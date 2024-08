Der SKN St. Pölten traf in Runde 2 der ADMIRAL 2. Liga auf Austria Lustenau. Die "Wölfe" wollen auch in dieser Saison vorne mitspielen und den unbefriedigenden Platz 9 aus der Vorsaison vergessen machen. Neo-Coach Alex Gitsov hatte allerdings schon in der ersten Runde mit der 2:0-Niederlage beim FAC den ersten Dämpfer hinzunehmen. Bundesliga-Absteiger Lustenau gilt ebenso als einer der Aufstiegs-Mitfavoriten. Die Vorarlberger kamen zum Auftakt gegen Lafnitz aber auch nicht über ein 0:0 hinaus. In einer chancenarmen Partie neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken - Tore Fehlanzeige.

Yervand Sukiasyan (l.) und der SKN St. Pölten warten auch nach dem zweiten Zweitligaspiel der neuen Saison weiter auf einen Torerfolg. Gilt auch für Pius Grabher und Austria Lustenau. Die Vorarlberger verzeichnete die zweite Nullnummer.

Ein holpriger Start und wenige Highlights im ersten Abschnitt

In einer überschaubaren und von Taktik geprägten Anfangsphase konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften entscheidende Vorteile erspielen. Die Zuschauer in der NV-Arena wurden mit Mittelfeldgeplänkel nicht wirklich verwöhnt. Die erste wirklich nennenswerte Chance fanden die Lustenauer in der 15. Minute vor, als Cisse einen indirekten Freistoß aus gut fünf Metern nicht im Tor unterbrachte. Erneut war es Cisse in der 26. Minute, als er mit einem flachen Abschluss aus der zweiten Reihe SKN-Keeper Hülsmann nicht überwinden konnte.

Von den Hausherren in der Offensive praktisch nichts zu sehen und gleichzeitig in der Defensive immer wieder anfällig. Lustenau-Schlussmann Schierl hatte eine beinahe ereignislose erste Hälfte. Dagegen wurde das Chancenplus der Vorarlberger immer größer. Erneut war es Cisse, der in der 35. Minute im Strafraum zum Kopfball kam – zu harmlos und eine sichere Beute für Hülsmann.

Marcel Ritzmaier hatte nach dem Seitenwechsel die erste Torchance für den SKN.

Mehr Intensität im zweiten Durchgang, aber die Tore fehlten

Nach 45 Minuten ging die Partie torlos in die Kabinen, wo SKN-Neo-Chefcoach Gitsov die richtigen Worte gefunden haben dürfte. Unmittelbar nach Wiederanpfiff sogleich die erste nennenswerte Möglichkeit für seine Mannschaft. SC Austria Lustenau-Schlussmann Schierl konnte aber den Abschluss von Routinier Marcel Ritzmaier parieren.

Lustenau brauchte im zweiten Abschnitt rund zehn Minuten, um selbst wieder Akzente setzen zu können. Ein Abschluss von Mikic in der 57. Minute stellte Hülsmann aber vor keine großen Herausforderungen. Immer wieder zeigten die beiden Austria-Neuerwerbungen Cisse und Baallal in der Offensive auf. Im Finish fehlte dann aber die Präzision, so auch in der 71. Minute, als Cisse den Torwart austanzte, nur mehr Thesker vor sich hatte, den Ball aber nicht im Tor unterbrachte.

In der Schlussphase dann einige Wechsel und foulbedingte Unterbrechungen. Dem Spielverlauf tat das keinen Gefallen und so blieben auch weitere gute Möglichkeiten aus. Am Ende treffen sich SKN St. Pölten und Austria Lustenau torlos.

Schlusspfiff in St. Pölten. Wir erspielten uns auch heute einige gute Chancen, kommen in der NV-Arena aber nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.

________________________#SKNALU | 0:0 | Endstand pic.twitter.com/TdyMa3v16F — SC Austria Lustenau (@AustriaLustenau) August 9, 2024

SKN St. Pölten – SC Austria Lustenau 0:0

Freitag, 09.08.2024 (20:30 Uhr), NV Arena (St. Pölten), SR: Emil Ristoskov

SKN St. Pölten: Hülsmann; Thesker, Skogen, Carlson, Dombaxi, Amoah, Krasniqi (Neumayer, 74.), Ritzmaier (Harakate, 75.), Wisak (Messerer, 46.), Stendera (Sukiasyan, 81.), Tadic Trainer: Aleksandar Gitsov.

SC Austria Lustenau: Schierl; Rouquette (Willian, 68.) ,Voisine, Mätzler, Gmeiner, Mikic (Chabbi, 74.), Gorzel, Grabher, Baallal (Berkani, 68.), Delaye (Yeong, 84.), Cisse Trainer: Martin Brenner.

Gelbe Karten: Delaye (16.), Hülsmann (47.), Baallal (64.), Krasniqi (68.), Voisine (76.), Grabher (85.)

Foto: GEPA Admiral