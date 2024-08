Am Sonntagvormittag kam es zum Abschluss der 2. Runde der ADMIRAL 2 Liga-Saison 2024/25 zum Duell zwischen dem First Vienna FC 1894 und FC Admira Wacker. Letztlich konnten sich die Südstädter um Neo-Cheftrainer Thomas Silberberger verdient mit 2:0 durchsetzen und verbuchen damit die ersten Punkte.

Die Gäste legen früh vor

Das Spiel beginnt munter. Die erste Top-Chance haben die Döblinger nach sechs Minuten: Ein versuchter Abschluss von Boateng kann die Admira zur Ecke klären - die danach für enorme Torgefahr sorgt, denn die Kugel prallt an die Latte und von dort dann doch über den Kasten. Glück für das Silberberger-Team.

In der Folge verlieren die Hausherren den Faden und kassieren kurz darauf auch das 0:1. Von rechts entsteht alles durch einen weiten hohen Einwurf von Josef Weberbauer, hier wird die Kugel noch per Kopf in die Zentrale weitergeleitet und dort wartet Routinier Deni Alar. Der 34-jährige Stürmer ist eiskalt und erzielt per Kopfball das wichtige 1:0 und zugleich erste Saisontor für die Südstädter erzielen.

Auch in weiterer Folge sind die Niederösterreicher das bessere Team, laufen mehrmals sogar in Überzahl auf das Vienna-Tor zu, jedes Mal ist aber letztlich ein Fuß dazwischen oder Goalie Unger hält. Auch die letzte Aktion der ersten Halbzeit gehört den Admiranern: Über rechts zieht Weberbauer in den Strafraum - sein Abschluss geht knapp links neben das Gehäuse, woraufhin der Halbzeitpfiff ertönt.

Coach Thomas Silberberger mit Anweisungen an Haudum & Co.! Und: Mit den ersten Punkten für den Tiroler und die Admira in der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison.

Vienna weiter ohne Zugriff - Admira-Joker sticht.

In der zweiten Halbzeit dauerte es nicht lange, ehe die Admira auf 2:0 erhöhte. Der zuvor eingewechselte Ristanic wird prima in Szene gesetzt, umkurvt den Torwart und schiebt aus spitzem Winkel ein. In der Folge schläft die Partie ein - auch der Hitze geschuldet.

Beide Trainer haben längst gewechselt, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Den Druck haben aber die Heimischen, die unbedingt das erste Heimspiel in dieser Saison gewinnen wollten. Danach schaut es allerdings nicht aus, denn der Vienna fehlen die Ideen. Und so bleibt es auch beim mehr als verdienten Sieg der Silberberger-Truppe, auch wenn Gashi in der Schlussphase noch die Gelb-Rote kassiert.

Heute haben unsere Jungs leider eine Niederlage erlitten. 😔

Trotzdem haben wir noch die besten Impressionen aus der Naturarena Hohe Warte Warte für euch! 🙌



📸 FOTObyHOFER/Christian Hofer#ViennaFamily #comeonvienna #AdmiralLigaZwa pic.twitter.com/NnTiKBpsJX — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) August 11, 2024

ADMIRAL 2. Liga, 2. Liga

First Vienna FC 1894 – FC Admira Wacker 0:2 (0:1)

Sonntag, 11.08.2024 (10:30 Uhr), Naturarena Hohe Warte (Wien), Z: 2200, SR: Florian Jäger

Startelf First Vienna: Unger - Steiner, Bumbic, Omerovic, Bauer - Sanogo, Luxbacher (K), Ochs, Stratznig - Boateng, Schmidt Trainer: Mehmet Sütcü.

Startelf Admira Wacker: Jungwirth - Malicsek (K), Horvat, Holzmann, Weberbauer - Galle, Gashi, El Moukhantir, Haudum - Alar, Brückler Trainer: Thomas Silberberger.

Torfolge: 0:1 Alar (14.), 0:2 Ristanic (55.)

Gelbe Karten: Schmidt (57.), Ungar (73.) bzw. Gashi (27.), Malicsek (35.), Holzmann (85.)

Gelb-Rote Karte: Gashi (86.)

Fotocredit: Josef Parak