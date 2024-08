"Mission Bundesliga-Rückkehr" bei der SV Guntamatic Ried, nachdem man in der letzten Saison noch als Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga das Nachsehen hatte. Als erster Gegner vor Heim-Publikum kommt der SV Horn ins Innviertel angereist. Gegen die Niederösterreicher haben die Wikinger eine makellose Bilanz aufzuweisen: Acht Spiele, acht Siege für die Schwarz-Grünen. Ihrer Favoritenrolle wurden die Senft-Schützlinge auch diesmal wieder gerecht und siegten am Ende klar mit 4:0 (2:0).

Nach über einer Viertelstunde kam in der Innviertel Arena erstmals Jubel auf: Der deutsche Sommer-Neuzugang Saliou Sane durfte mit einem schönen Abschluss aus der Drehung seinen ersten Treffer vor Heim-Publikum im Ried-Dress feiern.

Klare Dominanz in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einer klaren Marschroute der Rieder. Bereits in der 9. Minute kamen die Innviertler zu ihrer ersten gefährlichen Offensivsequenz, als Mark Grosse im Sechzehner auf Jonas Mayer ablegte, dessen Abschluss jedoch geblockt wurde. In der 17. Minute belohnte sich die Sportvereinigung dann für ihren Einsatz: Jonas Mayer setzte sich auf der linken Seite durch und brachte den Ball in den Strafraum, wo sich Sommer-Neuzugang Saliou Sane behauptete und aus der Drehung unhaltbar in die linke Ecke traf – 1:0 für die Rieder.

Die Rieder setzten ihre Überlegenheit fort und kamen in der 36. Minute zu ihrem zweiten Treffer. Nach einem Freistoß aus rund 25 Metern, der kurz abgespielt wurde, traf Fabian Wohlmuth sehenswert in die linke Kreuzecke. Der Ball wurde noch leicht von der Mauer abgefälscht. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim verdienten 2:0 für die Hausherren, die das Spielgeschehen klar kontrollierten.

Horner Bemühungen in zweiter Spielhälfte / Rieder Doppelpack als Luckypunch

Die zweite Halbzeit begann ruhiger, da die Gäste aus Horn defensiv besser standen und die Rieder zunächst nicht mehr so leicht zu Chancen kamen. Horns erste gefährliche Aktion folgte in der 64. Minute, als Din Barlov nach einem Ballverlust der Rieder im Mittelfeld beinahe in die linke Kreuzecke traf, doch Ried-Keeper Andreas Leitner parierte stark.

In der Schlussphase machte die Sportvereinigung endgültig den Deckel drauf. In der ersten Minute der Nachspielzeit erhöhte Nikki Havenaar aus Nahdistanz 3:0. Nur wenige Minuten später erzielte der eingewechselte Philipp Pomer das 4:0, nachdem Horn-Keeper Matteo Hotop den Ball nicht dingfest machen konnte und der eingewechselte Mittelfeldspieler den Abpraller verwertet hatte. Dann war die Partie auch beendet und im ersten Saison-Heimspiel siegten die Rieder gegen den SV Horn souverän mit 4:0.

Heimsieg für die SV Guntamatic Ried! 🤩



Wir besiegen den SV Horn im ersten Heimspiel der Saison mit 4:0. 💪#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/quhHswg4fO — SV Ried 1912 (@svried1912) August 9, 2024

ADMIRAL 2. Liga, 2. Runde

SV Guntamatic Ried vs. SV Horn 4:0 (2:0)

Freitag, 09.08.2024, 18:00 Uhr, Innviertel Arena Ried, Z: 2.700, SR: Stjepan Bosnjak/Tirol.

SV Guntamatic Ried (3-5-2): Leitner - Havenaar, Bumberger, Sollbauer, Steurer, Wohlmuth - Rasner (82. Celic), Mayer (61. Marinsek)- Sane, Grosse (68. Beganovic), Bajic (68. Pomer). Trainer: Maximilian Senft.

SV Horn (4-4-2): Hotop - Gobara, Marceta, Metu (79. Velimirovic)- Fischerauer, Lipczinski (62. Aliji), Bauernfeind (62. Coco), Barlov (79. Karch) - Ismailcebioglu (62. Petuely), Abdijanovic, Nachbagauer. Trainer: Philipp Riederer.

Torfolge: 1:0 Sane (16.), 2:0 Wohlmuth (35.), 3:0 Havenaar (90.), Pomer (90.).

Gelbe Karten: Rasner (42., Unsportlichkeit) bzw. Ismailcebioglu (34., Foul), Marceta (60., Foul), Nachbagauer (65. Foul) und Abdijanovic (90. Kritik).

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger