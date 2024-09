Der SKU Amstetten empfing zur Sonntags-Matinee im Rahmen der siebten Runde der ADMIRAL 2. Liga die SV Guntamatic Ried. Die Mostviertler können mit ihrem Saisonstart und zehn Punkten aus fünf Spielen zufrieden sein, selbes gilt beim Rangzweiten aus Oberösterreich, der im letzten Ligaspiel gegen Aufsteiger Voitsberg beim torlosen Remis allerdings erstmals Punkte liegen ließ, weshalb man im Mostviertel wieder zurück auf die Siegerstraße wollte. Dies gelang den Senft-Schützlingen auch und man fuhr einen 3:2-Arbeitssieg ein.

Bei seinem Startelf-Debüt und zweiten Profi-Spiel glänzte der 19-jährige Sommer-Neuzugang der SV Guntamatic Ried mit einem Tor und einer Vorlage: David Berger

Amstetten kontert Ried aus - knappe Pausenführung für Enengl-Elf

Von Beginn an zeigte sich Amstetten entschlossen und setzte die Rieder unter Druck. In der 15. Minute belohnte sich das Heimteam für eine couragierte Anfangsphase. Jannik Wanner setzte sich auf der rechten Seite durch und legte das Leder flach vor das Tor, wo Felix Köchl nur noch den Fuß hinhalten musste und zum 1:0 einschob. Amstetten blieb in weiterer Folge am Drücker und baute die Führung nach rund einer halben Stunde erfolgreich aus. Nach einem schnellen Konter über Charles-Jesaja Herrmann, der den Ball auf Thomas Mayer ablegte, traf dieser präzise in die linke Ecke zum 2:0. Ried schien in dieser Phase nicht richtig ins Spiel zu finden und hatte Schwierigkeiten, gefährliche Aktionen zu kreieren.

Doch die Wikinger kämpften sich zurück. In der 34. Minute gelang David Berger bei seinem Startelf-Debüt und zweiten Profi-Einsatz der Anschlusstreffer. Nach einem schönen Spielzug über die linke Flügelseite und einer flachen Hereingabe von Jonas Mayer traf der junge Stürmer bei seinem Startelf-Debüt zum 2:1. Die Gäste aus dem Innviertel schöpften nun Hoffnung und drängten auf den Ausgleich, doch zur Halbzeit blieb es beim 2:1 für Amstetten.





Nahmen die Reise ins Mostviertel am frühen Sonntag auf sich: Rund 200 Ried-Fans

Wikinger mit erfolgreicher Aufholjagd im zweiten Durchgang

Die zweite Halbzeit begann mit einem energischen Auftreten der Rieder. Bereits in der 48. Minute hatten sie eine große Chance zum Ausgleich, doch sowohl David Bergers Abschluss als auch der Nachschuss von Kwassi Wilfried Eza wurden geblockt. Die Rieder drängten weiter, doch kamen nur vereinzelt zu Möglichkeiten. Auch Amstetten wurde immer wieder gefährlich: Neben einer brandgefährlichen Doppelchance sorgte auch ein Distanzschuss an die Querlatte für Aufsehen. Schließlich dauerte es bis zur 83. Minute, bis der Ausgleich zugunsten der Sportvereinigung fiel. Eine schöne Kombination führte zum Treffer durch Philipp Pomer, der nach Zuspiel von David Berger flach in die linke Ecke vollendete. Zweite Scorerpunkt im zweiten Spiel für den jungen Stürmer.

Nur fünf Minuten später gelang den Gästen dann sogar die Führung. Rechtsaußen Fabian Wohlmuth den Ball flach in die Mitte, wo Jonas Mayer zur 3:2-Führung einschob und die über 200 mitgereisten Ried-Fans jubeln ließ. Amstetten versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, doch Ried-Keeper Andreas Leitner ließ nichts mehr zu. Die fünf Minuten Nachspielzeit reichten den Hausherren nicht mehr, um den erneuten Ausgleich zu erzielen. Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute stand fest, dass Ried die Partie mit 3:2 gewonnen hatte. Dieser Sieg war für die Rieder ein wichtiger Erfolg im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

Die SV Guntamatic Ried dreht in der Schlussphase die Partie und holt einen wichtigen Auswärtssieg! 👊⚫🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/X3jsalCJr4 — SV Ried 1912 (@svried1912) September 22, 2024

ADMIRAL 2. Liga, 7. Runde

SKU Amstetten vs. SV Guntamatic Ried 2:3 (2:1)

Sonntag, 22.09.2024, 10:30 Uhr, Ertl Glas-Stadion Amstetten, Z: 1.180, SR: Safak Barmaksiz/Wien.

SKU Amstetten (4-3-3): Gremsl - Köchl, Oberleitner, Kurt (77. Unterbuchschachner), Gruber - Yilmaz, Offenthaler, Wimmer, Wanner (85. Leimhofer) - Herrmann (85. Grubhofer), Mayer (59. Weixelbraun). Trainer: Patrick Enengl.

SV Guntamatic Ried (3-4-3): Leitner - Havenaar, Bumberger, Sollbauer, Steurer, Wohlmuth - Rasner (45. Celic), Mayer - Bajic (75. Grosse), Berger, Eza (75. Pomer). Trainer: Maximilian Senft.

Torfolge: 1:0 Köchl (14.), 2:0 Mayer (27.), 2:1 Berger (33.), 2:2 Pomer (83.), 2:3 Mayer (87.).

Gelbe Karten: Herrmann (35., Foul) bzw. Rasner (8., Foul), Eza (12., Foul), Steurer (35., Foul) und Celic (90., Foul).

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger/SV Guntamatic Ried