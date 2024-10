In der ADMIRAL 2. Liga trafen in Runde neun Aufsteiger SK Rapid II und der Floridsdorfer AC im "kleinen Wiener Derby" aufeinander. Nach einer überschaubaren ersten Halbzeit gewann das Aufeinandertreffen in der zweiten Halbzeit an Fahrt. Letztlich konnten sich die jungen Hütteldorfer nach einer abgeklärten Leistung durchsetzen. Das Spiel endete mit einem 2:0-Heimsieg - der dritte Sieg in Folge für die Kerber-Truppe, die damit mindestens bis morgen von Rang 3 grüßen.

Nachdem Nikolaus Wurmbrand zuletzt drei Mal in der ADMIRAL Bundesliga für den SK Rapid im Einsatz war, wirkte der 18-jährige Stürmer erstmals seit dem 24. August wieder bei der 2. Mannschaft der Hütteldorfer in der 2. Liga mit und erzielte sogleich sein fünftes Saisontor. Auch Torschütze vom Dienst Tobias Hedl war wieder zur Stelle und sorgte für das 1:0 der jungen Rapidler. Hedl führt die Torschützenliste weiterhin an, mit inzwischen sieben Treffern.

Überschaubare erste Halbzeit, doch Rapid II führt

Das Spiel ist im ersten Durchgang über weite Strecken sehr überschaubar. Beide Mannschaften sind zwar bemüht, nach vorne gelingt aber wenig bis nichts. Die Gastgeber machen allerdings das Spiel, während der FAC aus einer sicheren Defensive heraus agiert.

Torchancen bekommt das Publikum im ersten Abschnitt vorerst überhaupt keine zu sehen - die beiden Türhüter haben nichts zu tun. Erst zum Ende hin nähern sich die Hütteldorfer immer öfter dem gegnerischen Gehäuse an. Es fiel dann auch das verdiente 1:0 - Lorenz Szladits mit dem brillanten Chip in den Lauf von Tobias Hedl, der sich das Leder ideal mitnimmt und dann im Eins-gegen-Eins in gewohnter Topscorer-Manier vollstreckt.

FAC-Verteidiger Bubalovic reklamiert noch Handspiel, doch das Schiedsrichterteam reagiert nicht darauf. Nach einem weiteren Angriffsversuch der jungen Rapidler pfeift der Unparteiische zur Pause.

FAC offensiver, SK Rapid II mit Pech

Die Mörec-Mannen kommen offensiver aus der Kabine. Aisowieren prüft gleich einmal den gegnerischen Goalie Göschl mit einem Schuss von halblinks im Strafraum, der hat den Ball aber im Nachfassen. Kurz darauf beinahe das 2:0 für den SK Rapid II, doch Odehnal im Tor der Floridsdorfer mit einem starken Fußreflex nach einem flachen Schussball aus kurzer Distanz von Hedl in Folge eines Stanglpasses von Sturmpartner Wurmbrand, der seine "Beförderung" in den Rapid-Bundesligakader heute mal wieder bei der 2. Mannschaft mitwirkte.

Das offensivere Auftreten der Gäste eröffnet mehr Räume für das bekannt gefällige Spiel der Grün-Weißen. Die Gastgeber haben dann doppeltes Pech - innerhalb von Sekunden landet das Leder zwei Mal an der rechten Stange, die den Einschlag verhindert - Gueye und Hedl hatten gute Schüsse von der Strafraumgrenze abgegeben.

In der 67. Minute eine sehenswerte Aktion der Gäste über rechts: Flavio macht einen Haken zur Mitte, lässt dabei einen Gegenspieler aussteigen, doch sein Schussball geht zu zentral auf den Goalie, der keine Probleme hat. Die Blau-Weißen nähern sich jetzt immer öfter dem gegnerischen Tor an, den Treffer erzielen aber die Heimischen. Wurmbrand bekommt das Leder vom gewohnt offensivfreudigen Vincze durchgesteckt und sein flacher Schuss vom linken Fünfereck lässt dem FAC-Torwart keine Chance.

In der 89. Minute muss zwar Rapid-Torwart Göschl nach guten Angriffen der Gäste noch zwei Mal eingreifen, insgesamt spielen die Heimischen die drei Punkte aber souverän über die Zeit - in der 90. Minute trifft man dann sogar noch ein drittes Mal die rechte Stange, ehe Schiedsrichter Gabriel Gmeiner abpfeift.

Schlusspfiff! Rapid II gewinnt gegen den FAC souverän mit 2:0 und fährt den dritten Sieg in Folge ein.

________

SK Rapid II – FAC, 2:0 (1:0)

Samstag, 05.10.2024 (14:30 Uhr), Allianz Stadion (Wien-Hütteldorf), SR: Gabriel Gmeiner

SK Rapid II: Göschl; Roka (Brunnhofer, 87.), Vincze, Tambwe-Kasengele, Hedl (K), Wurmbrand, Bajlicz, Dursun (Zivkovic, 46.), Szladits (Ibrahimoglu, 59.), Guèye (Djezic, 81.), Gröller (Mankan, 82.). Trainer: Jürgen Kerber.

FAC: Odehnal - Spasic, Wallquist, Bubalovic, Becirovic (K) - Bitsche (Softic, 78.), Flavia (Kulis, 78.), Aisowieren (Fötschl, 61.), Bertaccini - Schmid (Neumann, 69.), Gabbichler (Karayazi, 61.). Trainer: Mitja Mörec.

Torfolge: 1:0 Hedl (35.). 2:0 Wurmbrand (72.)

Gelbe Karten: Szladits(12.) bzw. Bitsche (12.), Aisowieren (53.), Bubalovic (76.), Bertaccini (90.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL