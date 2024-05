Der Drittletzte FC Dornbirn 1913 bietet dem über ihm kreisenden Abstiegsgespenst tapfer die Stirn, sammelt unter Interimstrainer Eric Orie weiter fleißig Punkte und bewies in Runde 28 der ADMIRAL 2. Liga gegen den im Mittelmaß versunkenen SKN St. Pölten einmal mehr Moral und Willensstärke! Nach frühem Rückstand drehten die Vorarlberger gegen die Wölfe die Partie. Knackpunkt war der Doppelschlag durch Mittelstürmer Ramon Tangue in der 68./70. Min. zum 3:1-Endstand. Da SW Bregenz in der Parallel-Partie in Leoben - siehe hier - mit 0:2 verlor, rückten die Rothosen bis auf zwei Zähler an den Revier-Nachbarn heran.

Setzte sich entscheidend durch bei seinem Doppelpack & Doppelschlag zum 3:1-Endstand: Der 25-jährige Brasilianer Ramon Tanque (vollständiger Name in seiner Heimat: Ramon de Andrade Souza), der zuvor erst drei Treffer zu Buche stehen hatte und heute Abend zum Matchwinner wurde.

Wölfe starten überfallartig und liegen zur Pause vorn

Der FC Dornbirn scheint es in diesen spektakulären Wochen bei seiner "Mission Klassenerhalt" dramatisch zu mögen, geriet zum wiederholten Mal im Frühjahr in Rückstand. Die Wölfe aus Niederösterreich, nach nur einem Punkt aus den vergangenen sechs Spielen (fünf Niederlagen und 5:19 Tore!) nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzend, überraschten die in Zugzwang befindlichen Vorarlberger bereits mit dem zeitigen Führungstor. Der 21-jährige Innenverteidiger David Riegler, St. Pöltner Eigengewächs, stellte mit seinem zweiten Saisontor (beide im Frühjahr, das erste auswärts) nach 16 Spielminuten auf 0:1 und beendete damit die Torflaute von 232 Spielminuten (ohne Nachspielzeit). Der Torschütze vollende cool nach Vorlage von Thomas Salamon.

Die Dornbirner, mit Rückständen und Aufholjagden bekanntlich vertraut, bewiesen Moral & Mentalität und reagierten alsbald, doch Chancen von Stürmer Anteo Fetahu und Kollegen blieben ungenutzt. Während die Wölfe ihrerseits auf Umschaltmomente lauerten und durchaus auch weitere Gelegenheiten besaßen, um die Führung auszubauen. So blieb es beim 0:1-Pausenstand..

Dornbirner Aufholjagd dank Doppelpacker Ramon belohnt

Mit dem Seitenwechsel bliesen die Vorarlberger weiter zur Aufholjagd und wurden in der 52. Minute belohnt, wobei Julian Keiblinger vom SKN St. Pölten unglücklich ein Eigentor unterlief - 1:1. Beflügelt vom Ausgleichstor agierten die Orie-Mannen weiter druckvoll, wollten die Führung. Die dann auch in der 68. Spielminute folgte, als Ramon das 2:1 erzielte. Nur zwei Minuten später erhöhte der Brasilianer auf 3:1, wodurch den Wölfen "der Zahn gezogen" war.

Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung kontrollierte der Ländle-Klub das Geschehen, das große Aufbäumen des Tabellenzehnten aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt blieb aus. Auch diverse Spielerwechsel brachten keine Veränderung mehr, sodass der fünfte Heimsieg der Dornbirner nach 93 gespielten Minuten besiegelt war. Nach einer Niederlagenserie von elf Spielen von Ende September bis Anfang März (Runde 9 bis 19) ging ein Ruck durch das Team der Rothosen, schafften die Gastgeber den Turnaround und holten aus den vergangenen neun Partien stolze 20 Punkte (6S, 2U, 1N).

In Teil 2 seines Heimspiel-Doppels könnte der Drittletzte damit in der vorletzten Runde am Pfingstmontag bei einem weiteren Heimsieg über den - allerdings starken - Drittplatzierten DSV Leoben und gleichzeitiger Niederlage von SW Bregenz beim heutigen Gegner SKN St. Pölten auf einen Nichtabstiegsplatz springen.

Das Momentum liegt beim Orie-Team....

...weitere Daten, Fakten samt Aufstellung sind HIER