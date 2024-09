Austria Lustenau bleibt in der bisherigen 2. Liga-Saison ungeschlagen. Die Lustenauer verpassten in der 7. Runde jedoch einen Heimsieg gegen SK Sturm II. Der Absteiger aus der Bundesliga ließ beim torlosen Remis zahlreiche Tormöglichkeiten sowie einen Elfmeter ungenutzt. Für Lustenau war es bereits das fünf Unentschieden im siebenten Spiel. Sturm II wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg.

Sturm-Talente beginnen giftig

Die ersten Momente im Spiel gehörten den Gästen aus der Steiermark. Die jungen Grazer agierten giftig, pressten früh und setzten den Absteiger aus der Bundesliga früh unter Druck. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit ließ der Druck von Sturms Talenten jedoch nach und Lustenau konnte sich befreien. Die großen Torchancen blieben zunächst aber aus. Peter Kiedl hatte die beste Torchance für die Grazer, doch er setzte den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei.

Zusammenhängende Aktionen gab es im weiteren Verlauf auf beiden Seiten aber nur wenige. Vielmehr waren es schon verzweifelnde Einzelaktionen: Cisse tankte sich über rechst nach vorne, kam mit etwas Ballglück zum Schuss, doch verzog deutlich (33.). Kurz vor der Pause kamen die Vorarlberger dann gefährlich vor das Tor: Mikic zog mit viel Tempo in den Strafraum, doch wie so oft in dieser ersten Hälfte viel das finale Zuspiel zu ungenau aus (45.).

Lustenau lässt zu viele Chancen liegen

Ohne personelle Veränderungen ging es in die zweiten 45 Minuten. Diesmal übernahmen aber nicht die Schwarz-Weißen das Kommando, sondern die Mannen in grün. Baallal versuchte es aus gut 15 Metern per Dropkick, doch der Ball zog links am Tor vorbei (55.). Wenig später verfehlte ein Cisse-Kopfball das Ziel knapp. Und die Möglichkeiten für die Hausherren häuften sich: Cisse kam zweimal freistehend zum Abschluss, brachte das Leder aber nicht an Bignetti vorbei.

Mittlerweile war das torlose Remis nur noch für die Gäste schmeichelhaft, denn der Chancenwucher von Austria Lustenau fand seine muntere Fortsetzung. In der 69. Minute hatten die Heimfans den Torschrei schon auf den Lippen, doch das Spielgerät verfehlte das Tor um Zentimeter. Dann konnte sich aber auch Lustenau-Goalie Schierl beweisen, nachdem Belganovic ganz alleine auf das Tor gelaufen war (74.).

Fünf Minuten später gab es nach einem Handspiel im Strafraum der Gäste Elfmeter für die Vorarlberger: Leo Mikic übernahm die Verantwortung, scheiterte aber mit seinem Versuch ins linke untere Eck an Bignetti, der stark abgetaucht war und parierte. In der absoluten Schlussphase waren eher die Gäste näher am Siegtreffer als Lustenau, doch am Ende blieb es beim torlosen Remis.

Austria Lustenau - SK Sturm II 0:0

Samstag, 21.09.2024 (14:30 Uhr), ImmoAgentur Stadion, SR: Stjepan Bosnjak

A. Lustenau: Schierl; Gmeiner, Devisate (62./Berger), Voisine, Mätzler; Grabher, Gorzel; Diarra (62./Au Yeong), Baallal (62./Chabbi), Mikic (83./Akbulut); Cisse

Sturm II: Bignetti; Mustafic, Haider (87./Afrifa), Malic, Sorg (77./Wolff); Hödl, Stosic, Scharmer (66./Schopp); Beganovic; Ilic, Kiedl

Gelbe Karten: Grabher, Gmeiner bzw. Ilic, Sorg, Kiedl

Spielfilm im Liveticker

Foto: GEPA ADMIRAL