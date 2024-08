Auch in Horn kam es mit den Gastgebern und dem SKU Amstetten in der 2. Runde des UNIQA-ÖFB-Cup zu einem Kräftemessen zweier ADMIRAL 2. Ligisten. Die Mostviertler sind mit zehn Punkten großartig in die Meisterschaft gestartet und noch unbesiegt, doch galt der SV Horn nicht gerade als Lieblingsgegner der Gäste. Die Waldviertler selbst haben in Liga 2 erst drei Punkte auf dem Konto, verloren beide Heimspiele, um heute im ewig jungen NÖ-Duell verdientermaßen mit 3:1 (1:1) als Sieger vom Feld zu gehen. Herausragend beim SVH: Florian Fischerauer, der maßgeblich an zwei Treffern beteiligt war.

Trieb seine Mannschaft zum 3:1-Sieg und steuerte dabei einen Treffer und einen Assist bei: Der 25-jährige Kapitän des SV Horn, Florian Fischerauer.

Frühe Führung für den SV Horn

Das Spiel begann mit einem klassischen Abtasten beider Teams, wobei klare Offensivmöglichkeiten zunächst ausblieben. Die erste nennenswerte Szene ereignete sich in der 15. Minute, als ein Tor für Amstetten aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt wurde. Bis zur 20. Minute blieb die Partie ausgeglichen, beide Mannschaften fanden jedoch kaum Wege, klare Torchancen herauszuspielen, standen defensiv kompakt.

In der 41. Minute brach der SV Horn schließlich dn Bann. Kapitän Florian Fischerauer setzte sich auf der linken Außenbahn stark durch und spielte einen präzisen Querpass auf Din Barlov, der aus 20 Metern abzog. Der Ball wurde noch leicht abgefälscht und schlug unhaltbar im rechten unteren Eck ein – 1:0 für die Gastgeber. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause, auch wenn das Spiel insgesamt weiterhin ausgeglichen verlief.

Spannende Schlussphase und Entscheidung per Elfmeter

Nach der Pause kam Amstetten mit neuem Elan aus der Kabine und versuchte, den Ausgleich zu erzwingen. Horn hielt jedoch dem Druck stand und nutzte in der 62. Minute eine Konterchance perfekt aus. Über die linke Seite zog der Gastgeber blitzschnell nach vorne. Das flache Abspiel landete an der 16er-Kante bei Florian Fischerauer, der mit einem gezielten Flachschuss auf 2:0 erhöhte.

Die Mostviertler gaben sich jedoch nicht geschlagen. Nur fünf Minuten später brachte Charles-Jesaja Herrmann die Gäste mit einem satten Schuss zurück ins Spiel und verkürzte auf 2:1 (67.). Der Anschlusstreffer sorgte für eine spannende Schlussphase, in der Amstetten alles daransetzte, den Ausgleich zu erzielen.

Doch in der 90. Minute entschied ein Elfmeter die Partie zugunsten des SV Horn. Amir Abdijanovic trat an und verwandelte sicher zum 3:1-Endstand sowie dem damit verbundenen Achtelfinal-Aufstieg der Horner.

Die Elf von Cheftrainer Philipp Riederer zeigte eine starke Leistung und nutzte dabei ihre Chancen effizient, während der SKU Amstetten trotz einer engagierten Vorstellung am Ende das Nachsehen hatte und wettbewerbsübergreifend im sechsten Saisonspiel die ersten Niederlage kassierte.

SPIELFILM und AUFSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL