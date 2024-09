Der Floridsdorfer AC traf am Sonntagvormittag im Rahmen der achten Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den SV Licht Loidl Lafnitz. Die Floridsdorfer wollten den heimischen Fans in der ersten Heimpartie seit dem 16. August unbedingt drei Punkte schenken, nachdem es zuletzt nur einen Punkt in zwei Auswärtsspielen gab. Doch heute setzten sich die Mörec-Mannen gegen die noch sieglosen Steirer mit 3:1 durch. Joker Lukas Gabbichler stach dabei mit dem Tor zum 2:1.

Umkämpfte Partie zwischen dem FAC und dem SV Lafnitz.

Bertaccinis Blitzstart, doch SV Lafnitz schlägt zurück

Das Spiel beginnt mit einem Paukenschlag. Mit dem ersten Angriff der Gastgeber steht es 1:0. Paolino Bertaccini flankt von der rechten Seite zur Mitte, der Ball reißt ihm aber etwas ab, doch segelt über SV Schlussmann Schröcker hinweg ins Tor. Mit der Führung im Rücken wollen die Floridsdorfer nachlegen, woraus aber nichts wird. Im Gegenteil: Was für ein Schnitzer von FAC-Keeper Odehnal in der zehnten Minute. Christian Bubalovic spielt einen Rückpass knapp außerhalb der Box zu seinem Torhüter, der einen Haken versucht, doch Dylann Kam erkennt das sofort, nimmt dem FAC-Goalie den Ball ab und schiebt das Spielgerät ins leere Tor.

In der Folge sieht das Publikum einen offenen Schlagabtausch, allerdings ohne echte Torchancen. Das Spiel ist umkämpft, in die gefährliche Zone kommen aber beide Mannschaften nicht. So endet die erste Halbzeit schließlich auch mit 1:1.

Umkämpfte Partie, dann sticht der Joker

Auch im zweiten Durchgang ändert sich wenig an der Partie, wobei Lafnitz jetzt offensiver ist. Ermin Mahmic läuft von der Strafraumkante auf den rechten Flügel und bringt eine hohe Flanke in den Fünfer Richtung Edon Murataj, doch das Leder wird von Bubalovic per Kopf nach vorne geklärt. Die beste Chance hat dann aber trotzdem der Gastgeber: Youngster Aisowieren bringt von der rechten Seite einen hohen Ball an die zweite Stange, aber sein Versuch Richtung Bubalovic wird von einem Verteidiger per Kopf knapp über die Latte geköpfelt.

In der 70. Minute jubeln die Floridsdorfer dann aber. Benjamin Wallquist erobert links den Ball, legt kurz ab auf Paolino Bertoccini, der einen Stanglpass an die erste Stange bringt und der zur Halbzeit eingewechselte 26-Jährige Lukas Gabbichler staubt ab - sein erster Saisontreffer.

In der Folge riskiert der Tabellenletzte aus der Steiermark mehr, um noch was Zählbares mitzunehmen. Doch das Tor fällt auf der Gegenseite. In der Nachspielzeit zum 3:1-Endstand. Andreas Radics lenkt einen Schuss von Yannic Fötschl unhaltbar ins eigene Tor ab. Damit wartet der SV Lafnitz seit dem 23. August 2024 (dem 2:2 daheim gegen den SV Stripfing) auf Punkte.

Am kommenden Freitag kommt es für die Gäste zum Kellerduell bei Schlusslicht ASK Voitsberg (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), während der nunmehr Tabellenachte FAC im Samstag-Solospiel beim starken Aufsteiger SK Rapid II gastiert (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde

FAC vs. SV Licht Loidl Lafnitz 3:1 (1:1)

Sonntag, 29.09.2024, 10:30 Uhr, Stadion Hopfengasse, SR: Samuel Sampl.

FAC: Odehnal; Spasic, Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K), Bitsche, Flavio Dos Santos, Eghosa (Neumann, 79.), Bertaccini (Karayazi, 74.), Schmid (Fötschl, 74.), Kulis (Gabbichler, 46.). Trainer: Mitja Mörec.

SV Lafnitz: Schröcker (Kanuric, 46.); Feyrer (K), Schriebl, Pichorner, Murataj (Silvestre, 64.), Mahmic, Alili (Radics, 79.), Henry (Spari, 46.), Butkovic, Knollmüller, Kam. Trainer: Saban Uzun.

Torfolge: 1:0 Bertaccini (2), 1:1 Kam (10.), 2:1 Gabbichler (70.), 3:1 Radics (Eigentor, 92.).

Gelbe Karten: Wallquist (11.), Aisowieren (21.), Bertaccini (31.) bzw. Mahmic (13.), Alili (18.), Henry (48.)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Josef Parak