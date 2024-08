Im Rahmen der vierten Runde der ADMIRAL 2. Liga empfing die SV Guntamatic Ried den FC Liefering. Während die Senft-Schützlinge ohne Gegentor und mit Punktemaximum in dieses Aufeinandertreffen gingen, ist die Bilanz der Jungbullen in dieser Spielzeit noch ausgeglichen (1S, 1U, 1N). In einem nervenaufreibenden Spiel setzten sich die Innviertler schließlich durch einen Doppelpack vom eingewechselten Kwassi Wilfried Eza mit 2:0 (0:0) durch.

Vierter Sieg im vierten Spiel für Michael Sollbauer mit der SV Guntamatic Ried. Der 34-jährige Abwehrspieler schaffte es erneut mit dem Defensivverbund der Innviertler ohne Gegentor zu bleiben.

SV Ried in torlosem ersten Durchgang klar tonangebend

Zu Beginn des Spiels übernahm die SV Ried schnell die Kontrolle und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Nach nur sechs Minuten verpasste Innenverteidiger Nikki Havenaar eine frühe Führung, als sein Kopfball von Liefering-Keeper Salko Hamzic aber noch abgewehrt werden konnte. Die Rieder blieben am Drücker und setzten die Abwehr der Lieferinger kontinuierlich unter Druck. Ante Bajic und Mark Grosse sorgten über die Flügel für gefährliche Aktionen, doch die Präzision im letzten Drittel fehlte.

Die Lieferinger hielten defensiv mit Fortdauer der ersten Spielhälfte aber gut dagegen und konnten gelegentlich selbst offensive Akzente setzen. Zu einer wirklichen Torgelegenheit kam es bei der Beichler-Elf jedoch nicht. Trotz der spielerischen Überlegenheit der Rieder konnte keine der beiden Mannschaften vor der Halbzeitpause den entscheidenden Durchbruch erzielen, sodass es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Abwechslungsreiche, intensive Partie zwischen Mark Grosse und der SV Ried gegen Soumaila Diabate und den FC Liefering.

Eingewechselter Eza sorgt mit Doppelpack für Erlösung

Nach der Pause setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Die Rieder dominierten den Ballbesitz, doch es mangelte weiterhin an der Durchschlagskraft im Angriff. In der 52. Minute hatte Mark Grosse die erste klare Gelegenheit der zweiten Halbzeit, doch sein Schuss wurde von Salko Hamzic pariert. Die Lieferinger blieben in der Defensive stabil und ließen wenig zu, was die Spannung im Spiel hielt. Erst in der 75. Minute fiel das erlösende Tor für die Sportvereinigung aus Ried. Kwassi Wilfried Eza, der kurz zuvor eingewechselt worden war, nutzte seine Schnelligkeit und Kaltschnäuzigkeit aus, um nach einem Zuspiel in die Spitze den Ball an Keeper Hamzic vorbei in die rechte Ecke zu schieben. Dies war sein erstes Tor in der laufenden Spielzeit und ein enorm wichtiger Treffer für die Rieder.

In der Schlussphase ging es noch hin und her. In der 88. Minute hatten die Lieferinger noch eine große Chance zum Ausgleich, als Adejenughure Oghenetejiri auf der rechten Seite durchbrach und den Ball vor das Tor brachte. Doch der Abschluss von Kapitän Luka Reischl wurde in letzter Sekunde von mehreren Riedern geblockt. In der Nachspielzeit machte Eza dann endgültig den Deckel drauf. Nach einem Fehlpass der Lieferinger schaltete die SV Ried schnell um, und David Bumberger spielte den Ball auf die rechte Seite zu Ante Bajic, der Eza bediente. Dieser blieb erneut eiskalt und erzielte seinen zweiten Treffer des Tages zum schlussendlichen 2:0-Endstand.

Schlusspfiff in der Innviertel Arena! ⚫🟢



Unsere SVR gewinnt mit 2:0 gegen den FC Liefering und bleibt somit ungeschlagen. 🤩👏🏻#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/Z7tgzsxwUv — SV Ried 1912 (@svried1912) August 24, 2024

ADMIRAL 2. Liga, 4. Runde

SV Guntamatic Ried vs. FC Liefering 2:0 (0:0)

Samstag, 24.08.2024, 14:30 Uhr, Innviertel Arena Ried, Z: 2.037, SR: Jakob Semler/Steiermark.

SV Guntamatic Ried (4-4-2): Leitner - Havenaar, Bumberger, Sollbauer, Steurer, Wohlmuth - Rasner (57. Celic), Mayer (69. Marinsek) - Sane (69. Eza), Grosse (63. Pomer), Bajic. Trainer: Maximilian Senft.

FC Lieferung (3-4-3): Hamzic, Schuster, Bendra (62. Trummer), Verhounig (62. Oghenetejiri), Zabransky, Reischl, Rackl (79. Jano), Moswitzer (74. Brandtner), Diabate, Sulzbacher (62. Paumgartner), Aguilar. Trainer: Daniel Beichler.

Torfolge: 1:0 Eza (75.), 2:0 Eza (90.).

Gelbe Karten: Rasner (45., Foul), Havenaar (47., Foul) bzw. Zabransky (45., Foul).

