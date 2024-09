Großes Durchatmen beim SKN St. Pölten! Die Wölfe beenden ihre Negativserie und bejubeln den ersten Ligasieg in dieser Saison. Die Gäste feiern in der 7. Runde der ADMIRAL 2. Liga einen 2:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger ASK Voitsberg. Ein Ausschluss von Voitsberg-Tormann Schögl (66.) öffnete die Türe für die Niederösterreicher. Marc Stendera (71.) und Malcolm Stolt (73.) besiegelten den Auswärtserfolg des SKN, der sich vorübergehend aus der roten Abstiegszone befördert. Während die Steirer bei weiter nur einem Punkt Schlusslicht bleiben.

Ungenauigkeiten in der Offensive

Die Gäste aus St. Pölten ließen von Beginn an die Kugel gut laufen und hatten viel Ballbesitz. Richtig Profit konnten sie darauf vorerst allerdings nicht schlagen, nachdem Torchcancen Mangelware waren. In der 10. Minute kam Harakete etwas zufällig zum Abschluss, scheiterte aber an Voitsberg-Goali Schögl, der gut abtauchte und sicher parierte.

Die Niederösterreicher blieben auch in weiterer Folge die aktivere Mannschaft, wenngleich es im letzten Drittel an der Durchschlagskraft mangelte. Zudem fielen die Abschlusschancen, die sich durchaus eröffneten, viel zu ungenau aus. Schlussendlich ging es mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Gäste nützen Überzahl eiskalt

Unverändert gestaltete sich das Bild auch in der zweiten Hälfte: Beide Mannschaften taten sich schwer, in der Offensive Akzente zu setzen. St. Pölten hatte nach wie vor etwas mehr Ballbesitz, doch auch die Gäste drangen immer öfters in die gefährlichen Zonen vor. In der 67. Minute schwächten sich die Hausherren selbst: Schögl stürmte aus seinem Tor und mähte einen St. Pöltner nieder. Schiedsrichter Spurny zögerte nicht lange und zückte sofort Rot (66.).

Den darauffolgenden Freistoß zirkelte Marc Stendera unhaltbar ins Tor, das fortan von Fabian Ehmann gehütet wurde - 0:1 (71.). Zwei Minuten später gelang den Gästen der zweite Treffer: Malcolm Stolt stellte aus kurzer Distanz auf 0:2 (73.). Die Gäste brachten den Vorsprung und den damit verbundenen ersten Ligasieg in dieser Saison souverän über die Zeit.

ASK Voitsberg - SKN St. Pölten 0:2 (0:0)

Freitag, 20.09.2024 (18 Uhr), Münzer Bioindustrie Sportpark, SR: Josef Spurny

ASK Voitsberg: Schögl; Jandrisevits, Scheucher (62./Pungarsek), Zuna, Saurer; Halwachs, Kirnbauer, Salentinig; Jantscher (69./Ehmann), Urdl, Strommer

SKN St. Pölten: Hülsmann; Thesker (51./Skogen), Bauer, Paugain, Carslon; Neumayer, Ritzmaier (65./Just), Stendera; Dombaxi (46./M'Buyi), Harakete (86./Amoah), Stolt

Tore: Stendera (71.), Stolt (73.)

Gelbe Karten: Urdl, Zuna, Kirnbauer bzw. Neumayer, Skogen, Kirejczyk

Rot: Schögl

