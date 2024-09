Die SK Sturm Graz Amateure trafen am Samstagabend im Rahmen der achten Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den ASK Voitsberg. Die Voitsberger wollten unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren, woraus aber erneut nichts wurde. Man lag in Führung, kassierte in der Schlussphase aber noch den Ausgleich zum 1:1. Voitsbergs Philipp Seidl kassierte kurz vor dem Ausgleich die Gelb-Rote Karte.

Die Voitsberger um Routinier Jakob Jantscher lagen in Führung, mussten aber noch den Ausgleich hinnehmen.

Nullnummer in Halbzeit eins

Die Gastgeber starten besser ins Spiel. Nach wenigen Augenblicken auch Gefahr im Strafraum der Voitsberger, doch Peter Kiedl gelingt es nicht, seine Mitspieler nach einem schönen Angriff über die Seite jubeln zu lassen. Nach knapp einer halben Stunde die nächste Gelegenheit, doch dieses Mal ist Konstantin Schopp jener Spieler, der aus aussichtsreicher Position vergibt.

Voitsberg tut sich noch schwer im Spiel nach vorne, agiert aber aggressiv, was zu mehreren Gelben Karten führt. Gleich vier Spieler werden in der ersten Halbzeit verwarnt. Die Fouls unterbinden aber das Spiel der Jungblackies - durchaus ein Mittel also gegen die spielstarken Grazer. Erst kurz vor der Pause finden auch die Gäste Halbchancen vor, doch Halwachs vergibt die beste Möglichkeit, nachdem er gut in Szene gesetzt wurde. So endet die erste Halbzeit ohne Tore mit 0:0.

Voitsberg mit dem Führungstor

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Weststeirern, die jetzt höher stehen und auch gleich Tormöglichkeiten vorfinden. Salentinig vergibt aus guter Position. Im Gegenzug erzielt beinahe Sturm das 1:0, doch Beganovic scheitert an Fabian Ehmann. Die Voitsberger machen es wenige Augenblicke später besser. Philipp Scheucher kann sich auf der rechten Seite durchsetzen, spielt den Stanglpass zur Mitte, wo Martin Krienzer mit einem flachen Schuss verwerten kann. Damit führen die Preiss-Mannen.

Dann schwächen sich die Voitsberger aber selbst. Seidl kassiert nach einem harten Einsteigen die Gelb-Rote Karte und muss vom Platz. Damit ist Voitsberg einen Mann weniger. Sturm tut sich in der Folge auch wesentlich leichter und es sollte nicht lange dauern, ehe es 1:1 steht. Oliver Sorg wird auf der linken Seite freigespielt, spielt einen scharfen Pass zur Mitte, wo der eingewechselte Antonio Ilic aus dem Rückraum mit einem Schuss abschließt. In der Schlussphase drücken die Gastgeber schließlich weiter auf das Gaspedal. Man will hier unbedingt die drei Punkte einfahren. Es bleibt aber dabei - das Steirer-Derby endet mit 1:1.

ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde

SK Sturm Graz Amateure vs. ASK Voitsberg 1:1 (0:0)

Samstag, 28.09.2024, 20 Uhr, Solarstadion Gleisdorf, SR: Julian Schnur.

SK Sturm Amateure: Bignetti, Schopp, Haider (K), Kiedl, Sarkaria (Ilic, 49.), Beganovic, Sorg, Scharmer (Kern, 70.), Mustafic, Stosic (Afrifa, 75.), Hödl (Koita, 75.). Trainer: Jürgen Säumel.

ASK Voitsberg: Ehmann, Saurer, Zuna (Krienzer, 58.), Scheucher, Seidl, Salentinig (K), Kirnbauer, Halwachs, Strommer, Urdl (Fuchs, 90.), Jantscher (Neubauer, 86.). Trainer: David Preiss.

Torfolge: 0:1 Krienzer (56.), 1:1 Ilic (78.)

Gelbe Karten: Neubauer (97.) bzw. Seidl (5.), Halwachs (19.), Zuna (27.), Kiedl (38.), Jantscher (66.), Ehmann (82.)

Gelb-Rote Karte: Seidl (66.)

Fotocredit: GEPA Admiral