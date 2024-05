Im Duell zweier mit dem FAC und FC Dornbirn 1913 arrivierter ADMIRAL 2. Ligisten ging es am Samstag in Runde 27 für beide Teams darum, sich für die jeweilige Niederlage am vergangenen Wochenende zu rehabilitieren. Für die abstiegsgefährdeten Vorarlberger, die nach ihrer Erfolgsserie von sechs Siegen und einem Remis zuletzt gegen den KSV 1919 eine unglückliche, späte 1:3-Heimniederlage kassierten, vor allem weiter darum, Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Während die Floridsdorfer noch auf Rang 3 abzielen. Das Hinspiel in Dornbirn gewann der FAC mit 2:1. Im Retourmatch trennen sich beide mit einem 1:1-Remis.

Brachte die Dornbirner früh in Führung: Stürmer Anteo Fetahu. Doch dank Nermin Haljeta glichen die Floridsdorfer noch zum 1:1-Endstand aus.

Furioser Start der Dornbirner

Das Spiel begann sofort mit hoher Intensität, als der FC Dornbirn, angeführt von Stürmer Anteo Fetahu, bereits in der 8. Minute das erste Tor erzielte. Nach einer präzisen Vorlage von Sebastian Santin drehte sich der 21-jährige Albaner geschickt im Strafraum und traf flach ins rechte Eck zu seinem siebten Saisontor (fünf davon im Frühjahr!). Der frühe Rückstand setzte die Floridsdorfer unter Druck, die jedoch noch vor dem Pausenpfiff reagierten.

Nach einigen verpassten Chancen, darunter ein Schuss von Nermin Haljeta, der vom Dornbirner Torhüter Jakob Odehnal pariert wurde, gelang den Floridsdorfern in der 36. Minute der Ausgleich. Haljeta, absoluter Aktivposten der Wiener, erzielte nach einer Vorlage von Felix Seiwald das 1:1. Dieser Treffer gab dem FAC neuen Schwung, und das Spiel gestaltete sich fortan ausgeglichen.

Aluminiumtreffer der beiden Spiel-Torschützen

Beide Teams hatten im weiteren Verlauf des Spiels Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Haljeta war in der 29. Minute nahe dran, traf jedoch nur die Latte. Auf der anderen Seite hatte der FC Dornbirn durch einen direkten Freistoß von Fetahu, der von FACs Torwart Patrick Moser nur nach vorne abgewehrt werden konnte, eine große Chance. Der anschließende Kopfball ging jedoch ebenfalls an die Latte.

Das Spiel blieb bis zum Schluss spannend und ereignisreich, mit mehreren Wechseln auf beiden Seiten, die frischen Wind in die jeweiligen Mannschaften brachten. In der Schlussphase des Spiels intensivierten beide Teams ihre Bemühungen, den Siegtreffer zu erzielen, doch trotz der insgesamt vier Minuten Nachspielzeit blieb es beim 1:1-Unentschieden. Die Dornbirner hatten Lastminute sogar noch eine Gelegenheit, jedoch ohne Erfolg.

So endete die Partie mit einem gerechten Unentschieden, das keines der Teams jedoch wirklich zufriedenstellen konnte, aber die Leistung auf dem Platz war ein Beweis für den Kampfgeist und die Entschlossenheit beider Seiten.

Bei noch drei ausstehenden Spieltagen ist für den Vierten FAC bei sechs Punkten Rückstand auf den Zweiten SV Guntamatic Ried der Vizemeister-Titel zwar außer Reichweite gekommen, doch ein "Stockerlplatz", Rang 3, ist noch drin. Während es für den FC Dornbirn eng wird bei der "Mission Klassenerhalt", bei fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer aktuell.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL