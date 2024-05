Der SV Stripfing empfing am Freitagabend in der 28. Runde der ADMIRAL 2. Liga den GAK 1902. Für Stripfing ging es noch um wichtige Punkte im Klassenerhaltkampf, der GAK 1902 ist bereits Meister. In einer sehr abwechslungsreichen Partie setzten sich letztlich die Steirer klar und ohne größere Anstrengung mit 5:2 durch. Die Gastgeber um Interimstrainer Florian Hart können das Thema Klassenerhalt also noch immer nicht als erledigt abhaken, auch wenn es mit vier Punkten Vorsprung zwei Runden vor Schluss gut ausschaut und sie es selbst in der Hand haben.

Meister GAK 1902 um Innenverteidiger Marco Gantschnig (r.) setzte sich am FAC-Platz klar gegen Aufsteiger SV Stripfing, mit Enis Safin (l.), durch, der unter Interimstrainer Florian Hart im fünften Spiel die erste Niederlage kassierte.

Die Grazer Gäste dominieren

Das Spiel beginnt mit zwei nach vorne orientierten Mannschaften. Sowohl der GAK als auch Stripfing spielen mit offenem Visier, was auch gleich zu gefährlichen Situationen in beiden Strafräumen führt. Der GAK jubelt dann auch, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits - das Ferserl von Perchtold wäre ein schönes Tor geworden. Die Stripfinger Aktionen werden vom Grazer Goalie zunichte gemacht.

In der 24. Minute kann Nicht aber nichts mehr machen. Angriff über links, Kreiker lässt zwei Gegenspieler aussteigen und trifft ins Kreuzeck. Im Gegenzug steht es aber 1:1 - Schiestl drückt das Leder über der Linie, der Stripfinger Rakowitz dürfte noch dran gewesen sein in dieser undurchsichtigen Situation.

Der GAK bleibt am Drücker, hat das Spiel inzwischen weitgehend im Griff. Kurz darauf steht es 2:1. Jastremski umkurvt den Goalie und schiebt ein. Die Rotjacken machen munter weiter. Jastremski ist wenige Augenblicke später wieder zur Stelle und macht das 3:1. Das 4:1 erzielt kurz vor der Pause Maderner, der in der Mitte eiskalt bleibt und das Spiel wohl schon im ersten Durchgang entscheidet.

SV Stripfing gibt nicht auf

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern. Rakowitz hat rechts im Strafraum auch gleich eine gute Gelegenheit, doch er verzieht. Auch weiterhin spielen die Niederösterreicher nach vorne und sind bemüht. Man wird dann auch belohnt. Safin zieht halbvolley vom 16er ab und trifft schön ins kurze Eck.

In der 67. Minute macht die Messner-Truppe schließlich den Deckel drauf. Schiestl wird links schön freigespielt und lässt dem Goalie keine Chance. Beide Trainer nehmen dann Wechsel vor, um neuen Schwung ins Spiel bringen, so richtig gelingen tut das aber nicht. Die Murstädter verwalten in der Folge das Ergebnis und feiern einen letztlich ungefährdeten Sieg. In der Schlussphase klopft man zwar noch mehrmals an, doch das Match endet mit 5:2.

ADMIRAL 2. Liga, 28. Runde

Freitag, 18:10 Uhr, FAC-Platz, SR Florian Jäger

SV Stripfing vs. GAK 1902, 2:5 (1:4)

Torfolge: 1:0 Kreiker (25.), 1:1 Rakowitz (27.), 1:2 Jastremski (33.), 1:3 Jastremski (36.), 1:4 Maderner (45.), 2:4 Safin (57.), 2:5 Schiestl (67.)

Gelbe Karten: Kopp (31.), Furtlehner (75.) bzw. Graf (7.), Satin (20.), Lichtenberger (47.)

SPIELFILM und Aufstellungen im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL