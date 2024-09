Schwarz-Weiß Bregenz feierte am Samstag in der 6. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen 4:1-Heimsieg gegen den SV Licht Loidl Lafnitz. Lange hatte es nach einem Erfolg der Gäste ausgesehen, nachdem die Führung durch Knollmüller bis zur 75. Minute gehalten hatte. Lars Nussbaumer (per direktem Eckball!), Djawal Kaiba, Burak Ergin und Marcel Monsberger stellten die Partie aber spät völlig auf den Kopf und sorgten für den dritten Saisonsieg der Vorarlberger. Bregenz verbessert sich vorerst auf den 3. Tabellenrang. Lafnitz wartet nach wie vor auf den ersten Saisonerfolg und ist Vorletzter.

Munteres Hin und Her - SV Lafnitz mit dem besseren Visier

Von Zurückhaltung war in Vorarlbergs Landeshauptstadt in der Anfangsphase überhaupt nichts zu spüren. Beide Teams legten es offensiv an und die Gäste fanden auch sogleich eine absolute Topchance vor: Knollmüller war auf der linken Seite auf und davon, drang in den Strafraum ein, doch sein Abschluss fiel zu schwach aus und kullerte rechts am Tor vorbei (3.). Auf der anderen Seite war es Renan, dessen Abschluss von Schröcker pariert wurde (11.).

Und es ging weiter hin und her: Während ein Lupfer der Bregenzer über das Tor ging, kam Lafnitz wieder über die linke Seite. Diesmal versuchte es Kam, aber sein Abschluss verfehlte die rechte Stange ebenso (16.). Die Partie blieb aber nach wie vor hochattraktiv. Vor allem die Gäste aus der Steiermark blieben giftig und das sollte sich dann auch bezahlt machen. Kam setzte sich auf der linken Seite durch und bediente Knollmüller, der sich einem schnell drehte und das Spielgerät herrlich und überlegt ins lange Eck zirkelte - 0:1 (25.).

Fünf Minten später verhinderte Flückiger mit einer Sensationsparade einen Treffer von Alili, der nach einem Gestocher völlig alleine vor dem Bregenzer Tor zum Schuss gekommen war (30.). Und die Gäste blieben weiterhin gefährlicher: Kam (36.) probierte es aus 14 Metern, doch der Ball zischte knapp links vorbei (36.). Die Hausherren versuchten ihre Sturmspitze Renan mit hohen Zuspielen zu füttern, aber dies funktionierte in der ersten Hälfte nicht nach Wunsch. Schlussendlich gingen die Gäste mit dem knappen, aber verdienten Vorsprung in die Halbzeitpause.

SW Bregenz lässt sich lange Zeit und schlägt dann vierfach zu

Die Vorarlberger kamen mit Schwung aus der Kabine, wenngleich das Tor der Lafnitzer vorerst nicht in Gefahr kam. Lafnitz hingegen igelte sich nicht ein und versuchte auch in der Offensive Akzente zu setzen. Knollmüller hatte in der 55. Minute die Chance, die Führung weiter auszubauen, doch er verzog deutlich. Knapper wurde es drei Minuten später, als Alili das Leder hauchzart am Tor vorbeischoss. Im Gegenzug knallte Vucenovic das Spielgerät wuchtig an die Latte.

Bregenz bekam nun immer mehr Oberluft und hatte in Person des eingewechselten Monsberger zwei Riesenchancen, doch der Joker scheiterte zwei Mal völlig freistehend an Lafnitz-Keeper Kilian Schröcker. Der Ausgleich lag mittlerweile absolut in der Luft und er sollte auch wenig später fallen: Lars Nussbaumer nutzte eine Unachtsamkeit von Schröcker und zirkelte eine Ecke direkt ins Tor zum 1:1 (75.).

Und es kam noch besser für die Schwarz-Weißen aus Bregenz: Djawal Kaiba zog im Strafraum ab und knallte den Ball sehenswert und unhaltbar ins linke Kreuzeck - 2:1 (84.). Für das 3:1 sorgte Joker Burak Ergin: Der 18-Jährige wuselte sich flink in den Strafraum und überraschte Lafnitz-Keeper Schröcker mit einem Schuss ins kurze Eck (90.+1). Den Schlusspunkt setzte Monsberger mit einem verwandelten Elfmeter - 4:1 (90.+5).

