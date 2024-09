Ein torloses Remis gab es in der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga zwischen Admira Wacker und Austria Lustenau. Der negative Höhepunkt der Partie passierte in der 83. Minute, als Admira-Akteur Albin Gashi nach einer überharten Grätsche mit glatt Rot vom Platz geflogen war. Die Südstädter bleiben mit einem Spiel weniger vor Austria Lustenau auf Platz vier. Die Vorarlberger liegen vier Punkte dahinter auf Rang fünf.

Admira dominiert die ersten Hälfte

Das Spiel hatte in der Anfangsphase gleich einige Offensivaktionen zu bieten. Nachdem die Lustenauer eine aussichtsreiche Chance vergeben hatte, kam Weberbauer nach einer Flanke aus kurzer Distanz zum Schuss, der ihm allerdings über den Rist gerutscht war (11.). Auf der anderen Seite setzte Mikic einen Kopfball knapp vorbei (13.). Auch in weiterer Folge ging es hin und her: Anderson versuchte es mit einem Versuch auf das lange Eck, doch das Leder zischte haarscharf am Tor vorbei (25.).

Die Admira näherte sich dem Führungstreffer immer mehr an: Deni Alar kam nach einer Hereingabe an den Ball, doch auch er brachte den Ball nicht über die Torlinie (31.). Die Überlegenheit der Admira schlug sich auch in der Statistik nieder, doch schlussendlich fehlte in den ersten 45 Minuten die Entschlossenheit für einen Torerfolg.

In der Schlussphase müssen die Hausherren in Unterzahl fighten

Die erste Topchance in der zweiten Halbzeit fanden die Gäste aus Vorarlberg vor: Yeong kam nach einer scharfen Hereingabe von links im Strafraum zum Schuss, scheiterte aber an Malicsek, der sich in den Versuch warf und zur Ecke blockte (53.). In der 72. Minute köpfelte Cisse zum vermeintlichen 0:1 ein, doch Referee Ebner gab den Treffer wegen eines Fouls des Lustenau-Stürmers nicht.

Wenig später sah Albin Gashi nach einer überharten Grätsche glatt Rot und musste damit kurz vor Schluss vorzeitig unter die Dusche (83.). Die Admira kam trotz der Unterzahl aber nicht in Bedrägnis und holte am Ende einen Punkt gegen numersich überlegene Lustenauer.

FC Admira Wacker - SC Austria Lustenau 0:0

Freitag, 27.09.2024 (18 Uhr), Datenpol-Arena, SR: Stefan Ebner

FC Admira: Kaltenböck; Anderson, Horvat, Weberbauer; Haudum, Malicsek, Gashi, El Moukhantir (75./Schabauer), Ebner (82./Galle); Young, Alar (81./Mujanovic)

SC Austria Lustenau: Schierl; Gmeiner, Willian, Voisine (90./Berger), Mätzler; Grabher, Gorzel; Yeong (66./Diarra), Baallal, Mikic (82./Ouattara); Cisse (82./Chabbi)

Gelbe Karten: Young, Ebner, Anderson bzw. Baallal

Rot: Gashi

Fotocredit: GEPA ADMIRAL