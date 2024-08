Der nächste Dämpfer für den First Vienna FC 1894! Die Mannschaft aus dem 19. Wiener Gemeindebezirk traf in der zweiten Runde des UNIQA ÖFB-Cups 2024/25 am Dienstagabend auf den SV Stripfing und verlor in der Naturarena Hohe Warte - nachdem am Freitag das "El Danubio" gegen den FAC bereits mit 0:2 unterlegen war - überraschend klar mit 0:3. Die Döblinger präsentierten sich im Duell der ADMIRAL 2. Liga-Klubs enttäuschend schwach und scheiden damit gegen die Niederösterreicher aus.

Pecirep besiegelte die Vienna-Niederlage mit seinem 3:0 endgültig - das Duell der Klubs aus der ADMIRAL 2. Liga war sehr einseitig.

Hand-Elfmeter bringt Stripfinger Führung

Die Hausherren starten zwar stärker und David Peham versucht es nach wenigen Minuten auch gleich mit einem Schuss aus der Drehung, der knapp am rechten Pfosten vorbeigeht. Doch das war es dann vorerst mit den Offensivbemühungen. Die Stripfinger bekommen mit einer der ersten Offensivaktionen einen Handselfmeter, den Gabryel verwandelt.

Mit der Führung im Rücken tun sich die Stripfinger leichter und beschäftigen die Defensive der Vienna immer wieder. Man zwingt sie so auch zu Fehlern. Einer davon sollte kurz vor der Pause auch zum 0:2 führen. Kanté kann einen Ball der Heimischen noch in der eigenen Hälfte abfangen und lässt Torwart Giuliani im eins gegen eins keine Chance. Mit dem komfortablen Vorsprung der Gäste geht es in die Halbzeitpause.

Vienna riskiert, doch es fehlt die Präzision

Im zweiten Durchgang stehen die Wiener höher und setzen den Gegner von Beginn an unter Druck. Wie schon vor dem Seitenwechsel fehlt es aber an Durchschlagskraft und in den entscheidenden Momenten an der Präzision. Immer wieder kommt der Ball in die gefährliche Zone, doch eben nie konkret, wodurch es nicht gelingt, den Anschlusstreffer zu erzielen - ein Treffer, der noch einmal Spannung in die Partie bringen würde.

Die Gäste lauern hingegen auf Konter und dadurch auf die Entscheidung. Die sollte dann auch passieren - und zwar in der 87. Minute - Darijo Pecirep ist mit dem dritten Stripfinger Tor zur Stelle. Schon wenige Minuten zuvor hatte er eine Top-Gelegenheit ausgelassen. Kurz nach dem 3:0 pfeift Schiedsrichter Arnes Talic das Spiel schließlich ab.

Unsere Herren verlieren gegen SV Stripfing und verpassen somit den Achtelfinal-Einzug im UNIQAÖFBCup! 💙💛



FOTObyHOFER/Christian Hofer#ViennaFamily #comeonvienna #UNIQAÖFBCup pic.twitter.com/FHAXybbmC0 — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) August 27, 2024

ÖFB-Cup, 2. Runde, Stadion Hohe Warte, Schiedsrichter: Arnes Talic, Z: 1.300

First Vienna FC 1894 - SV Stripfing/Weiden 0:3 (0:2)

First Vienna FC 1894: Giuliani - Steiner, Bumbic, Omerovic, Bauer, Ungar - Luxbacher (Ochs , 45.), Luxbacher (K), Diomande - Monschein (Boateng, 45.), Peham (Edelhofer, 62.) Trainer: Mehmet Sütcü

SV Stripfing/Weiden: Jusic - Radonjic, Muller, Ramsebner (K), Ilic, Mehmedovic (Kreiker, 75.), Ewemade (Steiger, 69.) - Gabryel - Hausjell, Orgolitsch (Pecirep, 69.), Kante (Sutterlüty, 45.) Kante Trainer: Inaki Bea

Torfolge: 0:1 Gabryel (15.), 0:2 Kante (43.), 0:3 Pecirep (84.)

Gelbe Karten: Luxbacher (12.), Steiner (36.), Ungar (77.), Ochs (87.), Bauer (88.) bzw. Ramsebner (81.)

