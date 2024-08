Am Sonntagvormittag empfing der SKN St. Pölten zum Abschluss der dritten Runde der ADMIRAL 2 Liga den SKU Amstetten. Damit stand ein Niederösterreich-Duell auf dem Programm. Mit dementsprechend Vorfreude war das Spiel erwartet worden. Die Gastgeber wollten unbedingt den ersten Saisondreier einfahren, die Mostviertler weiter ungeschlagen bleiben. Das Aufeinandertreffen endete mit 1:1, obwohl St. Pölten eine Halbzeit lang in Unterzahl spielte.

SKN St. Pölten-Akteur Ramiz Harakate und Co. retteten einen Punkt gegen Amstetten, links SKU-Spieler Can Kurt.

Rot für SKN-Goalie nach Notbremse

Die erste Halbzeit ist über weite Strecken verhalten. St. Pölten zwar optisch überlegen, doch das Leder will nicht wirklich in die gefährliche Zone. In der 16. Minute muss dann Hülsmann im Tor der Gastgeber erstmals eingreifen. Jannik Wanner zimmert einen Freistoß perfekt auf das Gehäuse, doch dort wartet der Tormannriese und kann den Ball über die Querlatte drehen.

In der 25. Minute versuchen es die Gastgeber mit einem Konter im eigenen Stadion. Ein weiter Pass aus der eigenen Hälfte soll Amoah erreichen - der startet auch und geht auf und davon, doch kurz darauf ertönt ein Pfiff des Unparteiischen - der Stürmer stand im Abseits. Auf der Gegenseite die Enengl-Truppe im Angriffsmodus - doch der Heber auf Mayer ist viel zu ungenau - die Kugel landet beim Tormann. In der 35. Minute kommen die Niederösterreicher über einen Doppelpass zwischen Amoah und M´Buyi - Amoah dann mit dem Versuch einer Hereingabe, doch die Abwehrreihe der Gästetruppe steht sattelfest und kann per Kopfball sofort klären.

In der Schlussphase schaltet das Gitsov-Team einen Gang nach oben: Innenverteidiger Skogen steigt nach einem Eckball hoch und setzt seinen Kopfball an den Querbalken, von dort geht das Leder ins Out. In der Nachspielzeit - als schon niemand mehr mit einer gefährlichen Situation rechnet - gibt es Rot für SKN-Goalie Hülsmann. Er verliert die Kugel gegen Grubhofer und hält den Gegenspieler zurück. Klares Foul außerhalb des Strafraumes, das eine Rote Karte zur Konsequenz hat. Der darauf folgende Freistoß von Wanner geht an die rechte Stange, ehe der Schiedsrichter zur Pause pfeift. 0:0.

SKU erhöht in Überzahl Druck / Rot für SKN-Coach Gitsov

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer prima Gelegenheit für den SKN: Nach mehreren Passstationen kommt Stendera ans Leder, dessen Abschluss kann Goalie Gremsl nur abprallen lassen. Somit hat Amoah die ganz große Chance auf die Führung, doch die Amstettener Abwehr kann das irgendwie doch noch erfolgreich verhindern und den Ball endgültig klären.

In der Folge erhöht die Enengl-Truppe den Druck auf die Abwehrreihe der Gastgeber. Charles-Jesaja Herrmann kommt nach einer Hereingabe mit dem Fuß zum Abschluss, er zwingt Ersatzgoalie Strasser zur nächsten Glanzparade. Dann geht es Schlag auf Schlag. SKN-Trainer Gitsov sieht in der 73. Minute Rot und muss auf die Tribüne - seine Kritik am Schiedsrichter dürfte wohl zu laut ausgefallen sein. Augenblicke darauf zappelt das Leder im Tor der Heimischen: Sebastian Wimmer ist nach einem Eckball von rechts mit einem wuchtigen Kopfball zur Stelle.

Kurz darauf gleichen die Wölfe aber aus. Nach einem Eckball von links kommt die Lederkugel über Umwege zu Amoah, dessen Flanke ins Zentrum kann der aufgerückte Innenverteidiger Thesker per Kopfball weiterleiten, direkt an der rechten Stange steht Skogen und kann ins leere Tor einköpfen.

Der SKN spielt trotz Unterzahl mutig nach vorne und versucht Druck auszuüben. Das gelingt auch, allerdings will kein Treffer mehr gelingen, sodass es beim 1:1-Unentschieden bleibt.

SKN St. Pölten – SKU Amstetten 1:1 (0:0)

Sonntag, 18.08.2024 (10:30 Uhr), NV Arena (St. Pölten), SR: Alain Sadikovski

SKN St. Pölten: Hülsmann, Thesker, Amoah (Paugain, 86.), Ritzmaier (K) (Messerer, 69.), Stendera (Neumayer, 69.), Skogen, Harakate (Strasser, 49.), Carlson, Krasniqi, Dombaxi, Kabamba Trainer: Aleksandar Gitsov.

SKU Amstetten: Gremsl ; Oberleitner, Kurt, Yilmaz (Hahn, 72.), Offenthaler (K), Mayer (Unterbuchschachner, 72.), Würdinger (Leimhofer, 27.), Wimmer, Grubhofer, Gruber, Wanner Trainer: Patrick Enengl.

Torfolge: 0:1 Wimmer (74.), 1:1 Skogen (79.)

Gelbe Karten: Ritzmaier (43.), Krasniqi (54.), Stendera (54.) bzw. Kurt (43.), Hahn (88.)

Rote Karten: Hülsmann (47.), Gitsov (74., Trainer)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL