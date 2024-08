Die zweite Kampfmannschaft des SK Rapid traf am Samstagabend im Rahmen der vierten Runde in der ADMIRAL 2. Liga auf den ASK Voitsberg. Die Gäste standen schon ordentlich unter Druck, immerhin gab es drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen. Damit ist der Saisonstart des Aufsteigers aus der Steiermark völlig daneben gegangen - dementsprechend wollte man dieses Mal im Aufsteiger-Duell endlich anschreiben, woraus aber nichts wurde, denn die Weststeirer gingen in Wien Hütteldorf mit 0:4 unter, womit sich der Fehlstart manifestiert.

Jakob Jantscher hat sich den Saisonstart bei den Voitsbergern wohl anders vorgestellt.

Rapid zunächst effektiver und dann bärenstark

Beide Mannschaften starten munter ins Spiel und Voitsberg hat die erste hochkarätige Chance zur Führung: Nino Pungarsek schlägt nach einem feinen Stanglpass vor dem leeren Gehäuse und aus nächster Nähe ein Luftloch und lässt die Großchance aufs 0:1 aus. Die Hütteldorfer machen es im Gegenzug besser - Rapid II kontert in Perfektion - Steilpass von Jovan Zivkovic in den Lauf des tief gehenden Nikolaus Wurmbrand, der Keeper Fabian Ehmann umkurvt und aus vollem Lauf heraus von halbrechts ins leere Tor einnetzt. Mit der Führung im Rücken wollen die Grün-Weißen nachlegen, was auch gelingen sollte.

Zunächst werden Chancen vergeben, dann steht es aber 2:0. Neuerlich herrlicher Spielzug der Hausherren, erneut steckt Jovan Zivkovic mustergültig durch. Tobias Hedl diesmal der Vollstrecker, der Fabian Ehmann umkurvt und dann von links aus spitzem Winkel zu seinem dritten Saisontreffer und dem verdienten 2:0 einnetzt. Kurz vor der Pause steht es 3:0. Nach einem Eckball von rechts, den Dennis Kaygin ideal zur Mitte bringt, steigt Mouhamed Guèye hoch und köpft an der zweiten Stange und dem maßgenauen Kopfball ins lange Eck ein - kaum Gegenwehr für den großgewachsenen Akteur der Wiener.

Voitsberg chancenlos

Die zweite Halbzeit beginnt offen und Voitsberg spielt mit dem Mute der Verzweiflung nach vorne. Anstatt einem Anschlusstreffer macht Rapid aber das 4:0 und damit den Deckel drauf. Jovan Zivkovic, der schon als Vorlagengeber heute zwei Mal brillierte, nun selbst mit Torjäger-Qualitäten, vollendet im Eins-gegen-Eins mit dem noch leicht am Abschlussball dran kommenden Fabian Ehmann ins lange Eck. In der Folge schaltet Rapid einen Gang zurück und überlässt den Gästen das Spiel. Diese stemmen sich gegen die Höhe der Niederlage, kommen aber nicht gefährlich vor das Tor. Und so bleibt es auch beim klaren Heimsieg der Wiener.

SK Rapid II – ASK Voitsberg 4:0 (3:0)

Samstag, 24.08.2024 (20 Uhr), Allianz Stadion (Wien), SR: Markus Greinecker

SK Rapid II: Orgler, Roka (Stehrer, 64.), Vincze, Tambwe-Kasengele, Zivkovic (Mankan, 64.), Hedl (K) (Horak, 80.), Kaygin, Wurmbrand (Djezic, 74.), Bajlicz, Guèye (Ibrahimoglu, 46.), Gröller Trainer: Jürgen Kerber.

ASK Voitsberg: Ehmann, Saurer, Pungarsek (Sidar, 60.), Zuna (Neubauer, 79.), Scheucher, Jandrisevits, Salentinig (K), Kirnbauer, Strommer, Suppan (Krienzer, 76.), Jantscher (Sulzer, 46.) Trainer: David Preiss.

Torfolge: 1:0 Wurmbrand (11.), 2:0 Hedl (37.), 3:0 Guèye (44.), 4:0 Zivkovic (57.)

Gelbe Karten: Guèye (40.), Mankan (71.) bzw. Saurer (48.), Preiß (Trainer, 82.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL