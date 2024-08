Die Zweier des SK Sturm Graz traf am Samstagabend auf den KSV 1919. Während die Jungblackies in der Vorwoche eine klare Niederlage bei Rapids Zweier einstecken mussten, konnten sich die Falken gegen den FAC durchsetzen und den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 feiern. Mit dementsprechend Selbstvertrauen gingen die Obersteirer in das Steirer-Duell. Am Samstag gab es den dritten Sieg en suite - die Kapfenberger gewannen nach 0:1-Rückstand mit 2:1.

Die Falken weiter als Überflieger. David Heindl (r.) und die Kapfenberger feiern den dritten Sieg im dritten Zweitliga-Spiel dieser Saison, während Oliver Sorg und die jungen Grazer einen 1:0-Vorsprung "aus der Hand" gaben.

SK Sturm II geht in Führung

Dabei begann das Spiel alles andere als nach Wunsch der Kapfenberger. Sturm gab Gas und überraschte die Gäste mit mutigem Offensivspiel. Das Match wurde übrigens im Stadion des ADMIRAL Bundesligisten WAC, der Lavanttal Arena, ausgetragen. Weil der Gleisdorfer Platz, wo die Grazer normal ihre Heimspiele austragen, die Zulassung verlor. Es sollte nicht lange dauern, ehe die Gastgeber in ihrer Ausweich-Heimstätte in Führung gehen. Leon Grgic drückte das Leder nach schöner Vorarbeit von Antonio Ilic in der 16. Minute über die Linie.

Mit der Führung im Rücken wollten die Murstädter nachlegen und es ergab sich auch die eine oder andere Halbchance, die jedoch ungenutzt blieb. Inzwischen wareb auch die Mürztaler besser im Spiel und fanden sich immer wieder einmal gefährlich vor dem gegnerischen Tor wieder. Bis das Tor gelang, sollte es aber dauern. Als schon niemand mehr mit einem zweiten Tor vor der Pause rechnete, fiel in der Nachspielzeit das 1:1. Alexander Hofleitner versenkte das Leder im Kasten, ehe es in die Kabinen geht.

Kapfenberg schockt den Gegner - Ausschluß für Haider

Die zweite Halbzeit begann mit stärkeren Kapfenbergern, die den Schwung vom Ende der ersten Halbzeit mitnahmen. Und prompt hatten die Gäste die Riesenchance auf den Ausgleich. Nach einem Handspiel von Gabriel Haider zeigte der Schiedsrichter auf den Elferpunkt. Levan Eloshvili trat an und verwandelte zum 2:1. Damit hatte der KSV das Spiel gedreht.

Für die Jungblackies sollte es aber kurz darauf noch dicker kommen. Haider sah nur wenige Minuten nach seiner Hand-Gelben Gelb-Rot aufgrund eines taktischen Fouls. Damit lagen die Grazer von Trainer Säumel jetzt nicht nur zurück, sondern hatten auch noch in Unterzahl zu agieren.

Im weiteren Verlauf warfen die jungen Grazer alles nach vorne, während der KSV in der Schlussphase auf Konter spielte. In der Nachspielzeit traf Kapfenbergs Prohart nach einem schönen Dribbling nur die rechte Stange, ehe der Schiedsrichter abpfiff.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL