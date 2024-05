Der SV Stripfing empfing am Freitagabend in der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SV Licht Loidl Lafnitz. Vor allem für die Stripfinger war es ein richtungsweisendes Spiel. Mit einem Sieg dürfte man einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Bei einer Niederlage aber - und einem gleichzeitigen Sieg vom FC Dornbirn - brennt es so richtig. Letztlich gab es in einem umkämpften Match ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden, während in der Parallel-Partie die Kapfenberger mit 3:1 in Dornbirn siegten und an Stripfing vorbei auf Rang 12 kletterten.

Umkämpfte Partie zwischen Aufsteiger SV Stripfing und dem SV Lafnitz.

Blitzstart des SV Lafnitz

Es ist der denkbar schlechteste Start für die Gastgeber. Nach gerade einmal sieben Minuten steht es 1:0 für den SV Lafnitz. Gäste-Toptorjäger Andre Leipold wird wunderschön in Szene gesetzt und trifft mit einem flachen Schuss ins Eck. Augenblicke später die nächste Top-Gelegenheit, doch dieses Mal ist Keeper Kretschmer der Sieger - er reagiert bei einem Schuss des Führungs-Torschützen bärenstark mit einem Reflex und verhindert das 0:2.

In der Folge übernimmt aber Stripfing das Kommando. Man kommt auch immer wieder in die gefährliche Zone, doch das Leder will nicht ins Tor. Immer wieder versuchen es die Niederösterreicher über schnelles Kurzpassspiel, doch weiterhin kein Tor. Die beste Chance hat Altersberger, dessen Schuss aber vom Torwart abgewehrt wird. Lafnitz versucht es mit Konterangriffen, die aber auch nicht zum Erfolg führen. So endet die erste Halbzeit auch mit 0:1.

Stripfing erhöht Druck

In der zweiten Halbzeit erhöhen die Heimischen weiter den Druck. Dann schwächen sich die Lafnitzer selbst, indem Pejazic nach einem weiteren Foul Gelb-Rot sieht. Damit ist Stripfing einen Mann mehr. Die Steirer haben jetzt große Probleme, für Entlastung zu sorgen, den Gästen fehlt aber die Durchschlagskraft.

Dann ist es passiert. Darijo Pecirep zieht aus dem Rückraum ab und trifft zum verdienten Ausgleich. Die Gäste wittern die drei Punkte - deswegen setzt man den Gegner weiter unter Druck. Ein Freistoß aus guter Position von Pecirep landet in dieser Phase in der Mauer. Der Aufsteiger ist weiter bemüht, doch es bleibt beim 1:1.

ADMIRAL 2. Liga, 26. Runde

Freitag, 18:10 Uhr, FAC-Platz, Z: 500; SR: Isa Simsek

SV Stripfing vs. SV Licht-Loidl Lafnitz 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 Leipold (7.), 1:1 Pecirep (71.)

Gelbe Karten: Schmelzer (38.), Furtlehner (65.) bzw. Feyrer (9.), Pejazic (41.), Schriebl (81.), Legat (87.)

Gelb-Rote Karte: Pejazic (53.)

SPIELFILM und Aufstellungen im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Josef Parak