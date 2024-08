Es war das Jubiläumsspiel für den First Vienna FC 1894, das "El Danubio" gegen den Floridsdorfer AC in der ADMIRAL 2. Liga. 130 Jahre alt wurde die Vienna dieser Tage. Dementsprechend wollte man unbedingt auch die drei Punkte einfahren. Daraus wurde aber nichts, denn das Team aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk, die Floridsdorfer, setzte sich nach einer starken zweiten Halbzeit verdient mit 2:0 durch und wurde zum Partycrasher.

Paolino Bertaccini feierte mit den Floridsdorfern die ersten Auswärtspunkte in der noch jungen ADMIRAL 2. Liga-Saison und dabei den ersten Dreier ausgerechnet bei Jubiliar First Vienna FC 1894, links Kai Stratznig.

Bemühte Teams, doch keine Treffer

Beide Mannschaften sind von Beginn an offensiv orientiert. In der siebenten Minute die erste Halbchance der Gäste: Einen Fehlpass von Luxbacher kann Bertacchini zurückerobern, er geht danach ein paar Schritte und sieht dass Goalie Ungar zu weit vor dem Kasten steht - sein Abschluss per Heber kann der Tormann aber über die Querlatte drehen.

Im Gegenzug der erste Abschluss der Vienna: Begonnen mit einer Flanke von Steiner über rechts - diese findet aber keinen Abnehmer, der FAC will mit einem Aufbauspiel beginnen, verliert dabei aber die Kugel - so kommt Boateng zum Abschluss, der ist aber viel zu zentral und dadurch auch zu harmlos, Torwart Odehnal kann das Leder sicher aufnehmen.

So geht es auch weiterhin Hin und Her. In der 24. Minute beweist Viennas Luxbacher gute Übersicht und leitet sofort weiter auf Boateng - der zieht in den Strafraum, denkt dabei aber etwas zu lange nach, er sucht dann doch noch den Abschluss - setzt die Kugel jedoch knapp rechts daneben ins Außennetz. Kurz darauf wieder Boateng - über rechts ein schneller Pass zu Edelhofer, er versucht es schneller als sein Kollege vorhin mit dem Abschluss, doch Wallquist bringt seinen Fuß dazwischen und kann zur Ecke abwehren, die aber nichts einbringt.

Die erste Halbzeit endet mit zwei Chancen für die Floridsdorfer: Zunächst der FAC mit zwei Versuchen mit einer Flanke von rechts für Wirbel in der gegnerischen Hälfte zu sorgen - beide Male kann die Vienna-Hintermannschaft die Kugel problemlos sofort wieder entschärfen und somit für Ruhe in der eigenen Abwehr sorgen. Dann ein Eckball von rechts, doch es kommt erneut keine Gefahr auf - schlussendlich kommt Tormann Unger aus seinem Kasten heraus und pflückt sich das Leder ganz sicher ohne Probleme herunter.

Blitzstart des FAC in Halbzeit zwei

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Blitzstart der Mörec-Truppe. Yannic Fötschl versenkt einen Freistoß von der Strafraumgrenze von der linken Seite wunderschön im kurzen Kreuzeck - Traumtor! Jetzt sind die Döblinger gefordert und setzen den Gegner auch gehörig unter Druck. In der 66. Minute führen die Gäste allerdings mit 2:0. Zuerst kann Milos Spasic auf der linken Außenbahn mit seinem Gegenspieler tun und lassen, was er möchte, die Hereingabe kommt dann perfekt zu Adewumi und der bleibt eiskalt - er zieht halbvolley ab und das Leder zappelt im Netz.

Die Vienna riskiert zwar in der Folge mehr, wirft alles in die Schlacht, es fehlt allerdings die Durchschlagskraft - trotz Einwechslungen, die neuen Schwung hätten bringen sollen. Die Angriffe der Döblinger über die Seite führen nicht zum Erfolg - auch weil die Mörec-Truppe das defensiv sehr überlegt macht. Und so bleibt es auch beim 2:0-Sieg der Gäste, die damit nach zwei Niederlagen wieder voll anschreiben.

❗️𝑫𝑬𝑹𝑩𝒀𝑺𝑰𝑬𝑮𝑬𝑹❗️

Unsere Blau-Weißen gewinnen das „El Danubio“ mit 2:0 und nehmen von der Hohen Warte 3 Punkte mit nach Floridsdorf 🤩



Was für ein Spiel von unseren Burschen! 💙#120JahreFAC #Wirfürden21 pic.twitter.com/SG27xMb6Jt — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) August 23, 2024

First Vienna FC 1894 – FAC 0:2 (0:0)

Freitag, 23.08.2024 (20:30 Uhr), Naturarena Hohe Warte (Wien), SR: Stefan Ebner

First Vienna FC 1894: Unger, Steiner (Bumbic, 74.), Sanogo, Luxbacher (K), Omerovic, Boateng (Schmidt, 74.), Diomande, Bauer, Stratznig (Ochs, 68.), Ungar, Edelhofer (Peham, 55.) Trainer: Mehmet Sütcü.

FAC: Odenhal ; Spasic, Wallquist, Puchegger, Bitsche, Adewumi (Taieb, 89.), Dos Santos, Becirovic (K), Gabbichler (Kulis, 75.), Fötschl (Aisowieren, 89.), Bertaccini (Softic, 84.) Trainer: Mitja Mörec.

Torfolge: 0:1 Fötschl (48.), 0:2 Adewumi (66.)

Gelbe Karten: Edelhofer (30.), Sanogo (64.), Diomande (70.) bzw. Bertacchini (49.), Adewumi (60.)

Spielfilm im Liveticker:

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL