Am heutigen Dienstagabend kam es zur Neuaustragung der Partie der 5. Runde der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem FC Admira und dem bisher noch unbesiegten SK Rapid II. Die Partie musste am 30. August witterungsbedingt nach der ersten Halbzeit bei einem Spielstand von 2:1 für die Unterzahl spielende Mannschaft von Rapid II abgebrochen werden. Beide Mannschaften konnten auch am vergangenen Wochenende aufgrund der prekären Wettersituation nicht spielen - doch heute sollte es endlich mit 90 Minuten klappen. Die Elf von Trainer Thomas Silberberger machte heute vieles anders und gewann am Ende mit 3:1 (2:0)

Mutiger und engagierter Beginn der Admira mündete in einen frühen Doppelschlag

Hohes, aggressives Anlaufen der Admira in den ersten Minuten der Partie! Die Niederösterreicher versuchten sofort das Kommando zu übernehmen und kamen auch bereits in der dritten Minute durch Celtic-Leihgabe Anderson zur ersten guten Möglichkeit. SK Rapid-Keeper Orgler konnte sich aber auszeichnen. Die Grün-Weißen dagegen schauten sich die Anfangsphase aus einer sicheren Deckung heraus an, konnten in der Offensive kaum auf sich aufmerksam machen und hatten in der 13. Minute Glück, als Weberbauer, nach Vorarbeit von Alar, den Ball nicht über die Linie gedrückt bekam.

In der 18. Minute münzten die Hausherren die Überlegenheit dann aber in die verdiente Führung um. Deni Alar mit einer Flugkopfball-Einlage, welche dann von Horvat aus kurzer Distanz zum 1:0 vollendet wurde. Die aufgedrehten Admiraner waren auch im weiteren Verlauf nicht zu stoppen und erhöhten in der 23. Minute auf 2:0. Eine flache Hereingabe von der linken Seite drückte Young über die Linie.

Die zweite Mannschaft des ADMIRAL Bundesligisten SK Rapid wirkte am heutigen Abend komplett überfordert – die Elf von Trainer Thomas Silberberger dominierte nach Belieben, schaltete dann aber gegen Ende der ersten Halbzeit einen Gang zurück und so ging es mit dem 2:0 in die Kabinen. Dort dürfte Rapid-Coach Kerber einige Dinge angesprochen haben – er reagierte mit einem Dreifachwechsel zu Wiederbeginn.

SK Rapid II mit dem Anschlusstreffer, doch die Admira sorgt für klare Verhältnisse

Viel Veränderung war aber zunächst nicht spürbar. Die Gastgeber verwalteten geschickt den komfortablen Vorsprung und waren stellenweise dem dritten Tor deutlich näher, als Rapid einem Tor. Doch dann die 58. Minute – praktisch aus dem Nichts der Anschlusstreffer für die Gäste! Marke Tor des Monats!

Bajlicz aus gut 25 Metern unhaltbar unter die Latte. Und ganz kurz machte es den Anschein, dass nun wieder offene Verhältnisse herrschten, doch weit gefehlt. Nur zehn Minuten später konnten die Admiraner wieder den Zwei-Tore-Vorsprung herstellen. Weiter Ball von Gashi, die Ablage von Young und Alar vollendet zum 3:1.

In der Schlussphase war somit in der mit 400 Besuchern spärlich besuchten Motion Invest Arena alles klar. Die Admira sogar dem vierten Tor sehr nahe. In der 80. Minute vergab Young, nach schöner Vorarbeit von Gashi, in aussichtsreicher Position. Am Ende blieb es beim souveränen 3:1-Heimerfolg für die Panther gegen SK Rapid II. Die Grün-Weißen kassieren damit ihre erste Saisonniederlage, während die Südstädter mit nunmehr 12 Punkten - bei einem Spiel weniger - am Führungsduo SV Guntamatic Ried (16) und KSV 1919 (15)dran sind.

FC Admira – SK Rapid II 3:1 (2:0)

Dienstag, 17.09.2024 (20:30 Uhr), Motion Invest Arena (Maria Enzersdorf), Z: 400, SR: Julian Schnur

FC Admira: Jungwirth, Anderson (Holzmann, 80., Schabauer, 87.), Horvat, Weberbauer, Malicsek, Ebner (Galle, 70.), Gashi (Stevanovic, 80.), El Moukhantir, Haudum, Young, Alar (Mujanovic, 70.). Trainer: Thomas Silberberger.

SK Rapid II: Orgler, Roka (Silber, 46.), Vincze, Tambwe-Kasengele, Gröller (Stehrer, 46.), Böckle, Ibrahimoglu (Szladits, 46.), Bajlicz, Djezic (Music, 70.), Zivkovic, Bischof (Horak, 60.). Trainer: Jürgen Kerber.

Torfolge: 1:0 Horvat (18.), 2:0 Young (23.), 2:1 Bajlicz (56.), 3:1 Alar (66.).

Gelbe Karte: Böckle (65.).

Fotocredit: Josef Parak