Mit fünf Partien startete die ADMIRAL 2. Liga am heutigen Freitagabend in die neue Saison 2024/25. Dabei gab es für die jeweiligen Heim-Teams nichts zu holen, stehen beim Auftakt fünf, wenn auch allesamt knappe Auswärtssiege zu Buche. Darunter die vollen Erfolge von den im Vorfeld gehandelten Aufstiegs-Kandidaten SV Guntamatic Ried und First Vienna FC 1894. Während der FC Admira Wacker beim Debüt von Trainer Thomas Silberberger überraschend den Kapfenberger Falken unterlag. Jubel dagegen bei 2. Liga-Rückkehrer SK Rapid II per 3:2-Triumph beim neuformierten SV Horn.

Kapfenberger Paukenschlag. Die Falken bezwangen die Panther in der Südstadt. Eloshvili sorgte bereits in der 15. Minute für das Tor des Spiels.

Grosses Goldtor vom Punkt

SV Stripfing vs. SV Guntamatic Ried 0:1 (0:0)

Generali Arena Wien-Favoriten, Z: 325, GK: Schmelzer (34.), Pecirep (59.), Furtlehner (64.), Ramsebner (64.) bzw. Rasner (11.), Steurer (60.). SR: Safak Barmaksiz.

Tor: 0:1 Grosse (50.).

Der Vorjahres-Vizemeister legte flott los. Defensiv-Allrounder Bumberger links nach vorne auf Ante Bajic - Lattenkopfball. Dann versuchte es Mark Grosse per Distanzschuss - drüber (25.).

Nach dem Seitenwechsel dann früh das verdiente Führungstor für die Innviertler. Mark Grosse verwandelte einen Handelfmeter (50.). Nächste Top-Chance für die SVR in der 77. Minute: Sane versuchte es mit einem langen Ball aufs Tor, der ganz knapp vorbeiging. Die Senft-Schützlinge waren auch in der zweiten Halbzeit die dominierende Mannschaft, währen der SV Stripfing auf Konter aus war. Kurz vor Schluss bewahrte SVR-Keeper Andreas Leitner die "Wikinger" vor dem Ausgleich und hielt den 1:0-Sieg fest.

SV Stripfing: Kretschmer, Ramsebner, (Ewemade, 77.), Furtlehner (Sutterluty, 77.), Abazovic, Mehmedovic, Güclü (K), Saljic (Orgolitsch, 62.), Schmelzer (Muller, 77.), Hausjell, Pecirep. Trainer: Inaki Bea.

SV Guntamatic Ried: Leitner (K), Havenaar, Bumberger, Sollbauer, Steurer, Wohlmuth, Rasner (Marinsek, 82.), Mayer, Sane, Grosse (Rossdorfer, 90.), Bajic. Trainer: Maximilian Senft.

SKU dreht Partie in Voitsberg

ASK Voitsberg vs. SKU Amstetten 1:2 (1:0)

Voitsberg; SR: Florian Leitner; GK: Gruber, Leimhofer, Unterbuchschachner; Torfolge: 1:0 (30.) Kirnbauer, 1:1 (63.) Hermann, 1:2 Wanner (80.)

Der Aufsteiger startete sehr engagiert in die Partie und kam bereits nach wenigen Minuten zur ersten Torchance. Ein Eckball von Sk Sturm Graz-Legende Jakob Jantscher fand den Kopf von Pfingstner, dessen Abschluss aber ging hauchdünn über die Querlatte. Nach einer Viertelstunde wurde auch der SKU erstmals vor dem gegnerischen Tor vorstellig. Nach Flanke von Moritz Würdinger setzte Jannick Oberleitner den Kopfball aber zu zentral und stellte Torhüter Ehmann somit vor keine große Herausforderung.



In Minute 25 dann die erste Topchance für die Amstettner. Einwurf Würidnger, Verlängerung Grubhofer und Jannick Wanner traf knapp vor dem Tor aus spitzem Winkel nur das Außennetz. Wenige Minuten später folgte die kalte Dusche für den SKU. Nach einem Corner von Jantscher netzte Kirnbauer per Kopf unhaltbar ins lange Eck ein. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie mit den besseren Offensivszenen auf Seiten der Gastgeber.



Nur wenige Minuten nach Seitenwechsel eine Top-Chance für die Mostviertler. Grubhofer steckte durch auf Leimhofer, dieser ging am Torhüter vorbei und traf aus spitzem Winkel nur die Außenstange. Nach etwas mehr als einer Stunde dann doch der verdiente 1:1-Ausgleich. Nach einer Flanke von Würdinger setzte Joker und Neuerwerbung Charles-Jesaja Herrmann einen Kopfball zum hochverdienten Ausgleich ins Netz.



Der SKU wollte mehr und konnte in der 81. Minute die Partie drehen. Jannik Wanner erbte den Ball, zog unwiderstehlich in die Mitte uns setzte das Leder von der Strafraumkante unhaltbar ins untere Eck. Kurze Zeit später zog Niels Hahn aus gut 20 Metern ab, der Ball aber ging knapp vorbei. Es blieb beim 1:2.

ASK Voitsberg: Ehnmann – Jandrisevits (79. Seidl), Kirnbauer, Pfingstner, Salentinig – Allmannsdorfer (85. Sidar) – Jantscher, Sulzer (67. Saurer), Scheucher – Zuna (79. Asemota), Krienzer (67. Suppan).

SKU Ertl Glas Amstetten: Gremsl – Oberleitner, Offenthaler, Gruber – Kurt, Wimmer, Würdinger – Wanner (84. Unterbuchschachner), Yilmaz (69. Hahn), Leimhofer (55. Mayer) – Grubhofer (55. Herrmann).

Oliver Lukic und die Jungbullen des FC Liefering bissen sich an der einsatzstarken Vienna "die Zähne" aus.

Neuzugang Patrick Schmidt als Matchwinner

FC Liefering vs. First Vienna FC 1894, 0:1 (0:0)

Red Bull Arena Salzburg; Z: 468; SR: Stefan Macanovic. GK: Gelbe Karten: Sulzbacher (15./Foul), Diakite (32./Unsportlichkeit). Tor: 0:1 P. Schmidt (62.)

Im Duell zwischen dem Frühjahrsbesten und Dritten der abgelaufenen Saison führten die Gäste im Premierendurchgang die feinere Klinge, wenngleich die Vorstöße zunächst nur mäßig gefährlich wurden: Luxbacher aus der Ferne, Boateng aus spitzem Winkel. Das gastgebende Kollektiv von Daniel Beichler – der seine Premiere als fixer Liefering-Cheftrainer feierte – konnte offensiv nach verheißungsvollen Ansätzen nicht so recht für Gefahr sorgen, auch aufgrund fehlender Präzision im Offensivspiel.

Somit waren die Döblinger der Führung vor dem Seitenwechsel etwas näher. Jannik Schuster wehrte erst geschickt gegen David Peham ab, dann versetzte ihn Boateng, Liga 2-Debütant Christian Zawieschitzky tauchte jedoch rechtzeitig ab und hielt die Null vorm Gang in die Kabinen fest.

Die Lieferinger kamen leichtfüßiger aus den Katakomben. Oliver Lukic drang in den Sechzehner ein, narrte Omerovic und verfehlte das Ziel – ein Sitzer! Praktisch im Gegenzug verteilte Ochs auf Bumbic. Dieser flankte in die Mitte, wo Schmidt vor Captain Rocco Zikovic herankam – die Gäste führten (62.).

Nun lag der Inszenierungsauftrag bei den Jungbullen: Luka Reischl segelte unter einer Flanke hindurch, ein Diakite-Abschluss wurde abgeblockt, ein zweiter von Schlussmann Unger pariert. Letztlich blieben auch Kenneth und Zikovic mit Vorträgen in der Nachspielzeit ohne Fortune, während ein Omerovic-Wuchtschuss noch am Lattenkreuz landete.

Blitzstart der jungen Rapidler - 0:2 nach neun Minuten!

SV Horn – SK Rapid II 2:3 (1:3)

Sparkasse Horn Arena; SR: Jakob Semler. Torfolge: 0:1 Vincze (4.), 0:2 Hedl (9.), 1:2 Abdijanovic (42.), 1:3 Vincze (44.), 2:3 Ismailcebioglu (56.).

In Anbetracht der zahlreichen Neuzugänge und personellen Fluktuation im Sommer ist der SV Horn noch im Findungsprozeß. Die neuformierte Mannschaft des Aufsteigers aus Hütteldorf wirkte demgegenüber schon weiter. In den neuen weißen Auswärtstrikots dominierte Rapid II von Beginn an und kam nach vier Minuten zum ersten Tor in der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison durch Dominic Vincze (4.), der nach einer präzisen Flanke von Yasin Mankan per Kopfballtreffer vollendete. Nur wenige Minuten später erhöhte Tobi Hedl nach einem geschickten Zuspiel von Furkan Demir auf 2:0 (9.). Die Gäste kontrollierten das Spiel und hatten weitere Chancen, unter anderem durch Niki Wurmbrand, dessen Schuss jedoch vom Horner Torhüter Hotop pariert wurde (23.).

In der 42. Minute gelang dem SV Horn durch Abdijanovic der Anschlusstreffer, doch die Grün-Weißen antworteten prompt: Dominic Vincze setzte sich erneut stark durch, stellte den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (44.) - 1:3 zur Pause.

Mit dem Seitenwechsel kamen die Horner druckvoll aus der Kabine und hatten alsbald eine gute Möglichkeit, die jedoch vom starken Rapid-Goalie Göschl vereitelt wurde (48.). In der 56. Minute gelang dem SV Horn der erneute Anschlusstreffer durch Ismailcebioglu. Es wurde wieder spannend. Die ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte dominierten die Waldviertler, doch Keeper Göschl hielt sein Team im Spiel, als der 18-jährige Wiener einen Kopfball aus kürzester Distanz mit einer großartigen Parade entschärfte (66.).

Gegen Ende der Partie übernahmen die Youngsters von Rapid II wieder die Kontrolle über das Spielgeschehen, konnten jedoch keine großen Chancen herausspielen. In den Schlussminuten hatten sie dennoch die Möglichkeit, den Sieg endgültig zu sichern. Eine präzise Flanke von Furkan Demir fand Tobi Hedl, der jedoch an Torhüter Hotop scheiterte (82.). Kurz darauf war es erneut Hedl, der seine Chance nicht nutzen konnte (88.).

Missglücktes Debüt in der ADMIRAL 2. Liga mit dem FC Admira Wacker für Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger gegen die Kapfenberger Falken. Erster Dämpfer für die Panther.

Wie im Vorjahr enges Duell, diesmal mit KSV-Happyend

FC Admira Wacker vs. KSV 1919, 0:1 (0:1)

Datenpol Arena, SR: Alain Sadikovski. GK: Gashi (41.), Ristanic (89.) Z: 1.100; Tor: 0:1 L. Eloshvili.

Nach dem 1:1 in Kapfenberg und 1:0-Sieg der Admira daheim in der Vorsaison, landeten diesmal die Kapfenberger einen vollen Erfolg.

Mit zwei Änderungen in der Startaufstellung im Vergleich zum 5:1-Cup-Sieg bei St. Anna schickte Thomas Silberberger bei seinem Liga-Debüt als Cheftrainer die Panther auf den Platz. Für Torhüter Dennis Verwüster startete Lukas Jungwirth und Fabian Feiner durfte für den akut ausgefallenen Manuel Holzmann beginnen.

Die Partie startete denkbar schlecht für die Südstädter, denn bereits nach 15 Minuten gingen die Gäste in Führung. Eine Linksflanke verwertete Levan Eloshvili zum 0:1. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit reklamierten die Gastgeber Elfmeter, doch die Partie lief weiter (40.).

Nach dem Seitenwechsel agierten die Panther bissiger. Nach einem gut getretenen Gashi-Freistoß konnte der Ball von der Kapfenberger Defensive auf der Linie geklärt werden (50.). In der 62. Min. nahm Thomas Silberberger einen Doppeltausch vor: Für Brückler und Galle kamen Ristanic und Ajanovic. Ein Wechsel, der für Schwung sorgte: Wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung hatte Ajanovic den Ausgleichstreffer am Kopf, verfehlte jedoch knapp (64.). Mit Wechsel Nummer drei setzte der Trainer ein Zeichen für die Offensive: Mujanovic kam für Feiner (73.). Die rund 1100 Zuschauer sahen eine chancenreiche, aber erfolgslose Schlussphase der Admira – die Steirer brachten den 1:0-Vorsprung ins Ziel

Fotocredit: Josef Parak (2) und FC Liefering by Getty (1)