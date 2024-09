Duell zweier niederösterreichischer Mittelfeld-Teams am Freitagabend beim Aufeinandertreffen des SV Horn (11.) gegen den SKU Ertl Glas Amstetten (7.) in Runde 8 der ADMIRAL 2. Liga. Seit dem 16. Oktober 2021 warteten die nunmehrigen Enengl-Mannen auf einen Sieg gegen die Waldviertler (3U, 2N), die ihres Zeichens heuer jedoch zuhause noch nicht angeschrieben hatten. Am Ende gab's einen abwechslungsreichen Schlagabtausch mit sechs Toren und einem kurzweiligen 3:3-Remis.

Bereitete den ersten Treffer des SV Horn vor und erzielte den dritten selbst: Florian Fischerauer (r.).

Waldviertler mit Doppelschlag - Mostviertler mit Anschluss vor dem Seitenwechsel

Die Schützlinge von Philipp Riederer legten sehr entschlossen und couragiert los, dauert es nach einer chancenarmen Anfangsphase aber, bis ein Doppelschlag den Gastgeber letztendlich verdient auf Kurs brachte: Einen Stanglpass von links verwertete Amir Abdijanovic zur Führung (22.), ehe Din Barlov nach einem flachen Zuspiel von rechts und einem missglückten Klärungsversuch der Gäste an der ersten Stange trocken zum 2:0 ins kurze Eck einschoss (29.).

In der Schlussphase von Halbzeit eins werden die Hausherren dann phasenweise aber etwas zu passiv, gewährten dem bis dorthin unauffälligem Gegner ein paar Räume, die der SKU Amstetten kurz vor der Pause umzumünzen verstand: Thomas Mayer mit dem Eckball von rechts, in dessen Folge schraubte sich Charles-Jesaja Herrmann im Zentrum hoch und bugsierte den Kopfball platziert ins linke untere Eck zum 2:1-Pausenstand (44.).

Zeigte mit Tor und Assist auf: Thomas Mayer (l.), der den Gästen aus Amstetten nach 0:2-Rückstand noch einen Punktgewinn sicherte.

Auf Ausgleichstor folgt neuerlicher Führungstreffer und abermaliger Einstand

Nach dem Kabinengang entwickelte sich ein ausgeglichener Schlagabtausch mit Nadelstichen auf beiden Seiten. Nach fast exakt einer Stunde gelang dem Gast dann der Ausgleichstreffer mit der erst zweiten Großchance im Match: Infolge eines weiteren Kornerballes von links drückte Thomas Mayer die Kugel aus kurzer Entfernung zentral in die Maschen im stärker werdenden Regenfall von Horn (59.).

Hernach war dieses NÖ-Duell vollkommen offen, wie auch der Spielausgang: Florian Fischerauer besorgte nach einem Flankenball von Amir Abdijanovic per astreinem Kopfball ins lange Eck das neuerliche Führungstor für das Heim-Team (65.). Fast postwendend schlugen die Gäste - wie soll es anders sein - nach einem weiteren Eckball zurück: Yannik Oberleitner drückte einen abgefälschten Kopfball von der ersten Stange ins lange Eck - 3:3 (71.).

In der Schlussphase präsentierten sich die Gäste nicht unwesentlich gestärkt und verbuchten in Akt zwei ein leichtes Chancen-Plus - einen "Lucky Punch" nahmen letzten Endes aber beide ins Visier. Gelingen sollte der Siegtreffer aber weder dem einen noch dem anderen Team - das 3:3 in diesem Derby am Ende ein leistungsgerechter Ausgang.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL