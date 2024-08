Nach einem gelungenen Saisonstart mit zwei Siegen und einem Remis in St. Pölten ging der unbesiegte SKU Ertl Glas Amstetten mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den SK Sturm Graz II, der vor der 4. Runde in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 erst einen Punkt zu Buche stehen hatte. Das blieb im Duell zweier Kellerkinder der Vorsaison auch nach dem Spiel im Mostviertel so, denn obwohl due Steirer durch das frühe Tor von Peter Kiedl (14. Min.) zur Halbzeitpause vorn lagen, drehten die Niederösterreicher nach dem Seitenwechsel die Partie und siegten verdient mit 3:1 dank einem furiosen Finish in der Schlussphase.

Der 24-jährige Deutsche Jannik Wanner (Assistgeber beim 1:1) brachte mit seinem Treffer zum 2:1 in der Schlussviertelstunde auf die Siegesstraße gegen sich bis dato tapfer wehrende Jungblackies, links Senad Mustafic.

Erste Großchance nach vier Minuten für SKU

Im Vergleich zum Spiel am letzten Sonntag in St. Pölten veränderte SKU-Cheftrainer Patrick Enengl seine Startelf an zwei Positionen. Sebastian Leimhofer ersetzte den verletzten Moritz Würdinger, Charles-Jesaja Herrmann startete für Martin Grubhofer an vorderster Front. Auf der Bank nahm neben dem taufrischen Neuzugang Felix Köchl auch erstmals in dieser Saison nach längerer Verletzungspause Dominik Weixelbraun Platz. Nicht im Kader war Niels Hahn, der nach einer Verletzung im Training unter der Woche erstmal pausieren musste.

Der SKU startete gut in die Partie und fand bereits nach vier Minuten die erste Großchance vor. Mayers Hereingabe von rechts erreichte über Umwege den aufgerückten Can Kurt, dessen Abschluss wurde vom Grazer Goalie Matteo Bignetti gerade noch aus dem Eck gekratzt. Der darauffolgende Corner landete am zweiten Pfosten bei Charles-Jesaja Herrmann, sein Abschluss knallte an die Stange.

Kiedl-Kopfballtor beschert jungen Grazern Pausenführung

In Minute 14 dann die kalte Dusche für die Gastgeber. Nach einem Corner stellt Peter Kiedl per Kopfball auf 0:1. Nach dem Führungstreffer der Gäste machte der SKU zwar mehr fürs Spiel, wirkliche Chancen blieben aber Mangelware. Einziger Abschluss war ein Distanzschuss von Burak Yilmaz, der jedoch weit über den Kasten ging. Auch in weiterer Folge der ersten Hälfte wollte den Mostviertlern nichts Zählbares mehr gelingen. So ging es mit einem knappen Rückstand in die Kabinen.

Burak Yilmaz (l.) verfehlte vor dem Pausenpfiff mit seinem Distanzschuss das Gäste-Gehäuse klar. Das Kopfballduell gegen ihn geht in dieser Szene an den Grazer Nikola Stosic.

Wanner bediente Herrmann beim Amstettener Ausgleich

Direkt nach dem Pausenpfiff gab es endlich Grund zu jubeln für die Enengel-Elf. Jannik Wanner setzte sich auf links durch, flankte auf seinen deutschen Landsmann Jesaja Herrmann, der per Kopfball den vielumjubelten Ausgleich erzielte (47.). Wenige Augenblicke später die nächste Möglichkeit für den SKU: Thomas Mayer zog von rechts zur Mitte, sein Abschluss aufs lange Eck ging nur hauchzart am Tor vorbei.

Die Amstettner waren nun das deutlich bessere Team und hatten nach einer Stunde erneut in Person von Thomas Mayer die nächste Topchance. Wanner über links, legt zurück ans Strafraumende und Mayers Schuss wurde gerade noch von Keeper Bignetti entschärft. Im Gegenzug dann die erste Möglichkeit der Grazer im zweiten Durchgang. Ein Angriff über die rechte Seite endete in einem Abschluss wenige Meter vor dem Tor, doch SKU-Schlussmann Armin Gremsl parierte herausragend.



In Minute 74 dann beinahe der Führungstreffer für den SKU. Nach einem Corner kam Sebastian Wimmer an den Ball, sein Abschluss per Kopf wurde im letzten Moment von einem Abwehrspieler der Steirer von der Linie geklärt. Fünf Minuten vor Schluss aber war es so weit: Eine Hereingabe von Can Kurt fand Jannik Wanner komplett blank und der Flügelflitzer schob eiskalt zum 2:1 ein.



In der Nachspielzeit folgte die endgültige Entscheidung. Der überragende Wanner ließ die halbe Abwehr der Grazer stehen, legte ab auf den eingewechselten Dominik Weixelbraun und der SKU-Joker traf aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 3:1-Endstand. Vor allem durch einen bärenstarken zweiten Durchgang ein hochverdienter Sieg für die Amstettener, die somit weiterhin ungeschlagen bleibt und nach vier Spielen bereits zehn Punkte auf dem Konto haben.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 4

Freitag, 23. August 2024, 18 Uhr, Ertl-Glas-Stadion-Amstetten; Z: 800; SR: Emil Ristoskov.

SKU Ertl Glas Amstetten vs. SK Puntigamer Sturm Graz II 3:1 (0:1)

SKU Ertl Glas Amstetten: Gremsl – Oberleitner, Offenthaler, Gruber – Kurt, Wimmer, Leimhofer – Wanner, Yilmaz (90. Scharner), Mayer (72. Weixelbraun) – Herrmann (77. Grubhofer)



SK Sturm Graz II: Bignetti – Sorg, Malic, Schopp (76. Pirker), Mustafcic – Scharmer (87. Wolf), Stosic, Hödl (76. Kern) – Ilic (76. Koita) – Grgic (67. Beganovic), Kiedl.

Tore: 0:1 Kiedl (14.); 1:1 Herrmann (47.); 2:1 Wanner (84.); 3:1 Weixelbraun (90.+3)



Gelbe Karten: Wimmer bzw. Stosic, Malic



Gelb-Rote Karten: Malic/SK Sturm II (80.)

