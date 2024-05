SW Bregenz empfing am Freitagabend in der 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga beim Duell der Aufsteiger den SV Stripfing. Beide Klubs standen gehörig unter Druck. Der Verlierer dieser Partie (bei einem gleichzeitigen Sieg des FC Dornbirn am Samstag) steckt (wieder) mitten im Abstiegskampf. Der Sieger hingegen würde einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Das gelang letztlich den Niederösterreichern, die sich mit 2:0 im Ländle durchsetzen konnten.

Dario Kreiker und Kuersat Gueclue holten für den SV Stripfing den zweiten Auswärtssieg in Folge, während Kristijan Makovec und Slobodan Mihajlovic mit SW Bregenz weiter in 2024 auf einen Heimsieg warten.

Effektive Stripfinger in Spielhälfte eins

Dabei beginnen die Gastgeber stärker. Man stellt den Gegner sogleich vor Aufgaben. Stripfing tut sich noch etwas schwer im Spiel nach vorne. Die beste Chance in dieser Phase hat David Flores Martin, der aus guter Position aber an Tormann Flückiger scheitert.

Dann führen die Gäste - mit der mehr oder weniger ersten Möglichkeit. Nikola Gataric trifft nach einem schönen Angriff über die rechte Seite. Mit dem 1:0-Vorsprung im Rücken will das Team um Interimscoach Florian Hart, der gebürtige Linzer wird morgen 34 Jahre jung, nachlegen. Stefan Rakowitz kommt gleich zu einer guten Gelegenheit, doch scheitert aus guter Position.

Wenige Augenblicke später kommt Timo Schmelzer in guter Position zum Ball, doch bringt das Leder nicht im Tor unter. In der 40. Minute steht es dann aber doch 0:2 - Gataric schnürt den Doppelpack und trifft nach einer starken Einzelaktion nach einem Eckball.

Bregenz riskiert nach Wiederbeginn, doch ist nicht zwingend genug

Die zweite Halbzeit beginnt mit riskierenden Vorarlbergern, doch wie schon im ersten Durchgang kann man die sich ergebenden Möglichkeiten nicht nutzen. Man versucht mit Wechseln neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Jannik Wanner sucht den Abschluss, aber es bleibt bei der Prüfung von Keeper Kretschmer.

Die Bregenzer werfen in der Schlussphase alles nach vorne, während Stripfing auf Konter lauert. Die Vorarlberger versuchen alles, doch ohne den Punch. Das Spiel endet mit einer weiteren Chance der Bregenzer, doch Kretschmer & Co. halten die Null bis zum Abpfiff von Referee Josef Spurny.

ADMIRAL 2. Liga, 27. Runde

Freitag, 18:10 Uhr, ImmoAgentur Stadion, SR Josef Spurny

SW Bregenz vs. SV Stripfing 0:2 (0:2)

SW Bregenz: Flückiger - Kralj (K), Dibrani (46. Prirsch) Parger (46. Wanner), Herbaly, Aydin (55. Brückler), Mihajlovic, Aigner, Makovec, da Silva, Martin.

SV Stripfing: Kretschmer - Rakowitz, Altersberger, Kopp, Lackner (55. Radonjic), Schmelzer (83. Scherzadeh) - Güclü (K), Steiger (66. Safin), Kreiker (83. Papadimitriou), Pecirep, Gataric (67. Silva Kani.)

Torfolge: 0:1 Gataric (21.), 0:2 Gataric (40.)

Gelbe Karten: Silva (29.), Kreiker (66.), Pecirep (85) bzw. Schmelzer (24.)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA Admiral