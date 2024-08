Am vergangenen Sonntag hieß es in der ADMIRAL Bundesliga SK Rapid gegen SK Sturm Graz und die Wiener konnten sich mit 1:0 durchsetzen (zum Bericht). Diese Woche am Samstagabend trafen sich die Zweier-Teams der beiden Traditionsvereine auf dem Spielfeld, und zwar in der 2. Runde der ADMIRAL 2 Liga. Mit dementsprechend Spannung war die Partie erwartet worden. letztlich konnten sich die Grün-Weissen klar mit 4:2 durchsetzen - Mann des Spiels war Nikolaus Wurmbrand, der mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit den Grundstein für den souveränen Sieg legte.

Dominic Vincze (r.) und die jungen Hütteldorfer setzten sich gegen SK Sturm II, links Nikola Stosic, mit 4:2 durch. Damit feiert 2. Liga-Rückkehrer SK Rapid II den zweiten Dreier im zweiten Meisterschaftsmatch und befindet sich ebenso auf Siegkurs wie die Bundesliga-Mannschaft der Grün-Weißen.

Überfallsartige Hütteldorfer

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Hütteldorfer. Nach nur vier Minuten steht es nämlich 1:0 - Nikolaus Wurmbrand lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance und trifft. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen. Jovan Zivkovic dribbelt an Oliver Sorg vorbei und schießt anschließend aufs Tor - Bignetti kann sich jedoch auszeichnen und zur Ecke abwehren. Kurz darauf bringt Demir einen Ball zur Mitte auf Hedl, dieser rutscht, um den Ball noch zu erwischen, und befördert das Leder nur knapp am Tor vorbei. In der 23. Minute steht es dann 2:0. Wurmbrand setzt sich gegen zwei Defensivspieler der Gäste durch und schiebt den Ball anschließend ins lange Eck. Damit ist für klare Fronten gesorgt.

Nur sechs Minuten später ist es erneut Wurmbrand, der trifft - nach einem langen Ball lupft er das Leder über den herausstürmenden Keeper der Grazer hinweg ins Tor. Der Offensivspieler erzielt damit einen lupenreinen Hattrick. Ist das Spiel hier schon nach nicht einmal einer halben Stunde entschieden? Als schon niemand mehr mit einem weiteren Treffer vor der Pause rechnet, treffen schließlich die Jungblackies. Hödl mit einem schönen Ball in die Tiefe, dort steht Kiedl frei, dieser legt anschließend für Grgic quer und der drückt den Ball über die Linie.

Wieder Blitzstart von Rapid

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit einem Blitzstart der Wiener: Kaygin schießt nach einem tollen Sololauf auf das Tor, Bignetti kann den Ball nicht festhalten. Anschließend wird Hedl zu Fall gebracht und es gibt Elfmeter für die Rapidler. Der Gefoulte tritt an und verwandelt zum 4:1 für die Heimischen. In der 59. Minute verkürzen die Murstädter aber doch noch einmal, und wie sie das tun! Peter Kiedl zieht von halblinks aus 16 Metern ab und trifft ins Kreuzeck.

In der Folge plätschert das Spiel dahin und beide Trainer versuchen mit Wechselspielern neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Rapid macht das besser, kann die Angriffe der Grazer gut wegverteidigen und so bleibt es dann auch beim verdienten 4:2-Sieg.

Matchwinner Nikolaus Wurmbrand brachte mit seinem lupenreinen Hattrick in der ersten halben Stunde die Hütteldorfer Youngster auf die Siegerstraße.

SK Rapid II – SK Sturm Graz II 4:2 (3:1)

Samstag, 10.08.2024 (20 Uhr), Allianz Stadion (Wien), SR: Florian Leitner

SK Rapid II: Göschl, Vincze, Tambwe-Kasengele, Zivkovic (Djezic, 77.), Hedl, Kaygin, Wurmbrand (Mankan, 61.), Bajlicz (Szladits, 87.), Demir (Roka, 46.), Guèye (Ibrahimoglu, 61.), Stehrer Trainer: Jürgen Kerber.

SK Sturm Graz II: Bignetti, Schopp, Haider, Kern (Scharmer, 46.), Kiedl (Krasniqi, 83.), Ilic (Koita, 69.), Sorg, Grgic, Malic (Mustafic, 69.), Stosic, Hödl Trainer: Jürgen Säumel.

Torfolge: 1:0 Wurmbrand (4.), 2:0 Wurmbrand (23.), 3:0 Wurmbrand (29.), 3:1 Grgic (45.), 4:1 Hedl (49.), 4:2 Kiedl (59.)

Gelbe Karten: Demir (7.) bzw. Haider (48.), Schopp (68.), Sorg (87.)

Spielfilm im Liveticker:

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL