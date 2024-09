Der SK Sturm II hat im Nachtragsspiel der 6. Runde in der ADMIRAL 2. Liga den ersten Sieg in der laufenden Saison gefeiert. Die Grazer setzten sich in Gleisdorf gegen den SV Stripfing souverän mit 3:0 durch. Zum Mann des Spiels avancierte Manprit Sarkaria (Foto), der nach seiner Degradierung aus der Profimannschaft mit einem Doppelpack aufzeigen konnte. Der SK Sturm Graz II klettert in der Tabelle auf Rang zehn. Der SV Stripfing liegt aktuell auf dem 14. Tabellenplatz.

Sturm jubelt im strömenden Regen

Mit viel Spannung wurde der Einsatz von Manprit Sarkaria erwartet. Der 28-jährige Offensivmann hatte sich im Sommer bei einem möglichen Transfer verpokert. In der Kampfmannschaft hatte man sich bereits auf seinen Abgang eingestellt und daher andere Spieler in den Fokus gerückt. Nunmehr wurde er in die zweite Mannschaft beordert. Das Spiel wiederum startete gemäßigt mit Angriffen auf beiden Seiten. Den ersten Schuss des Spiels gab Gabryel ab, doch er scheiterte an Bignetti (6.).

Auf der anderen Seite verfehlte Peter Kiedl das Tor, ehe Stripfing-Keeper Jusic bei einem Sarkaria-Weitschuss sicher zupackte. Mit Fortdauer der ersten Halbzeit änderte sich das Wetter schlagartig. Es setzte heftiger Regen ein, hinter dem Tor der Stripfinger blitzte es gewaltig. Und der Wetterumschwung nützte vor allem den Hausherren, die fortan das Kommando übernahmen.

In der 28. Minute kam Sarkaria nach einer Eckball-Variante aus 14 Metern direkt zum Abschluss und verwandelte das Spielgerät unhaltbar im linken unteren Eck - 1:0. Kurz darauf gab es nach einem Foul von Ewemade an Ggric Elfmeter für die Grazer. Der Gefoulte trat selbst an und traf sicher in die Mitte - 2:0 (36.). Mit diesem verdienten Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.

Sarkaria schnürt den Doppelpack

Die Grazer dominierten das Spiel auch in der zweiten Halbzeit und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Leon Grgic hatte in der 55. Minute eine gute Möglichkeit, scheiterte jedoch an Aluminium. Konstantin Schopp verpasste nur wenig später eine Chance auf das 2:0 für die Hausherren.

Marco Hausjell hätte das Spiel spannend machen können, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. In der 77. Minute machte Manprit Sarkaria mit seinem zweiten Tor alles klar - 3:0. Die beiden Joker Beganovic und Kern hätten den Sieg noch höher ausfallen lassen können, doch schlussendlich blieb es beim 3:0-Erfolg.

SK Sturm Graz II - SV Stripfing 3:0 (2:0)

Dienstag, 24.09.2024 (18:30 Uhr), Solarstadion Gleisdorf, SR: Emil Ristoskov

SK Sturm Graz II: Bignetti; Mustafic, Schopp, Haider, Sorg (83./Wolf); Hödl, Stosic (83./Afrifa), Scharmer (76./Kern); Grgic (60./Beganovic); Sarkaria, Kiedl (76./Ilic)

SV Stripfing: Jusic; Abazovic, Ramsebner, Radonjic (46./Mehmedovic); Ewemade (46./Altersberger), Gabryel, Kerschbaumer, Kreiker (46./Saljic); Sutterlüty (46./Pecirep), Hausjell, Orgolitsch (71./Steiger)

Tore: Sarkaria (28., 77.), Grgic (36./Elfmeter)

Gelbe Karten: Haider, Hödl, Sarkaria bzw. Ewemade, Abazovic

Fotocredit: RiPu-Sportfotos