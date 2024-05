In einem mit Spannung erwarteten Spiel um Big-Points um den Klassenerhalt in der 26. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfing der abstiegsgefährdete, doch seit fünf Partien unbesiegte FC Dornbirn 1913 (4S, 1U) zu Hause den Tabellendreizehnten KSV 1919, der nach einer Unserie und Talfahrt die Reißleine gezogen hatte. Der 27-jährige Mittelfeldspieler Matthias Puschl wurde zum Interims-Trainer befördert und feierte an der Birkenwiese eine Premiere nach Maß. Die Steirer setzten sich mit einem 3:1-Auswärtserfolg an der Birkenwiese durch und bauten zugleich den Abstand auf die Vorarlberger auf sechs Punkte aus.

Matchwinner Alexander Hofleitner, der nicht nur im Spiel-Finish den Doppelpack zum siegbringenden 3:1-Erfolg für die Kapfenberger erzielte, sondern ihnen drei wichtige, nach den vergangenen Wochen, erlösende drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt besorgte. Und das an seinem 24. Geburtstag vom Eisenstädter, der damit im 21. Zweitligaeinsatz erstmals doppelt scorte und dafür nicht mal zwei Minuten brauchte.

Früher Gästeführung setzt Dornbirn unter Druck

Der Spielstart verlief für die Kapfenberger mit einem Schock & Statement. Zunächst wurde Richard Strebinger behandelt, ehe der routinierte KSV-Keeper gottlob weitermachen konnte und von hinten heraus sah, wie vorne die Falken den Führungstreffer markierten. Meletios Miskovic traf bereits in der 6. Spielminute zum 0:1. Trotz dieses frühen Gegentreffers ließen sich die Dornbirner nicht entmutigen und suchten nach Wegen, um ins Spiel zurückzukommen.

Anteo Fetahu hatte ja bereits in der 2. Minute eine Chance, konnte diese jedoch nicht verwerten. Auch in den folgenden Minuten nach dem Gegentreffer blieben die Angriffsbemühungen des FC Dornbirn ohne Erfolg, während die Kapfenberger ihre Führung bis zum Pausenpfiff vom Salzburger Schiedsrichter Arnes Talic verteidigten.

Rothosen kämpfen sich zurück, doch: "Alex gut, Ende gut für KSV"!

Zur zweiten Halbzeit kam er FC Dornbirn gestärkt aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Die Bemühungen wurden in der 64. Minute auch belohnt, als Stefan Umjenovic einen Elfmeter zum 1:1 verwandelte und die Hoffnungen - wie zuletzt beim SK Sturm Graz II (3:2-Sieg nach 0:2-Rückstand) auf eine Wende nährten. Doch trotz weiterer Chancen, unter anderem durch Ramon de Andrade Souza und Dragan Marceta, gelang es dem Orie-Team nicht, das Spiel vollständig zu drehen.

Stattdessen waren es die Falken, die in den letzten Minuten des Spiels eine erstaunliche Effizienz unter Beweis stellten. Alexander Hofleitner wurde dabei zum Mann des Abends, indem der Eisenstädter an seinem heutigen 24. Geburtstag in der 90. und 92. Minute per Doppelpack und somit KSV-Doppelschlag den 3:1-Endstand für die Gäste bescherte. Diese späten Tore durch den 1,96 Meter-Mittelstürmer, der bereits im Herbst beim 3:2-Hinspielsieg traf (damals zum 1:0-Führungstor in Minute 4) besiegelten das Schicksal des FC Dornbirn und sorgten dafür, dass die Kapfenberger mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antreten konnten und nun sogar sechs Zähler vor den Vorarlbergern liegen bei noch vier ausstehenden Runden.

Der FC Dornbirn gastiert in Runde 27 am Samstag, dem 11. Mai, auf dem FAC-Platz bei den Floridsdorfern, während die Kapfenberger tags darauf in der Sonntags-Matinee Schlusslicht SKU Amstetten empfangen und Matchball zum Klassenerhalt haben. So schnell kann es gehen im Fußball...