Der SV Horn traf am Dienstagabend im Rahmen der sechsten Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den First Vienna FC 1894. Das Spiel war vor zwei Wochen aufgrund des Starkregens abgesagt worden. Die Begegnung entwickelte sich zu einem wahren Torfestival. Die Horner führten zunächst bereits mit 2:0, gaben den Vorsprung aber noch aus der Hand. Letztlich konnte sich der Gast mit 6:3 durchsetzen.

Die Vienna darf nach 0:2-Rückstand jubeln

Horn legt vor, Vienna schlägt zurück

Auch am Dienstag regnete es wieder stark. Das tat aber der Spiellaune der beiden Teams keinen Abbruch. Vor allem Horn ist offensiv orientiert und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Nmandi foult Abdijanovic und der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte tritt an und verwandelt sicher. Nur wenige Minuten später steht es 2:0. Kilian Bauernfeind staubt ab. Damit ist für klare Fronten gesorgt.

Zunächst wirken die Döblinger geschockt, kommen dann aber zusehends immer besser ins Spiel und sollten dann auch den Anschlusstreffer erzielen - und was für einen. Gontie Junior Diomande zieht aus 20 Metern ab und trifft via Lattenpendler. Und das sollte es noch nicht gewesen sein. Kurz darauf ist es Bernhard Luxbacher, der im Strafraum von rechts abzieht und zum 2:2 trifft. Damit haben die Gäste tatsächlich innerhalb weniger Minuten von 0:2 auf 2:2, woraufhin es in die Pause geht.

Verrückte Halbzeit

Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste aufgehört hatte, nämlich mit Toren. Nach einem Horner Angriff der schon geklärt scheint, kommt Florian Fischerauer nach einem Pass von Kilian Bauernfeind an den Ball und trifft ins kurze Eck. Die Wiener lassen sich jetzt aber nicht lange bitten und gleichen aus. Luca Edelhofer wird von Christoph Monschein schön bedient und trifft zum 3:3. Kurz darauf kommt es noch dicker für die Horner - Ballverlust im Spielaufbau und Monschein schlenzt das Leder von der Strafraumgrenze ins lange Eck. Damit führen erstmals in diesem Spiel die Döblinger.

Dann verliert die Partie etwas an Tempo. Die Vienna zieht sich etwas zurück und überlässt dem Gegner das Spiel. So ergeben sich jetzt auch keine Torchancen. Die Niederösterreicher setzen in der Schlussphase dann alles auf eine Karte. Das ist auch notwendig, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll - immerhin lagen sie in der ersten Halbzeit mit 2:0 voran. In der 89. Minute fällt dann das entscheidende 5:3 für die Gäste - Edelhofer legt im Strafraum für Zahirovic ab und der braucht den Ball nur ins leere Tor zu schieben. Doch das war es noch immer nicht - Edelhofer fängt in der Nachspielzeit einen Querpass im Spielaufbau der Horner ab und überlupft den Goalie - das ist das 6:3 für die Vienna, woraufhin der Schiedsrichter abpfeift.

ADMIRAL 2. Liga, 6. Runde

SV Horn vs. First Vienna 3:6 (2:2)

Dienstag, 1.10.2024, 20:30 Uhr, Waldviertler Volksbank Arena, SR: Emil Ristoskov.

SV Horn: Hotop - Gobara, Syhre (Metu, 69.), Velimirovic (Velecky, 55.), Aliji (Marceta, 69.), Wimhofer (Karch , 86.)- Fischerauer (K), Lipczinski, Bauernfeind, Barlov (Ismailcebioglu, 69.) - Abdijanovic. Trainer: Philipp Riederer.

First Vienna: Unger - Steiner, Omerovic, Bauer, Nnamdi, Ungar - Sanogo, Luxbacher (K), Diomande (Zahirovic, 87.)- Monschein (Ochs, 67.), Boateng (Edelhofer, 46.). Trainer: Mehmet Sütcü.

Torfolge: 1:0 Abdijanovic (11.), 2:0 Bauernfeind (19.), 2:1 Diomande (38.), 2:2 Luxbacher (46.), 3:2 Fischerauer (46.), 3:3 Edelhofer (51.), 3:4 Monschein (55.), 3:5 Zahirovic (89.), 3:6 Luxbacher (93.)

Gelbe Karten: Velimirovic (23.), Syhre (91.) bzw. Nnamdi (50.), Omerovic (63.), Diomande (70.)

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA Admiral