Der Tabellenzweite SV 1919 muss sich in der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga dem FC Liefering mit 0:2 geschlagen geben. Adejenughure (6.) brachte die Jungbullen früh in Führung, ehe Reischl (90.) spät für die Entscheidung sorgte. Für Kapfenberg ist es die zweite Pleite in dieser Saison (die zweite zuhause und in Folge daheim). Das Beichler-Team wiederum darf sich über den zweiten Erfolg in dieser Spielzeit freuen - beide in der Steiermark (zuerst 5:4 beim SV Lafnitz) und verbessert sich auf Platz neun.

FC Liefering schlägt früh zu

Die Gäste aus Liefering durften sich über einen perfekten Start ins Spiel freuen: Adejenughure verschaffte sich mit einem Haken Platz im Strafraum und knallte das Leder aus spitzem Winkel ins rechte Kreuzeck - 0:1 (6.). Die Hausherren kämpften sich aber ins Spiel und traten in der Offensive immer wieder in Erscheinung. Die Abschlüsse fielen aber zu ungenau aus. Bitter: Torhüter Richard Strebinger musste angeschlagen ausgewechselt werden. An seiner Stelle kam David Puntigam ins Spiel.

Der KSV 1919 blieb weiterhin aktiv und hatte in der 37. Minute die Riesenchance auf den Ausgleich: Levan Eloshvili kam nach einem Querpass völlig freistehend aus kurzer Distanz zum Abschluss, dürckte den Ball aber nicht ins leere Tor, sondern knapp daneben. Die Chancen für ein 1:1 zur Pause wären da gewesen, doch die Kapfenberger scheiterten im letzten Drittel an der Ungenauigkeit.

KSV harmlos, Reischl macht den Sack zu

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit hatte keine großartigen Höhepunkte zu bieten. Liefering verspürte aufgrund der Führung keinen großen Offensivdrang und wartete ab, was die Falken aufzubieten hatten. Im letzten Drittel hatten die Falken jedoch relativ wenig anzubieten, sodass Liefering kaum in Bedrängnis kam.

In der 77. Minute kamen die Hausherren mit einen ihrer seltenen Angriff vor das Tor: Eloshvili tankte sich sehenswert durch, ehe Marinovic mit seinem Weitschuss das Tor verfehlte. Die Falken ließen eine Schlussoffensive vermissen, im Finish waren es dann sogar die Lieferinfer, die den Deckel drauf machten: Reischl schloss einen Konter mit einem perfekten Schuss ins kurze Eck ab - 0:2 (90.).

KSV 1919 - FC Liefering 0:2 (0:1)

Freitag, 27.09.2024 (18 Uhr), Alpenstadion Kapfenberg, SR: Gabriel Gmeiner

KSV 1919: Strebinger (19./Puntigam); Heindl (55./Mikulic), Turi, N'Zi (55./Hofer); Prohart, Miskovic, Bochmann, Marinovic (76./Hassler); Krasniqi (46./Pranjkovic), Eloshvili; Kerschner

FC Liefering: Zawieschitky; Schuster, Zabransky, Hofer (69./Rackl); Paumgartner, Striednig (88./Sulzbacher), Trummer, Aguilar (71./Jano); Reischl, Diakite (59./Lukic), Adejenughure (88./Verhounig)

Tore: Adejenughure (6.), Reischl (90.)

Gelbe Karten: Marinovic, Prohart bzw. Hofer, Schuster

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty