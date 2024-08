Wahnsinns-Partie in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim in Runde 5 der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 zwischen dem FC Liefering und SK Sturm II. Wenn so zwei Talente-Auswahlen aufeinandertreffen, ist das Visier hochgeklappt. Das Team um den ehemaligen SK Sturm Graz-Profi Daniel Beichler legte mit je einem frühen Tor in Halbzeit eins und zwei ein 2:0 vor, doch die Säumel-Schützlinge bewiesen Comebacker-Qualität und viel Moral. Kiedl mit dem Anschlusstreffer, ehe mit der letzten Aktion der Partie der große Auftritt von SK Sturm-Schlussmann Matteo Bignetti kam: Auf in des Gegners 16-er, Kopfball, Tor, 2:2-Remis gerettet!

Mann des Abends in der Red Bull Arena: Matteo Bignetti. Es ist ja Usus, dass sich bei einem knappen Rückstand und Cornerball in der Nachspielzeit der Torhüter in den gegnerischen Sechzehner aufmacht, doch eher selten mit Erfolg. Legendär vor vielen Jahren Jens Lehmann in der Deutschen Bundesliga mit seinem Last-Minute-Kopfballtor bei BVB vs. FC Schalke 04 im Ruhrpott-Derby. Und nun hat auch Matteo Bignettig Geschichte geschrieben...davon kann der 20-jährige Steirer später noch seinen Enkeln erzählen. Wahnsinn!

Auftakt nach Maß für Jungbullen durch Luka Reischl

Noch sieglos und gerade mal mit nur einem Punkt nach vier Runden hatte sich der SK Sturm Graz II für das Match beim FC Liefering in der fünften Runde der Admiral 2. Liga viel vorgenommen. „Mit einem positiven Ergebnis in die länderspielbedingte Liga-Pause gehen“, hatte das Motto gelautet. Doch dann gab es bereits früh für die Jungblackies einen Dämpfer: Liefering-Goalgetter Luka Reischl stieg höher als Sturm-Verteidiger Gabriel Haider und erzielte den Führungstreffer für die Salzburger in der Red Bull Arena (8. Min.).

Die Hausherren blieben feldüberlegen, die Grazer hatten bei einem Lattenschuss von Tim Trummer Glück. Einzige nennenswerte Aktion auf der Seite des SK Sturm II vor der Pause: Ein Schuss von Peter Kiedl, der von einem Lieferinger Verteidiger in den Corner abgefälscht.

Lieferinger treffen in Grazer Powerphase zum 2:0

Nach dem Seitenwechsel ein anderes Bild. Der SK Sturm II kam viel aggressiver aus der Kabine, setzte sich in der Hälfte der Lieferinger fest und hatte gleich drei Mal die Möglichkeit, den Ausgleich herzustellen. Antonio Illic zwei Mal sowie Martin Kern trafen das Gehäuse von der Strafraumgrenze aber nicht. Das Säumel-Team blieb feldüberlegen.

Doch genau in dieser Phase kam Liefering in der Person Soumaïla Diabaté ein Mal vor das Grazer Tor – und traf. Der 19-jährige Malier nahm Maß und zirkelte den Ball in den Winkel zum 2:0 (57.). Dann hatten die Steirer Glück, nach einem Patzer von Keeper Bignetti klärte Schopp. Dafür zeigte sich der Sturm-Goalie gleich darauf von seiner besten Seite, als er einen Volley von Rackl parierte. Darauf folgten diverse Topchancen für die Gäste. Drei Schüsse hintereinander fanden den Weg ins Tor jedoch nicht, den letzten Abpraller setzte Scharmer an die Querlatte.

Bignetti überall zu finden - erst Rettungstat hinten, dann Tor zur Remis-Rettung vorn

Die Belohnung für die gezeigte Moral gab es dann in Minute 77. Beganovic tankte sich links durch und legte ideal auf für Kiedl, der den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Sturm II suchte weiter den Ausgleich, Konstantin Schopp hatte kurz vor dem Ende Pech mit einem Lattenköpfler.

Und dann kam der große Auftritt vom Grazer Tormann Matteo Bignetti. Eben hatte der Teufelskerl noch einen satten Schuss der Lieferinger aus der Ecke gefischt, um bei einem Eckball in Minute 94 in den gegnerischen Strafraum zu stürmen. Ilic trat den Corner, Goalie Bignetti stand goldrichtig und setzte den Kopfball unter die Latte, 2:2, sensationell! Ein mehr als verdienter Ausgleichstreffer.

Beichler: „...haben darum gebettelt"

FC Liefering-Daniel Beichler: „Wir waren über 95 Minuten hinweg nicht die beste Version von uns, sowohl fußballerisch als auch in puncto Haltung – das stört mich irrsinnig. Es ist mit das unnötigste Unentschieden, das man hinnehmen muss. Am Ende war’s aber trotzdem verdient, weil wir darum gebettelt haben. Speziell nach dem 2:0 waren wir extrem naiv und fahrlässig, haben Konter um Konter zugelassen, das war hinsichtlich Struktur und Plan sehr wild. Da haben wir eine Menge zu tun.“

SK Sturm-Trainer Jürgen Säumel: „Es freut mich für die Burschen, sie haben sich mit dem 2:2 belohnt, weil sie weiter gekämpft und nie aufgegeben haben. Man muss aber schon dazu sagen, dass wir heute auch das nötige Glück gehabt haben.“

Unglaublich! Keeper Matteo #Bignetti traf mit der letzten Aktion des Spiels zum verdienten Ausgleich – den Spielbericht dazu gibt's hier! 🤩 #sturmgraz #LigaZwa #LIESTUII https://t.co/cTbhlApge5 — SK Sturm Graz (@SKSturm) August 30, 2024

FC Liefering vs. SK Sturm Graz II 2:2 (1:0)

Freitag, 30.08.2024, 18 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 330; SR: Markus Greinecker

FC Liefering: Hamzic – Trummer (69. Bendra) – Schuster – Lukic (75. Jano) – Zabransky – Reischl (75. Verhounig) – Rackl – Moswitzer (80. Sulzbacher) – Diabate – Adejenughure (69. Aguilar) – Diakite.

SK Sturm Graz II: Bignetti – Mustafic – Haider – Schopp – Sorg (70. Löcker) – Stosic (70. Wolf) – Kern (64. Hödl) – Beganovic – Scharmer – Ilic – Kiedl

Torfolge: 1:0 Reischl (8.), 2:0 Diabate (57.), 2:1 Kiedl (77.), 2:2 Bignetti (90+4)

Gelbe Karten: Reischl, Zabransky; Ilic, Kiedl, Kern, Haider

Fotocredit: GEPA Admiral