Aufsteiger-Aufeinandertreffen am Monte Schlacko mit konträrer Ausgangslage. Hier der erfolgreiche Dritte DSV Leoben, der seinen "Stockerplatz" bis Saisonende halten will. Dort SW Bregenz, schwächstes Rückrundenteam (8 P.) und weiter im "Tabellen-Treibsand" befindlich. Seit sechs (!) Spielen keine Punkte, nicht mal Tore: bei den Schwarz-Weißen sieht man rot! Auch unter Trainer-Rückkehrer Regi van Acker will der Turnaround nicht gelingen. Mit der 0:2-Niederlage beim Jancker-Team liegt der Ländle-Klub zwei Runden vor Saisonende nur zwei Zähler vor dem aufkommenden FC Dornbirn, der heute gegen den SKN St. Pölten siegte.

Matchwinner Cheikhou Dieng! Der 30-jährige Winterneuzugang aus dem Senegal, der bis dato im Frühjahr nur bei seinem Auftaktmatch für die Donawitzer gescort hatte (beim 3:0-Auswärtssieg am 16. Februar in Horn), stellte mit seinem Doppelpack und Doppelschlag zwischen der 26. und 33. Minute die Weichen zum siebten Heimsieg der Leobener.

Torsperre hält auch im sechsten Spiel en suite an - wann bricht Bregenz Bann?

In der 28. Runde der 2. Liga lieferten sich die Aufsteiger DSV Leoben und SW Bregenz ein spannendes Duell, das verdientermaßen mit einem 2:0-Sieg für die Heimmannschaft endete. DSV-Winterneuzgang Cheikhou Dieng avancierte zum Matchwinner, während bei SW Bregenz trotz einiger guter Chancen weiter die wochenlange Torsperre kursiert.

Das Spiel begann energisch vom Anpfiff weg und beide Teams zeigten von Beginn an ihre Entschlossenheit, die Oberhand zu gewinnen. Leoben erarbeitete sich bereits in der 15. Minute eine gute Tor-Möglichkeit durch Moritz Heinrich, der jedoch sein Ziel verfehlte. Die DSV-Fans brauchten jedoch nicht lange zu warten, bis der Torjubel ausbrach. In der 26. Minute überwand Cheikhou Dieng die Gäste-Abwehr und brachte die Steirer mit einem präzisen Schuss in Führung.

SW Bregenz versuchte in Teil eins seines Auswärts-Doppels binnen vier Tagen (Pfingstmontag beim SKN St. Pölten, 16 Uhr) zu antworten und hatte durch Kristijan Makovec die Chance auf den Ausgleich, doch der 28-jährige Kroate ließ sie aus. Effizienter die Gastgeber um Cheftrainer Carsten Jancker, dem ehemaligen Top-Mittelstürmer vom FC Bayern und Vizeweltmeister 2002. Wieder war es Cheikhou Dieng, der sich mit seiner Mannschaft die bietenden Räume effektiv zu nutzen wusste und in der 33. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 2:0 erhöhte. Mit einer komfortablen Führung ging DSV Leoben in die Pause.

Der 33-jährige Schlussmann Žan Pelko (DSV Leoben) hielt seinen Kasten zum zweiten Mal in Folge in der Monte Schlacko Arena sauber, während die seit Wochen andauernde Torsperre für Frederico Cresenti und SW Bregenz weiter anhält.

DSV Leoben sichert 14. Saisonsieg und Rang 3

Nach der Pause versuchte SW Bregenz "mit dem Rücken zur Wand" verzweifelt zurück ins Spiel zu kommen und initiierte durchaus auch einige gefährliche Angriffe. Doch ohne Erfolg, Happyend und auch das nötige Spielglück. Der Tabellendritte verteidigte geschickt seinen 2:0-Vorsprung und ließ mit Spielfortdauer kaum zwingende Chancen zu. Auch in der dreiminütigen Nachspielzeit verteidigten die Gastgeber alles gekonnt weg und feierten am Ende den 14. Saisonsieg. Die beiden Aufsteiger trennen nach 28 Runden 16 Punkte.

Am Pfingstmontag treffen die Leobene auf den nächsten Vorarlberger Verein, der mittendrin im Klassenerhalt-Kampf steckt: der FC Dornbirn 1913. Ankick an der Birkenwiese ist um 16 Uhr.

Aufstellungen siehe im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL