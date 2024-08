Floridsdorfer AC gegen SKN St. Pölten oder Mitja Mörec kontra Aleksandar Gitsov, die eine gute Freundschaft und auch schon das Traineramt bei den Wienern verbindet - das hieß es am Sonntagvormittag in der ersten Runde der ADMIRAL 2. Liga. Letztlich konnten sich die Blau-Weissen aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk verdient mit 2:0 (0:0) durchsetzen. Torschützen für den FAC waren Paolino Bertaccini und Almer Softic in der zweiten Halbzeit.

Umkämpfte Partie zwischen den Floridsdorfern und St. Pöltenern.

Offener Schlagabtausch / Kulis mit Aluminiumtreffer

Die Partie am Sonntagvormittag ist von Beginn an munter geführt. St. Pöltens Marcel Ritzmaier versucht es in der elften Minute mit einem Schuss aus etwa 23 Metern, er trifft an der Strafraumgrenze die Rückseite seines Mitspielers, Claudy Kabamba. In der 15. Minute wieder eine Halbchance für die Niederösterreicher: Nach einem Stanglpass von rechts legt Claudy Kabamba auf den Ex-Floridsdorfer Leomend Krasniqi ab, der sofort abzieht, sein Schuss wird zur Ecke abgefälscht.

Dann auch der FAC mit einer ersten Chance, und da wird es gleich richtig gefährlich: Nach einer Flanke von links von Paolino Bertaccini trifft Ante Kulis aus kurzer Distanz nur die Latte. Wenige Augenblicke später wieder die Wiener: Nach einer Hereingabe von rechts köpft Ante Kulis am langen Eck stehend, Tom Hülsmann im Gästetor kann den aufs linke untere Eck angetragenen Kopfball abwehren.

Kulis versucht halb im Fallen, halb im Liegen noch den Ball über die Linie zu stochern, doch wieder passt der Gäste-Tormann auf und es bleibt beim 0:0. Die Schlussphase der ersten Halbzeit gehört dann gänzlich dem FAC, doch die Mörec-Mannen bleiben ohne Torerfolg. 0:0 zur Pause!

Aleksandar Gitsov zurück an seiner alten Wirkungsstätte in der Hopfengasse

Umkämpfte Partie, dann dreht FAC auf

Auch in der zweiten Halbzeit sieht das Publikum zwar keinen Fußballleckerbissen, dafür eine weiterhin umkämpfte Partie. In der 62. Minute die erste gute Chance der Hausherren: Nach einer Hereingabe von links nimmt Marcus Maier den Ball an der Strafraumgrenze direkt und schießt flach aufs linke Eck, Tom Hülsmann hält den Ball mit einem tollen Reflex.

Beide Coaches versuchen dann mit frischen Kräften, neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Dem Team aus der Hopfengasse gelingt das besser, denn in der 75. Minute steht es 1:0. Paolino Bertaccini erhält links außen den Ball, lässt seinen Gegenspieler mit einem schnellen Haken nach innen aussteigen und trifft schön ins Eck.

Jetzt ist die Gitsov-Truppe in Zugzwang. Man muss jetzt mehr riskieren, was auch passiert. Der FAC kann die Gäste aber weitestgehend vom eigenen Strafraum fernhalten und in der 90. Minute sogar noch das 2:0 draufsetzen. Ein Freistoß von halblinks von Softic geht an Mit- und Gegenspielern vorbei und landet im Netz.

ADMIRAL 2. Liga, 1. Runde

FAC vs. SKN St. Pölten 2:0 (0:0)

Sonntag, 04.08.2024, 10:30 Uhr, Stadion Hopfengasse, Z: 889, SR: Achim Untergasser.

FAC: Odehnal - Spasic (Puchegger, 77.), Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K) - Bitsche (Softic, 46.), Dos Santos Dias, Maier, Bertaccini (Fötschl, 77.) - Adewumi (Neumann, 87.), Kulis (Gabbichler, 66.). Trainer: Mitja Mörec.

SKN St. Pölten: Hülsmann - Thesker, Buchegger, Skogen, Carlson - Ritzmaier (K) (Tadic, 70.), Stendera (Messerer, 63.), Wisak (Paugain, 82.), Krasniqi - Amoah (Sukuasyan, 82.), Kabamba. Trainer: Aleksandar Gitsov.

Tore: 1:0 Bertaccini (75.), 2:0 Softic (90.)

Gelbe Karten: Bitsche (26.), Mörec (40. Trainer FAC), Wallquist (54.), Becirovic (80.) bzw. Krasniqi (3.), Buchegger (39.), Wisak (60.), Kabamba (81.)

