In der Sonntags-Matinee der 9. Runde der ADMIRAL 2. Liga galt es für die SV Guntamatic Ried und den SKN St. Pölten sich zu rehabilitieren. Die Innviertler peilten nach nur einem Punkt zuletzt aus zwei Spielen in der Innviertel Arena endlich wieder zuhause einen Sieg an. Während für die in der bisherigen Saison meist zahnlosen, angeschlagenen Wölfe das Wort "Sieg" überhaupt im Herbst nahezu ein Fremdwort war (1S, 3U, 4N) und die Gäste endlich den Turnaround schaffen wollten. In Ried rief das Gitsov-Team sein Potential ab, landete einen 4:2-Coup und stürzte den Spitzenreiter. Bei dem Nikki Havenaar zudem gelb-rot sah (77.)!

Nächster Umfaller für Ante Bajic und die SV Guntamatic Ried daheim. Die Senft-Schützlinge haben in der Innviertel Arena das Siegen verlernt. Nach dem dürftigen 0:0 gegen Aufsteiger ASK Voitsberg folgten die Niederlagen gegen den SK Rapid Ii (2:3) und heute gegen den nicht gerade bis dato vor Selbstvertrauen strotzenden SKN St. Pölten (2:4). Damit büßte der wochenlange ADMIRAL 2. Liga-Leader auch seine Tabellenführung ein und fiel vor der Länderspielpause auf Rang 4 ab.

Erster Durchgang ausgeglichen

Der Beginn der Partie war zunächst von einem vorsichtigen Abtasten geprägt, wobei beide Teams nur wenige klare Torchancen kreieren konnten. In der 40. Minute brachte Elijah Just die Gäste in Führung, als er nach einer feinen Einzelleistung das 1:0 erzielte. Der 24-jährige, neuseeländische Nationalspieler zeigte dabei seine technische Klasse, indem der Außenstürmer zwei Verteidiger aussteigen ließ und den Ball ins lange Eck schlenzte.

Doch die Rieder ließen sich von dem Rückstand nicht beeindrucken und antworteten noch vor der Pause. David Bumberger gelang in der 45. Minute der Ausgleich, als der gebürtige Rohrbacher nach einer schönen Vorlage von Wilfried Eza das Spielgerät im Tor unterbrachte. So gingen beide Mannschaften mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, was den spannenden Verlauf der Begegnung widerspiegelte.

Zweiter Saisonsieg, beide auswärts, für Mittelfeldmotor Marc Stendera und den SKN St. Pölten, der mit dem Triumph beim bisherigen Spitzenreiter SV Guntamatic Ried den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellt und nun nach der Länderspielpause in Runde 10 gegen den FC Liefering den ersten Heimsieg anpeilt. Wie sagte der Deutsche Stendera noch vor wenigen Wochen im exklusiven Ligaportal-Interview: "Werden sich einige nicht darauf freuen, gegen uns zu spielen". Frag nach in Ried...

SKN St. Pölten zieht davon

Die zweite Halbzeit begann mit mehr Druck seitens der Gäste. In der 66. Minute war es Malcolm Stolt, der den SKN St. Pölten erneut in Führung brachte. Nach einem langen Einwurf an die zweite Stange nutzte der 23-jährige Schwede seine Chance und traf flach ins linke Eck. Die SV Ried kämpfte zwar verbissen, doch der Platzverweis für Abwehrchef Nikki Havenaar in der 77. Minute (gelb-rot) schwächte die Mannschaft zusätzlich.

In nomineller Überzahl erhöhte Ramiz Harakate auf 3:1 für die Niederösterreicher (87.), nachdem der 22-jährige Franzose einen Steilpass von Andree Neumayer perfekt verwertete. Die Wikinger schienen am Boden, doch Ante Bajic ließ mit dem 2:3-Anschlusstreffer in der 90. Minute noch einmal Hoffnung aufkeimen, zumal die Innviertler schon ihre Comebacker-Qualitäten bewiesen hatten und den Luckypunch setzten. Das spektakuläre Hackentor von Bajic zum 2:3 ließ die SVR-Fans auch diesmal noch vom Happyend träumen.

Doch die Hoffnung währte nur kurz, denn praktisch im Gegenzug stellte Gabriel Kirejczyk den alten Abstand wieder her. Der 21-jährige Pole nutzte ein Missverständnis in der - nach dem Ausschluss von Havenaar - neuformierten Rieder Abwehr und erzielte das 4:2 für SKN St. Pölten, womit der Sieg der Niederösterreicher besiegelt war.

Insgesamt zeigte der SKN eine starke Vorstellung, besonders in der zweiten Halbzeit, und sicherte sich verdiente drei Punkte. Während die Rieder daheim eine Ergebnis-Krise haben und aus drei Spielen in der Innviertel Arena jüngst nur einen Zähler von neun möglichen holten. Nach der Länderspielpause geht es für die Oberösterreicher ins Ländle, zu ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SC Austria Lustenau.

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger und GEPA-ADMIRAL