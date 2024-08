Schau, schau, der SKU Ertl Glas Amstetten! In der gebrauchten Vorsaison als Schlusslicht sieglos durch den Herbst gestolpert, starten die Mostviertler mit der neuen ADMIRAL 2. Liga-Spielzeit 2024/25 sogleich mit zwei Dreiern (plus Cup-Sieg). Maximale Ausbeute aus zwei Zweitliga-Spielen fü das Enengl-Team. Erst der 2:1-Sieg bei Aufsteiger ASK Voitsberg und heute der 1:0-Erfolg im ersten Heimspiel gegen den SV Stripfing. Der wiederum damit erneut leer aus geht, nach der Auftakt-Heimniederlage mit dem gleichen Ergebnis gegen die SV Guntamatic Ried. Das Tor des Abends erzielte Moritz Würdinger vor der Pause.

Thomas Mayer (l.), hier im Laufduell um den Ball gegen Damir Mehmedovic, leitete mit seiner Flanke die erste SKU-Torchance ein und befindet sich mit den Amstettenern weiter auf Siegkurs. In der nächsten Runde geht es für Mayer & Co. zum Niederösterreich-Duell nach St. Pölten (18.08., 10:30 Uhr).

Temporeicher Start mit ersten Chancen für Stripfinger

Die Partie startete mit hohem Tempo von beiden Teams, die erste gefährliche Szene hatten die Gäste. Einen Angriff über links konnte Philipp Offenthaler gerade noch mit einer Grätsche unterbinden. Nach knapp einer Viertelstunde die nächste Chance für den SV Stripfing. Nach einem Freistoß kam der Ball über Umwege zu Saljic, dessen Volleyabschluss aus 20 Metern ging hauchzart am Kreuzeck vorbei. In der 25. Spielminute tauchte auch der SKU erstmals richtig gefährlich im gegnerischen Strafraum auf - nach Flanke von Thomas Mayer setzte Can Kurt einen Kopfball knapp übers Tor.

Der SKU war nun das deutlich aktivere Team und schnürte die Gäste quasi in der eigenen Hälfte ein. Vor allem über die rechte Seite wurde es immer wieder gefährlich. Nach genau einer halben Stunde probierte es Jannik Wanner aus der Distanz, der Ball kam aber zu zentral und der gegnerische Torhüter hatte trotz einer kleinen Unsicherheit keine Probleme die Kugel zu entschärfen. Nur zwei Minuten später die wohl bisher größte Chance für das Enengl-Team. Thomas Mayer erlief einen verloren geglaubten Ball, flankte auf den am zweiten Pfosten komplett freistehenden Moritz Würdinger, der den Kopfball knapp übers Gehäuse setzte.



In der 36. Spielminute machte es der 22-jährige Sommerneuzugang von der LASK-Amateuren besser, kam nach einem Gestocher im Strafraum an den Ball und schob diesen zur verdienten Führung hinter die Linie. Die Mostviertler ließen auch nach dem Führungstreffer nicht locker und drückten prompt auf das 2:0. Doch es blieb beim 1:0 zur Pause.

Gremsls Rettungstat

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste einen Gang zu, ohne dass die SKU-Defensive wirklich auf die Probe gestellt wurde. In Minute 59 kamen auch die Amstettner wieder gefährlicher ins Spiel - der Abschluss aus gut 20 Metern vom eingewechselten Charles-Jesaja Herrmann ging jedoch am Tor vorbei. Nur wenige Augenblicke später kam Jannik Wanner im Strafraum an den Ball - seinen Schussversuch ins lange Eck konnte Torhüter Kretschmer entschärfen. Im Gegenzug die Riesenchance auf den Ausgleich. Nach einem Eckball wurde der Ball erst durch Armin Gremsl von der Linie gekratzt, der Nachschuss zappelte am Außennetz.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit gefährlichen Szenen auf beiden Seiten. Ein Freistoß von Wanner aus zentraler Position wurde vom gegnerischen Goalie Kretschmer gerade noch aus dem Eck gekratzt. Der SKU war fortan sehr um Kontrolle bemüht und schaffte es den Gegner großteils vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Hin und wieder kamen die Stripfinger dennoch zu Abschlüssen, die alle das Tor verfehlten.

Pfostenschuss von Jannik Wanner in Nachspielzeit

Kurz vor Schluss die große Chance, um alles klar zu machen. Der 24-jährige Deutsche Jannik Wanner kämpfte sich über links durch, legte auf Herrmann ab, der den Abschluss jedoch über die Querlatte setzte. In der Nachspielzeit folgte die nächste Topchance für den SKU. Wanner tänzelte durch die Stripfinger Abwehr und knallte den Ball an den rechten Pfosten.



Auf der Gegenseite behielten Torhüter Armin Gremsl und seine Vorderleute in der hitzigen Schlussphase die Ruhe und ließen nichts mehr anbrennen. Der SKU startet mit zwei Siegen aus ebenso vielen Spielen perfekt in die neue Saison.

Einschwören mit Erfolg! Auch in der dritten Pflichtpartie (ÖFB-Cup und 2x Meisterschaft) siegten SKU-Kapitän Lukas Deinhofer & Co und fahren sicher in der nächsten Runde mit breiter Brust zum SKN St. Pölten, der bisher erst einen Zähler aus zwei 2. Liga-Spielen verbuchte und noch ohne Torerfolg ist.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 2

Freitag, 09.08.2024, 18 Uhr, Ertl-Glas-Stadion Amstetten, Z: 1.000; SR: Julian Schnur.

SKU Ertl Glas Amstetten vs. SV Stripfing/Weiden 1:0 (1:0)

SKU Ertl Glas Amstetten: Gremsl – Oberleitner, Offenthaler, Gruber – Kurt, Wimmer, Würdinger – Wanner, Yilmaz (79. Leimhofer), Mayer (71. Hahn) – Grubhofer (57. Herrmann).

SV Stripfing: Kretschmer – Mehmedovic, Furtlehner, Ramsebner, Ewemade – Sutterlüty (66. Orgolitsch), Schmelzer (66. Muller), Güclü (84. Abazovic), Saljic (66. Steiger) – Pecirep, Hausjell (78. Kreiker).

Tor: 1:0 Würdinger (36.).

Gelbe Karten: Offenthaler, Grubhofer, Wanner, Yilmaz, Würdinger bzw. Güclü, Pecirep, Schmelzer, Muller.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL