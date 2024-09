Freitagabend-Flutlichtspiel im Rahmen der achten Runde der ADMIRAL 2. Liga zwischen Liga-Leder SV Guntamatic Ried und SK Rapid II. Die Sportvereinigung aus dem Innviertel ging als Favorit in dieses Spiel, wenngleich die junge Mannschaft aus der Bundeshauptstadt - vor allem aufgrund des starken Saisonstarts - nicht zu unterschätzen war. Nach einer torreichen ersten Spielhälfte samt 2:2-Pausenstand endete das Spiel mit einem 3:2-Auswärtssieg für die Wiener.

Ante Bajic und die Wikinger mussten heute die erste Saisonniederlage hinnehmen

Torreicher erster Durchgang

Das Spiel startete mit hohem Tempo und bereits in der achten Minute gelang den Gästen aus Wien der erste Treffer. Nach einem Zuspiel von Tobias Hedl zeigte sich Noah Bischof vor dem Tor eiskalt und verwandelte zum 1:0 für SK Rapid II. Die Rieder ließen sich davon jedoch nicht beirren und drängten auf den Ausgleich. Dieser gelang ihnen in der 24. Minute durch einen sehenswerten Freistoß von Fabian Wohlmuth, der den Ball unhaltbar im linken Kreuzeck versenkte.

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten nach dem Ausgleichstreffer zeigte sich SK Rapid II erneut effizient. Tobias Hedl, der im gesamten Spielverlauf stark aufspielte, brachte die Wiener nach einer schönen Kombination erneut in Führung. Doch die SV Ried bewies einmal mehr ihre Kämpfermentalität und glich in der 31. Minute durch Kwassi Wilfried Eza aus. Nach einem hohen Ball von Nikki Havenaar überwand Eza aus kurzer Distanz Torhüter Laurenz Orgler.

Hedl sorgt mit Doppelpack für Auswärtssieg der Wiener

Nach einer torreichen ersten Halbzeit, die mit einem 2:2-Unentschieden endete, gingen beide Teams motiviert in den zweiten Durchgang. Die SV Ried zeigte sich zunächst dominanter und erspielte sich einige gute Chancen. In der 51. Minute hatten sie die Möglichkeit, in Führung zu gehen, doch Laurenz Orgler im Tor der Wiener parierte zwei Abschlüsse von Mark Grosse glänzend.

Auch die Gäste aus Wien kamen zu gefährlichen Szenen, konnten diese jedoch zunächst nicht in Tore ummünzen. Die Entscheidung fiel schließlich in der 83. Minute. Nach einem langen Ball in die Spitze behielt Tobias Hedl die Nerven und traf vor Keeper Andreas Leitner zum 3:2 für SK Rapid II. Mit diesem Treffer schnürte Hedl einen Doppelpack und sicherte seiner Mannschaft die Führung.

In den letzten Minuten des Spiels drängte die SV Ried mit aller Macht auf den Ausgleich. Besonders in der Nachspielzeit wurde es noch einmal hektisch. Ein langer Ball landete bei Nikki Havenaar, dessen Kopfball Laurenz Orgler zunächst fangen konnte, den Ball jedoch beinahe hinter die Torlinie trat. Im Anschluss ließ er den Ball fallen, doch kein Rieder war zur Stelle, um die Chance zu nutzen. Die Gäste verteidigten mit allem, was sie hatten, und konnten den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff verteidigen. Das Spiel endete schlussendlich mit einem 3:2-Sieg für SK Rapid II, die sich über drei Punkte freuen dürfen. Die SV Ried hingegen muss die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Schlusspfiff in der Innviertel Arena! ⚫🟢



Die SV Guntamatic Ried unterliegt dem SK Rapid II mit 2:3.#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/gUtqgkYXma — SV Ried 1912 (@svried1912) September 27, 2024

ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde

SV Guntamatic Ried vs. SK Rapid II 2:3 (2:2)

Freitag, 27.09.2024, 20:30 Uhr, Innviertel Arena Ried, Z: 2.400, SR: Florian Jäger/Salzburg.

SV Guntamatic Ried (4-3-3): Leitner - Havenaar, Bumberger, Sollbauer, Steurer - Wohlmuth, Rasner (66. Celic), Mayer - Grosse (76. Pomer), Bajic (58. Berger), Eza (66. Rossdorfer). Trainer: Maximilian Senft.

SK Rapid II (4-3-3): Orgler - Roka, Vincze, Tambwe-Kasengele, Zivkovic (70. Djezic) - Hedl, Kaygin (81. Ibrahimoglu), Bajlicz (90. Muharemovic) - Bischof (70. Mankan), Guèye, Gröller. Trainer: Jürgen Kerber.

Torfolge: 0:1 Bischof (7.), 1:1 Wohlmuth (24.), 1:2 Hedl (26.), 2:2 Eza (30.), 2:3 Hedl (82.).

Gelbe Karten: Grosse (43., Foul), Sollbauer (47., Foul), Celic (71., Foul), Wohlmuth (84., Kritik). bzw. Vincze (17., Foul), Kaygin (20., Foul).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger