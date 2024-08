Die Vienna empfing in Runde 5 der ADMIRAL 2. Liga den SKN St. Pölten. Die Döblinger starteten mit vier Punkte aus vier Spielen alles andere als gut in die neue Spielzeit. Am letzten Wochenende setzte es eine 0:2-Heimniederlage gegen den FAC. Noch schlechter läuft es bislang beim SKN St. Pölten. Mit nur zwei Zählern aus vier Partien stehen die Niederösterreicher aktuell auf Rang 14 und haben bereits jetzt großen Druck. Zuletzt setzte es eine 0:2 Niederlage beim KSV 1919 – generell waren die Niederösterreicher noch sieglos. Daran sollte sich auch heute nichts ändern. Trotz Gäste-Führung hieß es am Ende 2:1 für die Vienna.

Matchwinner Philipp Ochs (r.) bejubelt mit Christoph Monschein seinen Lastminute-Treffer. Die Vienna drehte die Partie auf der Hohen Warte gegen den weiter sieglosen SKN St. Pölten. Während die Döblinger im dritten Anlauf die ersten Punkte und auch Tore auf der Hohen Warte in dieser 2. Liga-Saison verbuchten.

St. Pölten begann furios, Vienna lief Rückstand hinterher, konnte sich aber stabilisieren

Paukenschlag auf der Hohen Warte dann schon nach gut 60 Sekunden. Neuzugang Malcom Stolt, 23-jähriger Schwede, kam mit etwas Ballglück in den Strafraum und traf aus kurzer Distanz eiskalt zur frühen Führung. Die Gastgeber überhaupt noch nicht auf dem Platz und nach 180 Sekunden mit viel Glück, dass es nicht 2:0 für den Gegner stand. Ungar klärte als letzter Mann auf der Linie einen Abschluss von Paugain. Und auch wenn die Vienna dann langsam besser ins Spiel kam, hatten sie in der achten Minute erneut Glück, als Stendera aus der zweiten Reihe an der Querlatte scheiterte.

In der 17. Minute dann aber doch die erste gute Möglichkeit für die Hausherren. Nach einer Parade von Strasser, kam Edelhofer zum Nachschuss und scheiterte nur knapp. Es entwickelte sich im weiteren Verlauf ein offener Schlagabtausch mit Offensivszenen auf beiden Seiten. Immer wieder machten aber kleine Fouls und Unterbrechungen dem kontrollierten Spielaufbau einen Strich durch die Rechnung. Hitzig wurde es dann noch einmal kurz vor der Pause, als Messerer als eigentlich letzter Mann Diamonde knapp vor der Strafraumgrenze zu Fall brachte – es gab Freistoß und „nur“ die Gelbe Karte – das hatte viele Diskussionen zur Folge. Einen weiteren Treffer gab es nicht mehr und so brachte St. Pölten die knappe Führung in die Kabine.

Offener Schlagabtausch bis zum Schluss

Und beinahe wieder ein Blitzstart für den SKN auch im zweiten Abschnitt. In der 47. Minute scheiterte Mbuyi aus kurzer Distanz nur ganz knapp. Generell aber war eine deutliche Steigerung bei der Heimmannschaft zu notieren. Die Vienna war mit einer anderen Körpersprache zurück auf dem Platz und wurde in der 53. Minute belohnt. Ein Distanzschuss von Steiner, leicht abgefälscht, war für Strasser nicht zu halten und es stand 1:1 und auf einmal war richtig Leidenschaft in der Partie, welche komplett offen war.

Die letzten 25 Minuten wurden dann mit einer Weltklasse-Parade von Keeper Unger, nach einem Stendera-Freistoß, eingeleitet. Bis zum Schluss war eigentlich kein Sieger auszumachen - zu ausgeglichen der Spielverlauf - und dann waren wir bereits in der Nachspielzeit! Der eingewechselte Ex-Hoffenheim Legionär Ochs, mit viel Platz und Zug zum Tor, wurde nicht attackiert und konnte Strasser mit einem Distanzschuss zur 2:1 Führung überwinden.

Nach Toren von Noah Steiner & Philipp Ochs konnten wir das Spiel gegen den SKN St.Pölten nach 0:1 Rückstand noch drehen und in letzter Minute 3️⃣ Punkte einfahren. 🙌



— First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) August 30, 2024

First Vienna FC 1894 – SKN St. Pölten 2:1 (0:1)

Freitag, 30.08.2024 (20:30 Uhr), Stadion Hohe Warte (Wien), SR: Jakob Semler

First Vienna FC 1894: Unger, Steiner, Ungar, Omerovic, Stratznig, Bauer, Luxbacher, Bumbic, Diomande (Ochs, 73.), Boateng (Peham, 88.), Edelhofer (Monschein, 61.) Trainer: Mehmet Sütcü.

SKN St. Pölten: Strasser, Carlson, Krasniqi (Ritzmaier, 57.), Bauer, Paugain, Neumayer, Dombaxi, Stendera (Amoah, 70.), Messerer, Mbuyi, Stolt (Harakate, 70.) Trainer: Aleksandar Gitsov.

Torfolge: 0:1 Stolt (2.), 1:1 Steiner (53.), 2:1 Ochs (90. + 1.)

Gelbe Karten: Luxbacher (10.), Krasniqi (10.), Diamonde (13.), Messerer (44.), Stolt (50.), Bauer (56.), Steiner (60.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL