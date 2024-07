Auch in der zweiten Hälfte setzte sich das einseitige Spiel fort. Keine Minute war gespielt, als Mark Grosse nach Vorarbeit von David Bumberger zum 7:0 traf. In der 58. Minute schnürte Saliou Sane seinen Hattrick und erzielte das 8:0, nachdem er von Ante Bajic mustergültig bedient worden war. Die Defensive von Röthis fand auch in der zweiten Hälfte kein Mittel gegen die Angriffswellen der Rieder. Sane war es auch, der in der 65. Minute zum 9:0 traf und damit seinen vierten Treffer des Tages markierte.

In der 73. Minute kam Belmin Beganovic zum Zug, der einen Elfmeter sicher zum 10:0 verwandelte. Kurz darauf trug sich auch Michael Sollbauer in die Torschützenliste ein. Nach einem Eckball von Philipp Pomer köpfte er zum 11:0-Endstand ein. In der Schlussphase hatte Röthis durch Marcel Sohler noch eine Gelegenheit, doch Andreas Leitner im Tor von Ried parierte ohne Mühe. Damit war das Spiel gelaufen, und die Rieder zogen souverän in die zweite Runde des ÖFB-Cups ein.

Für den SC Röthis war es ein Spiel zum Vergessen, während die SV Ried mit dieser beeindruckenden Leistung ein deutliches Zeichen setzte. Die Rieder spielten von Anfang bis Ende konzentriert und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Sieg aufkommen. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Senft wird mit viel Selbstvertrauen in die nächste Runde gehen.