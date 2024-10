In der ADMIRAL 2. Liga trafen in Runde neun die SKU Amstetten und der SV Kapfenberg aufeinander. Die Mostviertler standen etwas unter Zugzwang – lediglich ein Punkt aus den letzten fünf Spielen standen da zu Buche. Die Falken dagegen spielen bislang mit eroberten 18 Punkten eine gute Saison und rangieren damit nur ganz knapp hinter Tabellenführer SV Guntamatic Ried. Am letzten Spieltag mussten die Steirer allerdings die zweite Saison-Niederlage gegen den FC Liefering hinnehmen und auch heute lief es nicht viel besser. Amstetten sicherte sich am Ende dank eines 3:0-Erfolgs drei wichtige Punkte.

Frühe Führung für Amstetten - Kapfenberg tat sich schwer

Beide Mannschaften waren früh auf Betriebstemperatur und den Gastgebern wäre dann beinahe schon nach 70 Sekunden ein früher Treffer gelungen. Wanner aber mit zu wenig Druck hinter seinem Abschluss – KSV-Keeper Puntigam konnte gerade noch parieren. In der sechsten Minute war es dann aber doch passiert. Nach einer tollen Hereingabe über links von Wanner war Leimhofer am langen Eck ideal postiert und stellte auf 1:0 für Amstetten.

Kapfenberg tat sich dann im weiteren Verlauf mit der „5er-Kette“ des Gegners schwer – die beste Gelegenheit auf den Ausgleich resultierte aus der 16. Minute. Gremsl konnte sich aber dank einer Doppelparade auszeichnen. Nach rund 20 Minuten dann die Gäste aus Kapfenberg mit Übergewicht und auch Strafraumszenen. Die letzte Konsequenz fehlte aber und so blieb es bei der knappen Führung für die Mostviertler, welche ihrerseits auch immer wieder Nadelstiche in der Offensive anbringen konnten. Auch nach 45 Minuten blieb es beim 1:0!

Amstetten konnte im zweiten Abschnitt nachlegen und entschied die Partie letztendlich klar für sich

Die Falken zu Beginn des zweiten Abschnitts mit mehr Offensivdrang – Amstetten sicherte den eigenen Strafraum nach Kräften ab – große Tormöglichkeiten waren nicht dabei. Und in der 57. Minute brandete dann zum zweiten Mal Jubel im Ertl Glas Stadion auf. Aus einem direkt verwandelten Freistoß erhöhte Wanner auf 2:0. Kapfenber3g dann außer Tritt – viel Kampf und Krampf – die Tore machten am heutigen Abend nur die Niederösterreicher. Das 3:0 in der 69. Minute dann die endgültige Entscheidung. Nach Vorarbeit von Köchl trifft Kurt aus rund 16 Metern mit voller Überzeugung.

Die sprichwörtliche Messe war damit gelesen! Bis zum Ende der Partie wurden keine Highlights mehr notiert. Amstetten gelingt mit dem 3:0 Erfolg gegen Kapfenberg wieder ein Befreiungsschlag.

SKU Amstetten – KSV 1919, 3:0 (1:0)

Freitag, 04.10.2024 (20:30 Uhr), Ertl Glas Stadion (Amstetten), SR: Arnes Talic

SKU Amstetten: Gremsl, Oberleitner, Gruber, Deinhofer, Kurt, Yilmaz, Wimmer, Köchl, Wanner, Weixelbraun (Herrmann, 54.), Leimhofer (Mayer, 75.). Trainer: Patrick Enengl

KSV 1919: Puntigam, Römling, Turi, Haxha, Bochmann (Hassler, 84.), Prohart (Marinovic, 71.), Miskovic, Eloshivli (Kerschner, 61.), Puschl (N’Zi, 71.), Helleparth (Mikulic, 84.), Hofleitner. Trainer: Ismail Atalan

Torfolge: 1:0 Leimhofer (6.), 2:0 Wanner (57.), 3:0 Kurt (69.).

Gelbe Karten: Römlinger (36.), Helleparth (44.), Prohart (47.), Köchl (51.), Wimmer (52.), Haxha (56.), Puschl (68.), Turi (88.), Marinovic (90.), Kerschner (96.)

