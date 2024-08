Sowohl die in der Red Bull Arena gastierende Mannschaft von Schwarz Weiß Bregenz als auch der FC Liefering konnten in der vergangenen Runde 2 den ersten Saisonsieg in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 einfahren. Während sich die Beichler-Elf einen Krimi mit dem SV Lafnitz (5:4-Auswärtssieg) lieferte, feierten die Vorarlberger nach frühem Rückstand noch einen 2:1-Erfolg gegen Aufsteiger ASK Voitsberg und waren nach zwei Runden unbesiegt (1S, 1U). Das blieb auch nach Runde 3 so, denn obwohl die Jungbullen die Partie nach 0:1-Rückstand drehten, kamen die Bregenzer nochmal zurück und durch Adriels Elfer zum 2:2-Endstand.

Der saß! Luka Reischl erzielte das 1:1-Ausgleichstor für den FC Liefering gegen Torhüter Franco Flückiger und SW Bregenz in der Red Bull Arena. Am Ende holten die Jungbullen zwar erstmals Zählbares daheim in dieser Saison, hatten sich jedoch mit einem 2:2-Remis zu begnügen.

Nussbaumer mit Gäste-Führung Marke "Tor des Monats"

Nachdem die Lieferinger vor einer Woche in Lafnitz furios los und ein 4:0 vorlegten, brauchten sie diesmal gegen kompakte Bregenzer eine Anlaufzeit. Die Vorarlberger dagegen suchten keineswegs ihr Heil nur in der Defensive, sondern legten beflissen los und klopften bereits nach wenigen Augenblicken durch Stefanon an. Hatte dies noch eher schüchternen Charakter, fiel Nussbaumer regelrecht mit der "Tür ins Haus": Er bekam vor der Strafraumgrenze zu viel Platz und nutzte diesen schamlos aus – sein Hammer in den Winkel hatte Tor des Monats-Potenzial (13.).

Halbchancen hüben wie drüben prägten fortan die erste Halbzeit. Die Jungbullen strahlten dabei vor allem nach Eckbällen und Fernschüssen Gefahr aus, just ein drittes Mittel besorgte jedoch noch den Ausgleich vor dem Pausengetränk: Soumaila Diabate verteilte auf Kristjan Bendra, der eher auf Verdacht in die Spitze weiterleitete. Dort war Luka Reischl in Position gelaufen, der die Kugel im Eins-gegen-Eins an SWB-Keeper Flückiger vorbeischob (45.+2).

Oliver Lukic und die Lieferinger lieferten sich mit den Bregenzern intensive Duelle.

Verhounig dreht Spiel und erzielt sein drittes Saisontor

Dass der Treffer, wie von vielen Hobbyseelenforschern bezeichnet, zu einem „psychologisch wichtigen Zeitpunkt“ gefallen war, merkte man den Gastgebern auch nach dem Seitenwechsel an. Schließlich bestimmten sie fortan das Tempo. Der „doppelte“ Gaoussou Diakité blieb zunächst noch glücklos, dafür schlug Bendra eine schulbuchmäßige Hereingabe, die in Phillip Verhounig ihren Veredler fand – Spiel gedreht (59.)!

Nun öffnete sich die Begegnung merklich. Verhounig ließ die Querlatte oszillieren, Marte – aus der zweiten Reihe – und Adriel, sein Abschluss wurde auf der Linie geklärt, vergaben auf der Gegenseite beste Möglichkeiten. Dann passierte es allerdings doch: Rocco Zikovic erwischte Vucenovic im Sechzehner, den fälligen Strafstoß verwandelte Adriel scharf ins linke Eck (72.).

Im Endspurt waren wiederum die Beichler-Schützlinge dem vollen Erfolg näher. Aber weil Diakité einen Konter fehlerhaft ausspielte, Reischl das Runde zwar an Flückiger, aber auch am Ziel vorbeispitzelte und Zikovic bei einer Hereingabe wenige Schuhgrößen fehlten, blieb es beim Unentschieden.

„Es hätte heute nur einen Sieger geben dürfen“

FC Liefering-Coach Daniel Beichler: „Wir haben schwer reingefunden, speziell mit dem frühen Rückstand. Wir waren echt ungeduldig, hatten einige Abspielfehler. Mit der 30. Minute sind wir viel besser reingekommen, der Ausgleich war die logische Konsequenz. Und in der zweiten Halbzeit haben es die Burschen richtig gut gemacht! Ein Spiel auf ein Tor, das 2:1 war absolut verdient. Ein Stück weit aus dem Nichts haben wir den Elfmeter kassiert – aber auch danach hatten wir richtig gute Möglichkeiten.

Speziell mit dem zweiten Durchgang bin ich richtig zufrieden, da hat die Mannschaft ganz viele Dinge umgesetzt, die wir in der Pause besprochen hatten. Aber es hat nicht sollen sein, die Enttäuschung bei den Jungs ist ein gutes Zeichen, weil auch sie im Spiel gemerkt haben: Es hätte heute nur einen Sieger geben dürfen.“

FC Liefering: Hamzic – Zikovic, Schuster, Zabransky – Diabate, Lukic (68. Sulzbacher), Bendra (79. Aguilar), Diakite, Rackl (79. Brandtner) – Reischl, Verhounig (79. Kenneth). Trainer: Daniel Beichler.

Gelbe Karten: Diabate (27./Foul), Beichler (Trainer, 45.+3/Kritik), Aguilar (90./Foul).

Zuschauer: 484 - SR: Gabriel Gmeiner

AUFSTELLUNG SW Bregenz und SPIELFILM siehe im Ligaportal-LIVETICKER!

Foto: FC Liefering by Getty