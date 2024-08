Startschuss in der ADMIRAL 2. Liga für die neue Saison 2024/25- der SV Stripfing traf am Freitagabend in der Generali Arena in Wien-Favoriten, der Heimstätte von Kooperationspartner FK Austria Wien, in der ersten Runde auf die SV Guntamatic Ried. Die favorisierten Innviertler konnten sich letztlich verdient jedoch ohne Glanz mit 1:0 durchsetzen. Goldtorschütze war Mark Grosse.

Jubel bei der SV Guntamatic Ried über den Auftaktsieg in der Generali Arena

Stärkere Rieder

Die Innviertler sind von Beginn an das aktivere Team, doch es fehlt noch die Durchschlagskraft. Immer wieder kombiniert sich das Senft-Team gut vor das Tor, doch der finale Pass kommt nicht an. Die besten Chancen durch Schüsse, auch aus kürzerer Distanz, unter anderem durch Grosse, pariert der Stripfinger Keeper Kretschmer stark.

Die Gastgeber kommen offensiv gar nicht vor. Zum Ende der ersten Halbzeit riskieren dann aber auch die Niederösterreicher mehr, in die gefährliche Zone kommt man aber weiter nicht.

Handelfmeter bringt Tor des Spiels

Auch in der zweiten Hälfte startet der Vorjahres-Vizemeister besser, klopft auch gleich einmal an, doch irgendwie kriegen die Hausherren, die ihre Heimspiele heuer in der Generali Arena austragen, den Ball geklärt. Beim nächsten Angriff zeigt Schiedsrichter Safak Barmaksiz plötzlich auf den Elferpunkt nach Handspiel. Grosse tritt an und verwandelt zur verdienten Rieder Führung.

In der Folge riskiert der SV Stripfing mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man versucht es auch mit Offensivwechseln, die aber wenig von Erfolg gekrönt sind.

Die Senft-Truppe hingegen spielt jetzt auf Konter, spielt die Aktionen aber nicht gut zu Ende. In der 70. Minute beinahe das 2:0 für die Rieder, doch Grosses Schuss aus kurzer Distanz wird zum Corner abgefälscht. In der Schlussphase versuchen die Bea-Mannen noch einmal alles, doch Rieds Defensive steht zu gut. So endet das Spiel mit 1:0 für die Gäste.

Matchwinner Mark Grosse.

ADMIRAL 2. Liga, 1. Runde

SV Stripfing vs. SV Ried 0:1 (0:0)

Freitag, 02.08.2024, 18 Uhr, Generali Arena, Z: 325, SR: Safak Barmaksiz.

SV Stripfing: Kretschmer, Ramsebner, (Ewemade, 77.), Furtlehner (Sutterluty, 77.), Abazovic, Mehmedovic, Güclü (K), Saljic (Orgolitsch, 62.), Schmelzer (Muller, 77.), Hausjell, Pecirep. Trainer: Inaki Bea.

SV Guntamatic Ried: Leitner (K), Havenaar, Bumberger, Sollbauer, Steurer, Wohlmuth, Rasner (Marinsek, 82.), Mayer, Sane, Grosse (Rossdorfer, 90.), Bajic. Trainer: Maximilian Senft.

Tor: 0:1 Grosse (50.).

Gelbe Karten: Schmelzer (34.), Pecirep (59.), Furtlehner (64.), Ramsebner (64.) bzw. Rasner (11.), Steurer (60.)

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger und GEPA-ADMIRAL