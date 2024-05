Auch nach dem zweiten Trainer-Wechsel in dieser Saison bleibt der SKN St. Pölten in dieser ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 eine herbe Enttäuschung, kassieren die Wölfe daheim beim Debüt von Coach Christoph Witamwas eine derbe 0:4-Heimniederlage gegen die klar überlegene SV Guntamatic Ried. Die Torfabrik der Liga aus dem Innviertel dagegen startete überfallartig in das Duell der ehemaligen BL-Konkurrenten und führte bereits nach 17 (!) Spielminuten mit 3:0. Mit ihrem 15. Saisonsieg, fünf dabei in den vergangenen sechs Spielen, festigt das Senft-Team Rang 2, zumal der Dritte DSV Leoben zuvor mit 0:2 in der Südstadt unterlag.

Jonas Mayer (r.) und die Innviertler setzten sich klar durch gegen den Ex-Rieder Stefan Nutz (l.) und den SKN St. Pölten.

Auftakt nach Maß für Gäste dank Doppel-Assist von Eza

Die Partie begann furios für die Gäste, die bereits in der 7. Minute durch Mark Grosse in Führung gingen. Nach einer Vorlage von Wilfried Eza nutzte der Ex-Kapfenberger einen Abpraller vom Torhüter und traf zum 0:1. Dieser frühe Rückschlag setzte St. Pölten unter Druck. Die Wölfe waren zwar bemüht, vermochten aber gegen das schnelle Umschaltspiel der Rieder wenig auszurichten. Bereits in der 10. Minute erhöhte der aufgerückte Abwehrspieler David Bumberger nach einem weiteren Assist von Eza auf 0:2. Der frühe, komfortable Vorsprung ließ die Brust der ohnehin selbstbewusst auftretenden "Wikinger" noch mehr anschwellen, während die Hausherren um den Ex-Rieder Spielmacher Stefan Nutz Mühe, ins Spiel zu finden.

Das Senft-Team blieb in dieser Anfangsphase gnadenlos effizient und nutzte seine Chancen konsequent. In der 17. Minute war es erneut Wilfried Eza, der auch am dritten Rieder Treffer beteiligt war, doch diesmal nicht als Assistgeber, sondern Torschütze. Nach einer Flanke vom aufgerückten Abwehrchef Nikki Havenaar erzielte der 27-jährige Ivorer per Heber das 0:3. Das 60. Saisontor für die Innviertler, das zehnte davon für Eza, der damit bereits nach nicht mal 20 Spielminute praktisch den sechsten Sieg in der Fremde besiegelt hatte. Trotz einzelner Angriffsversuche konnte St. Pölten vor der Halbzeitpause keine signifikanten Akzente setzen.

St. Pölten nach Pause verbessert, doch SV Ried verwaltet gekonnt

Nach der Pause kamen die Niederösterreicher, die im Hinspiel im Herbst in Ried durch einen späten Treffer noch ein 1:1 errangen, etwas stärker aus der Kabine und versuchten, das Spiel offener zu gestalten. Der Tabellenneunte kam auch zu einigen Abschlüssen, die jedoch entweder ihr Ziel verfehlten oder vom gut aufgelegten Andreas Leitner im Tor der Rieder pariert wurden. Trotz dieser Bemühungen konnte die Heimmannschaft den stabilen Abwehrverbund der Rieder nicht entscheidend durchbrechen.

In der 68. Minute sorgte dann Wilfried Eza mit seinem zweiten Tor des Abends und war damit an allen vier Toren beteiligt. Der Torschütze des 1:0 für die SVR, Mark Grosse, lieferte diesmal die Vorarbeit. Dieser Treffer zum 4:0-Endstand aus Sicht der Oberösterreicher war symptomatisch für den gesamten Spielverlauf, in dem der Tabellenzweite effizient und zielstrebig agierte, während St. Pölten trotz verbesserter zweiter Hälfte keinen Weg fand, die Partie zu ihren Gunsten zu wenden. Matchwinner Eza & Co. schalteten nach dem vierten Tor einen Gang zurück, verwalteten das Ergebnis bis zum Abpfiff professionell, ohne einen Kontrollverlust zu haben.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 4:0-Auswärtssieg für die SV Guntamatic Ried, die mit diesem Erfolg ihre Vizemeister-Ambitionen in dieser 2. Liga-Saison unterstrich. Das Wolfsrudel dagegen bleibt seit sechs Spielen sieglos, kassierte dabei die fünfte Niederlage (1U) und versinkt weiter im Niemandsland der Tabelle.

Man of the Match: Wilfried Eza

Zum Man of the Match avancierte Wilfried Eza. Der 27-jährige Ivorer machte vor 1.328 Zuschauern in der NV Arena im Topspiel am Freitagabend in der 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga den Unterschied aus und schnürte beim 4:0-Auswärtssieg der SV Guntamatic Ried je einen Tor- und Assist-Doppelpack. Mit nunmehr gesamt 61 Treffern sind die Innviertler die mit klarem Abstand Torfabrik der Liga!

