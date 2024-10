Im Nachtragsspiel aus Runde 6der ADMIRAL 2. Liga traf der SKN St. Pölten auf Admira Wacker. Die Gastgeber vermasselten den Saisonstart komplett und lagen mit erst sechs Zählern aus sieben Partien auf Rang 13. Zuletzt spielte die Gitsov-Elf 0:0 gegen den SV Stripfing. Die Südstädter scheinen unter Trainer Silberberger hingegen in die Spur gefunden zu haben, stehen mit 16 Punkten auf Tabellenrang vier. In der Liga gewann man zwischenzeitlich fünf Spiele in Folge, trennte sich am vergangenen Spieltag aber torlos von Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau, um heute einen 1:0-Auswärtssieg zu feiern. Goldtorschütze: Stefan Haudum.

FC Admira-Angreifer Deni Alar setzte sich mit den Panthern bei den Wölfen - rechts Sebastian Bauer - mit 1:0 durch. Im achten Spiel blieben die Südstädter damit zum vierten Mal ohne Gegentor und klettern auf Rang 2, punktgleich mit 2. Liga-Leader SV Guntamatic Ried.

Keine Highlights im ersten Abschnitt

Auf dem Feld dann ein engagierter Beginn der Gäste aus der Südstadt, welche die Hausherren sofort vor Probleme stellen wollten. Die großen Möglichkeiten waren aber nicht dabei und den Gastgebern gelang es mit Fortdauer einen offenen Schlagabtausch herzustellen, wenngleich auf überschaubarem Niveau.

Im gesamten ersten Abschnitt wurden keine nennenswerten Abschlüsse vermerkt – einzig der verletzungsbedingte Wechsel in der 28. Minute von Admiras Anderson bekam Aufmerksamkeit. Von einem Leckerbissen waren wir ganz weit entfernt. Torlos ging die Partie dann auch in die Kabinen – es konnte nur besser werden!

Kopfballtreffer von Haudum brachte Admira auf die Siegerstraße

Doch auch die zweiten 45 Minuten hatten zu Beginn keine Überraschung parat – erst in der 54. Minute dann endlich Grund zum Jubeln. Nach einem Freistoß von Alar, war Haudum mit dem Kopf zur Stelle und stellte auf 1:0 für die Admira. Von St. Pölten war wenig zu sehen – die beste Gelegenheit durch einen Kopfball von Slot nach rund einer Stunde und erneut ein Kopfball von Bauer nach einer Stendera-Ecke in Minute 78. Ansonsten ein erneut überschaubarer Auftritt des SKN in dieser Saison.

In der Schlussphase drehten die Admiraner geschickt an der Uhr und spielten das knappe 1:0 ohne großen Aufwand, dafür mit viel Routine in die Kabine. Die Elf von Thomas Silberberger bleibt damit an Spitzenreiter Ried dran - für den SKN dagegen brechen stürmische Zeiten an.

SKN St. Pölten – FC Admira Wacker 0:1 (0:0)

Dienstag, 01.10.2024 (20:30 Uhr), NV-Arena (St. Pölten), SR: Alexander Harkam

SKN St. Pölten: Hülsmann, Bauer, Carlson, Ritzmaier (Kirejczyk, 57.), Paugain (Naamo, 66.), Stendera, Skogen, Just, Stolt (Harakate, 75.), Dombaxi (Amoah, 75.), Krasniqi. Trainer: Aleksandar Gitsov

FC Admira Wacker: Jungwirth, Malicsek, Haudum, Horvat, Weberbauer, Anderson (Galle, 28.), Ebner, El Moukhantir (Ajanovic, 46.), Ristanic (Mujanovic, 76.), Alar, Young. Trainer: Thomas Silberberger.

Tor: 0:1 Haudum (54.)

Gelbe Karten: El Moukhantir (35.), Ebner (45.), Skogen (65.), Mujanovic (81.), Alar (83.)

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL