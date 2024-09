Die SV Guntamatic Ried hatte im Rahmen der sechsten Runde der ADMIRAL 2. Liga Aufsteiger ASK Voitsberg zu Gast. Es kam also zum Duell der absoluten Gegensätze: Während Ried noch ohne Gegentor und Punkteverlust die Tabelle anführt, konnte Voitsberg noch nicht anschreiben und bildete das Tabellenschlusslicht. Dies sollte sich heute aber ändern und Voitsberg konnte im Innviertel beim 0:0-Remis in der Tabelle erstmals anschreiben.

Für Offensivkraft Mark Grosse gab es bei der Voitsberger Abwehr diesmal kein Durchdringen

Chancenflaute im ersten Durchgang

Die Partie begann mit einer Abtastphase, in der sich die Teams an die schwierigen Platzverhältnisse anpassen mussten. Die ersten Minuten waren geprägt von Ballbesitz der SV Ried, doch Torchancen blieben Mangelware. Bereits in der fünften Minute gab es eine Verletzungsunterbrechung, als Dominik Kirnbauer vom ASK Voitsberg nach einem Luftzweikampf behandelt werden musste.

Die erste nennenswerte Chance des Spiels hatte der Aufsteiger aus Voitsberg in der 13. Minute, als Philipp Zuna nach einer Hereingabe von Philipp Scheucher zum Kopfball kam, jedoch das Tor verfehlte. Auch die Rieder kamen wenig später zu einer Möglichkeit: Ein Eckball von Mark Grosse fand den Kopf von Nikki Havenaar, doch dessen Abschluss ging knapp am Pfosten vorbei.

Bis zur Halbzeit gab es auf beiden Seiten immer wieder gefährliche Szenen, jedoch fehlte es an Präzision. Ein gefährlicher Freistoß von Jakob Jantscher in der 50. Minute führte zu einem Kopfball von Dominik Kirnbauer, doch Ried-Keeper Andreas Leitner parierte souverän. Auch ein Distanzschuss von Christoph Urdl, der in der 66. Minute das Tor der Rieder bedrohte, wurde von Leitner zum Eckball geklärt.

SV Ried-Rückhalt Andreas Leitner musste heute zwar abermals keinen Gegentreffer hinnehmen, doch diesmal gibt es auch für ihn nichts zu feiern.

Spannende Schlussphase ohne Happy End

Mit fortschreitender Spielzeit wurden die Aktionen intensiver. In der 73. Minute segelte ein Freistoß von Mark Grosse in den Strafraum der Voitsberger, doch der Kopfball von Kwassi Wilfried Eza ging knapp vorbei. Auch Ante Bajic scheiterte in der 71. Minute am Voitsberg-Keeper Florian Schögl, nachdem er ein gutes Zuspiel in die Spitze erhalten hatte.

Die Schlussphase wurde von weiteren aufregenden Szenen geprägt. David Berger, der sein Pflichtspieldebüt für die SV Ried feierte, setzte nach einem Ballgewinn zu einem gefährlichen Schuss an, doch Schögl parierte zur Ecke. Im Gegenzug hatte Voitsberg in der 88. Minute eine Großchance, als ein Distanzschuss von Andreas Leitner gerade noch abgewehrt wurde.

In den letzten Minuten der Nachspielzeit drängten beide Mannschaften vergeblich auf den Siegtreffer. Nach 93 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, das mit einem 0:0-Unentschieden endete. Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Chancen blieb beiden Teams der Treffer verwehrt.

ADMIRAL 2. Liga, 6. Runde

SV Guntamatic Ried vs. ASK Voitsberg 0:0 (0:0)

Freitag, 13.09.2024, 18:00 Uhr, Innviertel Arena Ried, Z: 2.065, SR: Stefan Macanovic/Vorarlberg.

SV Guntamatic Ried (3-4-3): Leitner - Havenaar, Bumberger, Sollbauer, Steurer, Wohlmuth (69. Mankowski) - Rasner (69. Celic), Mayer (45. Rossdorfer) - Sane (60. Eza), Grosse, Bajic (82. Berger). Trainer: Maximilian Senft.

ASK Voitsberg (4-3-3): Schögl, Saurer, Milla (45. Jantscher), Zuna, Scheucher, Jandrisevits, Salentinig (87. Seidl), Kirnbauer, Halwachs, Strommer, Urdl (90. Krienzer). Trainer: David Preiss.

Tore: keine

Gelbe Karten: Havenaar (59., Foul), Mankowski (77., Foul) bzw. Kirnbauer (34., Foul), Jandrisevits (52., Foul), Halwachs (81., Foul), Salentinig (82., Foul).

Von Julian Biereder/Ligaportal; Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger