztendlich ging der Langzeit-Spitzenreiter aus der Steiermark als verdienter Sieger vom Platz und untermauerte mit dem klaren Auswärtssieg seine Aufstiegs-Ambitionen. Die Vorarlberger hingegen haben nach dieser erneuten Niederlage den Blick nach hinten zu wahren, ist der Klassenerhalt noch nicht gesichtert.

ADMIRAL 2. Liga, 25. Runde

Samstag, 27.04.2024, ImmoAgentur-Stadion Bregenz, Z: 1.200; SR: Oliver Fluch

SW Bregenz vs. GAK 1902, 0:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 Schriebl (31., Freistoß), 0:2 Maderner (44.), 0:3 M. Murg (89.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL