Der Tabellendritte Admira Wacker empfing im späteren Freitagabendspiel der 7. Runde der ADMIRAL 2. Liga den Floridsdorfer AC. Die Südstädter wollten unbedingt ihren überzeugenden Sieg über Aufsteiger SK Rapid II im Nachtragsspiel von unter der Woche bestätigen. Was auch gelang. Durch den Luckypunch Tin der 96. Minute durch Matchwinner Mujanovic konnte sich die Silberberger-Truppe einen 2:1-Sieg holen.

Joker Salko Mujanović sticht und trifft den FAC "mitten ins Herz". Der 27-jährige Bosnier trifft in der sechsten Minute der Nachspielzeit für die Admiraner und besorgt drei Punkte sowie den ersten Sieg in der ADMIRAL 2. Liga für die Panther in einem Duell mit dem FAC.

FAC schockt die Admira

Gleich in der Anfangsphase hat die Admira die große Chance auf die Führung, über rechts kommt eine butterweiche Flanke für Adressat Young - sein Abschluss per Kopfball kann Tormann Odehnal mit einem starken Reflex zur ersten Ecke abwehren. Die Gäste aus Wien machen es kurz darauf besser: Nach einem Cornerball von links kommt die Kugel gefährlich in die Mitte, dort kann die Admira erstmals noch klären - ein Abpraller wird durch ein Gestocher abgeblockt zu Eghosa, er reagiert perfekt und bleibt im Eins-gegen-Eins mit Keeper Kaltenböck eiskalt und kann sein Team in Führung schießen.

Die Admira verliert in der Folge etwas den Faden, kann dann aber ausgleichen. Ein Freistoß wird von Routinier Deni Alar von links außen gefährlich in die Mitte gebracht, dort steigt Reinhard Young in die Höhe und kann zur Mitte köpfen - am Ende zappelt das Leder zum 1:1-Ausgleich im Tor. FAC-Goalie Odehnal sah bei seiner Abwehraktion unglücklich aus.

Plötzlich ist die Admira wie ausgewechselt, wenige Momente nach dem Ausgleichstreffer kommt gleich wieder Torschütze Reinhard Young zur Chance auf seinen Doppelpack - doch im allerletzten Moment vor einem möglichen Schuss wird der Angreifer im Dienste der Admira wegen einer knappen Abseitsposition folgerichtig zurückgepfiffen.

Die erste Halbzeit endet mit einer weiteren Gelegenheit für die Gastgeber: Deni Alar reißt eine Hereingabe ab - doch das bringt erstrecht Wirbel auf, das Leder senkt sich direkt zum Tor, Jakob Odehnal kann die Kugel mit den Fingerspitzen mit einer guten Reaktion entschärfen, kurz darauf ist diese Situation aber endgültig beendet worden.

Umkämpftes Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Südstädtern, die den Schwung aus der ersten Halbzeit mitnehmen wollen. Man hat auch gleich die Möglichkeit für Gefahr zu sorgen, doch der Pass auf den Ausgleichstorschützen Reinhard Young war zu spät, der Angreifer steht im Abseits und wird folgerichtig zurückgepfiffen.

In der Folge flacht das Spiel ein wenig ab. Die Floridsdorfer kümmern sich um eine gut stehende Defensive, die Admira bestimmt das Spiel, kann sich gegen aber nicht durchsetzen - es fehlt die Durchschlagskraft. In der 66. Minute dann eine Schrecksekunde: Ein "Riesenbock" von FAC-Goalie Odehnal - sein Abwurf völlig desorientiert zu Matija Horvat, so kommt die Admira wieder in Ballbesitz, über Umwege gelangt die Kugel zu Deni Alar - dessen Schuss aber mit viel zu viel Gewalt, wodurch der Ball harmlos weit über das Gehäuse fliegt.

Dann erhöhen die Niederösterreicher von Chefcoach Thomas Silberberger noch einmal merkbar den Druck auf die FAC-Abwehr. Albin Gashi will eine Flanke von links ans Ziel bringen, diese wird zum Corner abgeblockt - die Standardsituation wird kurz abgespielt, doch das bringt überhaupt nichts - die Situation wird sofort problemlos unterbunden.

Als schon viele mit einem Remis rechnen, zeigt der Schiedsrichter in der 96. Minute auf den Elfmeterpunkt - nach Foul von FAC-Routinier Becirovic. Der eingewechselte Salko Mujanović läuft an und bleibt eiskalt - er versenkt das Leder im wirklich allerletzten Moment links im Tor zum viel umjubelten 2:1 Siegestreffer.

FC Admira Wacker - FAC 2:1 (1:1)

Freitag, 20.09.2024 (20:30 Uhr), DATENPOL ARENA, SR: Emil Ristoskov

FC Admira Wacker: Kaltenböck; Anderson, Ebner (K) (Galle, 62.), Malicsek, Young (Mujanović, 80.), Alar (Brückler, 87.), Gashi (Ajanovic, 87.), Horvat, Moukhantir (Schabauer, 80.), Haudum, Weberbauer. Trainer: Thomas Silberberger.

FAC: Odehnal; Spasic (Puchegger, 90.), Wallquist, Bitsche, Dos Santos Dias, Bubalovic, Becirovic (K), Gabbichler (Schmid, 57.), Fötschl (Kulis, 57.) Eghosa (Neumann, 67.), Bertaccini. Trainer: Mitja Mörec.

Tore: 0:1 Eghosa (6.), 1:1 Young (23.), 2:1 Mujanović (90. +6.).

Gelbe Karten: Young, Malicsek, Ebner, Gashi, Schabauer, Weberbauer bzw. Becirovic, Schmid

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA ADMIRAL