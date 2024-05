In einem packenden Duell trennten sich der bereits feststehende ADMIRAL 2. Liga-Meister GAK 1902 und der Tabellenachte SV Horn mit einem 1:1-Remis. Die Partie der 27. Runde bot sowohl dramatische Momente als auch hochkarätige Chancen, die die Fans beider Teams bis zum Schlusspfiff in Atem hielten. Während die Grazer als frisch gekürter Meister auftraten, zeigten die Waldviertler, dass sie keineswegs gewillt waren, nur als "Partygast" nach Graz zu kommen.

Im 27. Spiel ist es dann doch passiert: Das erste "X" für den SV Horn in dieser Saison. Und das gelang beim frischgebackenen Meister und ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger GAK 1902. Der 21-jährige Emilian Metu brachte mit seinem 2. Liga-Premierentor die Waldviertler in der 16. Minute in Front, Murat Satin glich mit einem sehenswerten Fernschuß in der 64. Min. zum 1:1-Endstand aus.

Überraschende Führung für SV Horn

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei der GAK 1902, frischgebackener Meister der Liga, das Spielgeschehen zunächst dominierte. Trotz der optischen Überlegenheit der Grazer waren es jedoch die Gäste, die in der 16. Minute in Führung gingen. Emilian Metu reagierte nach einem Durcheinander im Strafraum am schnellsten und erzielte sein Premierentor in der ADMIRAL 2. Liga.

Trotz weiterer Bemühungen der Heimmannschaft, das Blatt zu wenden, blieb es zur Halbzeit beim 0:1 aus Sicht der Grazer Athletiker.

GAK drängt und gleicht durch Satin spektakulär aus

Nach der Pause erhöhten die Messner-Mannen den Druck, um den Ausgleich zu erzielen. Die Grazer kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Horner, doch der entscheidende Treffer ließ auf sich warten. In der 64. Minute dann der große Moment für Murat Satin: Mit einem fulminanten Schuss aus 25 Metern, der an der Unterkante der Latte ins Tor ging, erzielte der 27-jährige Innsbrucker sein erstes Frühjahrs-Tor (gesamt sein sechster Saisontreffer) zum vielumjubelten 1:1. Dieses Tor brachte nicht nur den Ausgleich, sondern auch neuen Schwung in die Reihen der Rotjacken.

In der Folgezeit suchten beide Teams die Entscheidung, wobei der GAK 1902 mehr in die Offensive investierte. Trotz einiger guter Ansätze und einer intensiven Schlussphase, in der beide Mannschaften auf den Siegtreffer drängten, blieb es beim 1:1. Besonders in den letzten Minuten des Spiels, als die Grazer den Druck erhöhten, stand die Defensive der Waldviertler sicher und ließ keine weiteren Gegentreffer zu.

Das Unentschieden war letztendlich ein gerechtes Ergebnis für ein Spiel, in dem beide Teams ihre Momente hatten, jedoch keiner die Überhand gewinnen konnte. Der GAK 1902 bleibt damit weiterhin im Frühjahr daheim ungeschlagen in der Liga, während der Tabellenachte aus Horn erstmals in dieser Saison unentschieden spielte.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL