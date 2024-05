Zum "Saisonfinish" traf in der drittletzten, 28. Runde, der ADMIRAL 2. Liga die SV Guntamatic Ried auf den SK Sturm Graz II. Die Oberösterreicher konnten mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Vizemeistertitel machen, für die bereits abgestiegene zweite Garnitur der Steirer stand sportlich nicht mehr viel auf dem Spiel. Trotz Unterzahl führten die Wikinger zur Pause dank eines verwandelten Foulelfmeters von Mark Grosse knapp mit 1:0, ehe in der zweiten Spielhälfte keine Tore mehr fielen. Damit fuhren die Senft-Schützlinge einen knappen 1:0-Heimsieg ein.

Ried nach Rot in Unterzahl - Grosse brachte Wikinger kurz vor der Pause in Front

Mit dem Anpfiff vom Tiroler Referee Daniel Pfister wurde die Partie in der Innviertel Arena freigegeben. Bereits in den ersten Minuten drückten die Rieder stark auf das gegnerische Tor. Fabian Wohlmuth eroberte nach wenigen Minuten den Ball auf der rechten Seite und zwei Flanken von Ante Bajic brachten die ersten Chancen, die jedoch vom Grazer Keeper Matteo Bignetti entschärft wurden (3.). Kurz darauf verfehlte ein Volley von Oliver Steurer nach einem weiten Einwurf von Nikki Havenaar nur knapp das Tor (6.).

Die Oberösterreicher dominierten weiterhin das Geschehen und so kam David Bumberger in der 14. Minute zu zwei guten Abschlüssen, der zweite ging aus aussichtsreicher Position nur knapp über den Querbalken. Auch ein Kopfball von Abwehrhüne Nikki Havenaar nach einer Standardsituation nur wenige Sekundenbruchteile später verfehlte nur knapp das Ziel. Trotz der deutlichen Überlegenheit konnten die Wikinger vorerst kein Tor erzielen.

In der 22. Minute verzeichnete die zweite Mannschaft des Bundesliga-Tabellenführers aus Graz ihre erste Offensivaktion, als Ermal Krasniqi nach einem Zuspiel in die Spitze durchbrach, aber im letzten Moment von Oliver Steurer noch abgedrängt wurde. Kurz darauf erhielten die Heimischen einen Dämpfer: Rechtsverteidiger Benjamin Sammer sah nach einem Foul eine strittige Rote Karte und musste das Spielfeld vorzeitig verlassen.

Trotz numerischer Unterlegenheit setzten die Schwarz-Grünen ihren Druck fort und trafen in der 29. Minute nach einem Freistoßflugball von Mark Grosse nur den Pfosten. Mit der Überzahl fanden die Steirer nach und nach zwar ins Spiel, doch auch sie konnten bis dahin keinen Treffer erzielen.

Kurz vor der Halbzeit kamen die Rieder nochmals gefährlich vor das Grazer Tor. Ein Freistoß von Mark Grosse führte zu einem Kopfball von Nikki Havenaar, den Matteo Bignetti mit einer Glanzparade abwehrte. In der 42. Minute bekam die Sportvereinigung nach einem Foul an Ante Bajic im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Mark Grosse verwandelte den Strafstoß folglich souverän in die rechte Ecke zum 1:0 und brachte die Wikinger in Führung. So gingen die Oberösterreicher mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause, nachdem sie über weite Strecken die dominierende Mannschaft gewesen waren.

Highlightarme zweite Spielhälfte

Mit dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit kamen die Wikinger stark aus der Kabine und setzten sofort Akzente. In der 49. Minute initiierten die Oberösterreicher einen gefährlichen Angriff: Ante Bajic drang über die rechte Seite vor und legte den Ball von der Grundlinie zurück in den Rückraum. David Bumberger zögerte jedoch beim Abschluss, sodass die Grazer klären konnten.

Eine Stunde war im Innviertel bereits gespielt, doch in den Minuten nach der Pause flachte das Spielgeschehen merklich ab. Beide Mannschaften fanden kaum Möglichkeiten, gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Torchancen blieben Mangelware. Die Partie blieb weiterhin ausgeglichen, die Steirer konnten dank ihrer Überzahl mithalten, aber echte Torgefahr entstand selten. Dennoch versuchten die Gäste aus Graz weiterhin, den Ausgleich zu erzielen.

Jonas Karner setzte sich auf der linken Seite einmal durch, zog aus spitzem Winkel ab, doch Andreas Leitner parierte den Schuss im kurzen Eck souverän. Die Gäste aus der "Grünen Mark" blieben dran und kamen in der 80. Minute erneut gefährlich vor das Tor: Tare versuchte es diesmal selbst, sein Schuss wurde jedoch im letzten Moment geblockt und ging am Tor vorbei. Kurz darauf zeigten auch die Rieder wieder eine Offensivaktion. Ein Abschluss aus kurzer Distanz verfehlte allerdings das Tor der Grazer. Somit blieb es bis zum Schluss spannend, am Ende brachten die Heimischen die knappe 1:0-Führung aber über die Zeit und gewannen knapp mit 1:0.

ADMIRAL 2. Liga, 28. Runde

SV Guntamatic Ried vs. SK Sturm Graz II 1:0 (1:0)

Freitag, 17.05.2024, 18:10 Uhr, Innviertel Arena Ried, Z: 2.610, SR: Daniel Pfister/Tirol.

SV Guntamatic Ried (4-3-3): Leitner - Havenaar, Sammer, Wohlmuth, Bumberger, Steurer - Marinsek (90. Schendl), Celic (75. Seufert) - Grosse (45. Beganovic), Bajic, Eza (81. Agbenyenu). Trainer: Maximilian Senft.

SK Sturm Graz II (4-3-3): Bignetti - Haider, Scharmer, Mustafic (62. Karner), Nelson (71. Burger) - Ilic (84. Kante), Amreich (71. Löcker), Krasniqi (62. Tare), Stückler, Stosic - Kiedl. Trainer: Jürgen Säumel.

Tor: 1:0 Grosse (43., Elfmeter).

Rote Karte: Sammer (23., Foul).

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger